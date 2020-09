сегодня



Профессиональное видео полного выступления WITHIN TEMPTATION в Кемерове



Устроители сибирского фестиваля «Герои Мирового рока» представили финальную часть видео-версии фестиваля – это запись выступления голландской группы Within Temptation.



В рамках фестиваля музыканты сыграли практически сольный концерт, исполнив 17 песен и особое внимание уделив свежему на тот момент альбому «Resist», с которого прозвучало целых 5 композиций. Качество видео и в особенности звука остается выше всяких похвал, лишний раз подтверждая, что у организаторов получился однодневный фестиваль мирового уровня, сопоставимый с европейскими опен-эйрами.



Напомним, фестиваль «Герои мирового рока» проходил в июне 2018 в Новокузнецке и июле 2019 в Кемерове. Инициатором и спонсором проекта выступила угольная компания АО «Стройсервис», а организацией занималась петербургская компания NCA. В 2019 году фестиваль собрал более 112 000 зрителей, став одним из крупнейших массовых мероприятий в регионе. В 2020-м году фестиваль не состоялся в связи с пандемией коронавируса. По слухам устроители планируют провести фестиваль в 2021 году и приурочить его к 300-летию Кузбасса.



Сет-лист:



01. The Reckoning

02. Raise Your Banner

03. In the Middle of the Night

04. Stand My Ground

05. The Heart of Everything

06. Angels

07. Paradise (What About Us?)

08. In Vain

09. Faster

10. Ice Queen (acoustic)

11. Supernova

12. Covered By Roses

13. What Have You Done



14. Our Solemn Hour

16. Mad World

17. Mother Earth







