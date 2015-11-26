Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый сингл ACCEPT выйдет осенью 160
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 143
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 59
*Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу» 53
*ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...» 27
[= ||| все новости группы



*

Within Temptation

*



21 сен 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления WITHIN TEMPTATION в Кемерове

17 июн 2020 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION: «Я не особо слежу за металлом»

30 май 2020 : 		 WITHIN TEMPTATION могут выпустить новую музыку в этом году

27 май 2020 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION: «Не знаю, будет ли осенний тур с EVANESCENCE»

27 май 2020 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

19 май 2020 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION: «Рано по синглу судить об альбоме»

8 май 2020 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

2 май 2020 : 		 WITHIN TEMPTATION выпустят сингл

26 мар 2020 : 		 Акустика от WITHIN TEMPTATION

23 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления WITHIN TEMPTATION

16 июл 2019 : 		 TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION

16 апр 2019 : 		 Видео с текстом от WITHIN TEMPTATION

6 фев 2019 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

1 фев 2019 : 		 Объявлен первый хедлайнер фестиваля «Герои мирового рока» в Кемерово!

29 янв 2019 : 		 Рассказ об издании альбома WITHIN TEMPTATION

24 янв 2019 : 		 Семплы новых песен WITHIN TEMPTATION

11 янв 2019 : 		 Видео с текстом от WITHIN TEMPTATION

27 дек 2018 : 		 Концертное видео WITHIN TEMPTATION

25 дек 2018 : 		 Концертное видео WITHIN TEMPTATION

22 дек 2018 : 		 Концертное видео WITHIN TEMPTATION

21 дек 2018 : 		 Концертное видео WITHIN TEMPTATION

19 дек 2018 : 		 WITHIN TEMPTATION исполняют BLACK SABBATH

30 ноя 2018 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

23 ноя 2018 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

18 ноя 2018 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

25 окт 2018 : 		 Видео с концерта WITHIN TEMPTATION в Москве
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления WITHIN TEMPTATION в Кемерове



*
zoom
*
* *
Устроители сибирского фестиваля «Герои Мирового рока» представили финальную часть видео-версии фестиваля – это запись выступления голландской группы Within Temptation.

В рамках фестиваля музыканты сыграли практически сольный концерт, исполнив 17 песен и особое внимание уделив свежему на тот момент альбому «Resist», с которого прозвучало целых 5 композиций. Качество видео и в особенности звука остается выше всяких похвал, лишний раз подтверждая, что у организаторов получился однодневный фестиваль мирового уровня, сопоставимый с европейскими опен-эйрами.

Напомним, фестиваль «Герои мирового рока» проходил в июне 2018 в Новокузнецке и июле 2019 в Кемерове. Инициатором и спонсором проекта выступила угольная компания АО «Стройсервис», а организацией занималась петербургская компания NCA. В 2019 году фестиваль собрал более 112 000 зрителей, став одним из крупнейших массовых мероприятий в регионе. В 2020-м году фестиваль не состоялся в связи с пандемией коронавируса. По слухам устроители планируют провести фестиваль в 2021 году и приурочить его к 300-летию Кузбасса.

Сет-лист:

01. The Reckoning
02. Raise Your Banner
03. In the Middle of the Night
04. Stand My Ground
05. The Heart of Everything
06. Angels
07. Paradise (What About Us?)
08. In Vain
09. Faster
10. Ice Queen (acoustic)
11. Supernova
12. Covered By Roses
13. What Have You Done

14. Our Solemn Hour
16. Mad World
17. Mother Earth




Like!+9Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 922

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом