Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 57
*ANVIL изобрели спид/трэш-металл? 27
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 21
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 18
[= ||| все новости группы



*

Within Temptation

*



10 дек 2020 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION — о турах после пандемии

3 дек 2020 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

20 ноя 2020 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

13 ноя 2020 : 		 Новый сингл WITHIN TEMPTATION выйдет осенью

21 сен 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления WITHIN TEMPTATION в Кемерове

17 июн 2020 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION: «Я не особо слежу за металлом»

30 май 2020 : 		 WITHIN TEMPTATION могут выпустить новую музыку в этом году

27 май 2020 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION: «Не знаю, будет ли осенний тур с EVANESCENCE»

27 май 2020 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

19 май 2020 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION: «Рано по синглу судить об альбоме»

8 май 2020 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

2 май 2020 : 		 WITHIN TEMPTATION выпустят сингл

26 мар 2020 : 		 Акустика от WITHIN TEMPTATION

23 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления WITHIN TEMPTATION

16 июл 2019 : 		 TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION

16 апр 2019 : 		 Видео с текстом от WITHIN TEMPTATION

6 фев 2019 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

1 фев 2019 : 		 Объявлен первый хедлайнер фестиваля «Герои мирового рока» в Кемерово!

29 янв 2019 : 		 Рассказ об издании альбома WITHIN TEMPTATION

24 янв 2019 : 		 Семплы новых песен WITHIN TEMPTATION

11 янв 2019 : 		 Видео с текстом от WITHIN TEMPTATION

27 дек 2018 : 		 Концертное видео WITHIN TEMPTATION

25 дек 2018 : 		 Концертное видео WITHIN TEMPTATION

22 дек 2018 : 		 Концертное видео WITHIN TEMPTATION

21 дек 2018 : 		 Концертное видео WITHIN TEMPTATION

19 дек 2018 : 		 WITHIN TEMPTATION исполняют BLACK SABBATH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалистка WITHIN TEMPTATION — о турах после пандемии



*
zoom
*
* *
Вокалистка WITHIN TEMPTATION Sharon Den Adel в рамках интервью для Ladies In Rock ответила на вопрос о том, какими будут туры после пандемии:

«Чего я немного боюсь, так это того, что страдают, конечно, не только группы, но и команда техников, автобусные компании, места проведения мероприятий. Не у всех бывают трудные времена, но в музыкальной индустрии так много людей, и когда мы наконец можем снова отправиться в турне, всё равно останутся вопросы: будет ли по-прежнему существовать автобусная компания? Все будут ездить одновременно, и как мы с этим справимся?

Это должно быть любопытно. И, будем надеяться, что все переживут этот период отсутствия работы. Но для некоторых это будет очень трудно. А некоторые прекратят работать в своей компании и займутся чем-то ещё, и я не уверена, что они вернутся обратно. Так что будет непростое и интересное время, когда пандемия прекратится, у нас наконец-то будет вакцина, чтобы мы могли снова гастролировать, но каковы будут условия, потому что возможно появление разных дополнительных правил, быть может, для того, чтобы иметь возможность [выступать на концертах вживую]. Это будет очень интересно. Может быть, вам будет нужно пройти тестирование перед тем, как вы отправитесь на шоу, и, возможно, после. Там много дополнительных мероприятий по организации, так что посмотрим, как всё будет происходить.

Это серьёзный вопрос — как все переживут эту пандемию после пандемии, и сможем ли мы продолжать в том же духе, как планировали, или же нам нужно будет найти иные пути, чтобы сделать то, что мы хотим?»

WITHIN TEMPTATION





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 456

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом