19 дек 2018



WITHIN TEMPTATION исполняют BLACK SABBATH



В 2016 году группа WITHIN TEMPTATION в зале 013 дала концерт в рамках Black X-mas.



«Так как мы не делаем подобного концерта в этом году, мы решили дать вам небольшую компенсацию: мы собрали двенадцать клипов и будем публиковать их каждый день до Рождества. Кроме того, мы еще и расскажем о том, каким для нас выдался 2018 год!»



Кавер-версия BLACK SABBATH от WITHIN TEMPTATION доступна ниже.





























