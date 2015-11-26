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Within Temptation

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23 ноя 2018 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

18 ноя 2018 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

25 окт 2018 : 		 Видео с концерта WITHIN TEMPTATION в Москве

25 сен 2018 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

14 сен 2018 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

13 сен 2018 : 		 Новый альбом WITHIN TEMPTATION выйдет в декабре

24 дек 2017 : 		 Видео с выступления WITHIN TEMPTATION

22 авг 2016 : 		 TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION

28 июн 2016 : 		 WITHIN TEMPTATION планируют сюрпризы на новом альбоме

23 июн 2016 : 		 TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION

20 июн 2016 : 		 TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION

3 май 2016 : 		 WITHIN TEMPTATION открыли фестивальный сезон

7 мар 2016 : 		 WITHIN TEMPTATION на арфах

7 окт 2015 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION приглашает за кулисы

9 авг 2015 : 		 Гитарист WITHIN TEMPTATION: "Нам важно развиваться!"

14 апр 2015 : 		 WITHIN TEMPTATION в "Surprise Surprise"

27 янв 2015 : 		 WITHIN TEMPTATION о забавных историях в турне

1 янв 2015 : 		 Годовой видеоотчёт от WITHIN TEMPTATION

13 дек 2014 : 		 WITHIN TEMPTATION о планах на 2015 год

7 ноя 2014 : 		 Концертное видео WITHIN TEMPTATION

15 окт 2014 : 		 Вокалист AMARANTHE присоединился на сцене к WITHIN TEMPTATION

8 окт 2014 : 		 Трек-лист нового концертного релиза WITHIN TEMPTATION

2 окт 2014 : 		 Переиздание дебюта WITHIN TEMPTATION выйдет в ноябре

1 окт 2014 : 		 Концертный релиз WITHIN TEMPTATION выйдет в ноябре

1 июн 2014 : 		 WITHIN TEMPTATION: десятый эпизод турового дневника

24 май 2014 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION feat. XZIBIT

10 май 2014 : 		 WITHIN TEMPTATION: девятый эпизод турового дневника

4 май 2014 : 		 WITHIN TEMPTATION: восьмой эпизод турового дневника

27 апр 2014 : 		 WITHIN TEMPTATION: седьмой эпизод турового дневника

14 апр 2014 : 		 WITHIN TEMPTATION: пятый эпизод турового дневника

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|||| 23 ноя 2018

Новая песня WITHIN TEMPTATION



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"Firelight", новая песня группы WITHIN TEMPTATION, в записи которой принимал участие бельгийский вокалист Jasper Steverlinck, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включен в выходящий первого февраля (релиз был перенесен с 14 декабря) на Universal Music Group альбом "Resist":

01. The Reckoning (feat. Jacoby Shaddix)

02. Endless War

03. Raise Your Banner (feat. Anders Fridén)

04. Supernova

05. Holy Ground

06. In Vain

07. Firelight (feat. Jasper Steverlinck)

08. Mad World

09. Mercy Mirror

10. Trophy Hunter



Listen To New WITHIN TEMPTATION Song 'Firelight'










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КомментарииСкрыть/показать 5 )

SS-ULTRA


24 ноя 2018, 09:26		Как то не понравилось особо. И это после крутой предыдущей песни.

Roses tears


24 ноя 2018, 11:36		В стиле старого WT

ywi


24 ноя 2018, 11:40		Шарон любит такие песни, она без них плохо себя чувствует. На концертах всегда такие есть. Что касается именно этой, то кроме традиционных придыханий, слушать здесь, к сожалению, особенно нечего. Да ещё и с ударными что-то утворили, какие-то они компьютеризированные, что ли...

BobaKoba


24 ноя 2018, 13:46		В очередной раз задаёшься вопросом "Зачем?"
Приглашать отличных гостевых вокалистов только ради отметки "feat.?"
Ведь как хорош Яспер, скажем, в драматичном Guilt Machine...
>>> ywi "...плохо себя чувствует." Так можно сказать про Заммета в Авантазии, который своим нарциссическим стремлением увековечить себя в поединках с более маститыми вокалистами, своим вокалом источает дёготь в бочку собственного же творчества.

Virgo_ad_noctum


26 ноя 2018, 03:48		Что с ее голосом?
Вообще, не заметила старого звучания тут. Вообще, после МЕ их стало невыносимо слушать.


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