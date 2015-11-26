WITHIN TEMPTATION исполняют BLACK SABBATH

В 2016 году группа WITHIN TEMPTATION в зале 013 дала концерт в рамках Black X-mas.
«Так как мы не делаем подобного концерта в этом году, мы решили дать вам небольшую компенсацию: мы собрали двенадцать клипов и будем публиковать их каждый день до Рождества. Кроме того, мы еще и расскажем о том, каким для нас выдался 2018 год!»
Кавер-версия BLACK SABBATH от WITHIN TEMPTATION доступна ниже.
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