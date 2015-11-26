23 ноя 2018



Новая песня WITHIN TEMPTATION



"Firelight", новая песня группы WITHIN TEMPTATION, в записи которой принимал участие бельгийский вокалист Jasper Steverlinck, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включен в выходящий первого февраля (релиз был перенесен с 14 декабря) на Universal Music Group альбом "Resist":



01. The Reckoning (feat. Jacoby Shaddix)



02. Endless War



03. Raise Your Banner (feat. Anders Fridén)



04. Supernova



05. Holy Ground



06. In Vain



07. Firelight (feat. Jasper Steverlinck)



08. Mad World



09. Mercy Mirror



10. Trophy Hunter



























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