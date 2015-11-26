Новая песня WITHIN TEMPTATION

"Firelight", новая песня группы WITHIN TEMPTATION, в записи которой принимал участие бельгийский вокалист Jasper Steverlinck, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включен в выходящий первого февраля (релиз был перенесен с 14 декабря) на Universal Music Group альбом "Resist":
SS-ULTRA
Roses tears
ywi
BobaKoba
Приглашать отличных гостевых вокалистов только ради отметки "feat.?"
Ведь как хорош Яспер, скажем, в драматичном Guilt Machine...
>>> ywi "...плохо себя чувствует." Так можно сказать про Заммета в Авантазии, который своим нарциссическим стремлением увековечить себя в поединках с более маститыми вокалистами, своим вокалом источает дёготь в бочку собственного же творчества.
Virgo_ad_noctum
Вообще, не заметила старого звучания тут. Вообще, после МЕ их стало невыносимо слушать.
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