Вокалистка WITHIN TEMPTATION — о турах после пандемии



Вокалистка WITHIN TEMPTATION Sharon Den Adel в рамках интервью для Ladies In Rock ответила на вопрос о том, какими будут туры после пандемии:



«Чего я немного боюсь, так это того, что страдают, конечно, не только группы, но и команда техников, автобусные компании, места проведения мероприятий. Не у всех бывают трудные времена, но в музыкальной индустрии так много людей, и когда мы наконец можем снова отправиться в турне, всё равно останутся вопросы: будет ли по-прежнему существовать автобусная компания? Все будут ездить одновременно, и как мы с этим справимся?



Это должно быть любопытно. И, будем надеяться, что все переживут этот период отсутствия работы. Но для некоторых это будет очень трудно. А некоторые прекратят работать в своей компании и займутся чем-то ещё, и я не уверена, что они вернутся обратно. Так что будет непростое и интересное время, когда пандемия прекратится, у нас наконец-то будет вакцина, чтобы мы могли снова гастролировать, но каковы будут условия, потому что возможно появление разных дополнительных правил, быть может, для того, чтобы иметь возможность [выступать на концертах вживую]. Это будет очень интересно. Может быть, вам будет нужно пройти тестирование перед тем, как вы отправитесь на шоу, и, возможно, после. Там много дополнительных мероприятий по организации, так что посмотрим, как всё будет происходить.



Это серьёзный вопрос — как все переживут эту пандемию после пандемии, и сможем ли мы продолжать в том же духе, как планировали, или же нам нужно будет найти иные пути, чтобы сделать то, что мы хотим?»













