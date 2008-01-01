13 апр 2017



NIGHTWISH получили золото NIGHTWISH получили золотую награду за продажи последнего альбома, "Endless Forms Most Beautiful", на территории Германии.



Tuomas Holopainen и Marco Hietala: «Германия держит марку! Огромное вам спасибо!»











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