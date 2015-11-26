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Within Temptation

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19 дек 2018 : 		 WITHIN TEMPTATION исполняют BLACK SABBATH

30 ноя 2018 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

23 ноя 2018 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

18 ноя 2018 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

25 окт 2018 : 		 Видео с концерта WITHIN TEMPTATION в Москве

25 сен 2018 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

14 сен 2018 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

13 сен 2018 : 		 Новый альбом WITHIN TEMPTATION выйдет в декабре

24 дек 2017 : 		 Видео с выступления WITHIN TEMPTATION

22 авг 2016 : 		 TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION

28 июн 2016 : 		 WITHIN TEMPTATION планируют сюрпризы на новом альбоме

23 июн 2016 : 		 TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION

20 июн 2016 : 		 TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION

3 май 2016 : 		 WITHIN TEMPTATION открыли фестивальный сезон

7 мар 2016 : 		 WITHIN TEMPTATION на арфах

7 окт 2015 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION приглашает за кулисы

9 авг 2015 : 		 Гитарист WITHIN TEMPTATION: "Нам важно развиваться!"

14 апр 2015 : 		 WITHIN TEMPTATION в "Surprise Surprise"

27 янв 2015 : 		 WITHIN TEMPTATION о забавных историях в турне

1 янв 2015 : 		 Годовой видеоотчёт от WITHIN TEMPTATION

13 дек 2014 : 		 WITHIN TEMPTATION о планах на 2015 год

7 ноя 2014 : 		 Концертное видео WITHIN TEMPTATION

15 окт 2014 : 		 Вокалист AMARANTHE присоединился на сцене к WITHIN TEMPTATION

8 окт 2014 : 		 Трек-лист нового концертного релиза WITHIN TEMPTATION

2 окт 2014 : 		 Переиздание дебюта WITHIN TEMPTATION выйдет в ноябре

1 окт 2014 : 		 Концертный релиз WITHIN TEMPTATION выйдет в ноябре
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|||| 19 дек 2018

WITHIN TEMPTATION исполняют BLACK SABBATH



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В 2016 году группа WITHIN TEMPTATION в зале 013 дала концерт в рамках Black X-mas.

«Так как мы не делаем подобного концерта в этом году, мы решили дать вам небольшую компенсацию: мы собрали двенадцать клипов и будем публиковать их каждый день до Рождества. Кроме того, мы еще и расскажем о том, каким для нас выдался 2018 год!»

Кавер-версия BLACK SABBATH от WITHIN TEMPTATION доступна ниже.

WITHIN TEMPTATION Performs BLACK SABBATH's "Sabbath Bloody Sabbath" Live At Black X-Mas 2016; Video













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