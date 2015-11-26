сегодня



Вокалистка WITHIN TEMPTATION — о выпуске синглов вместо альбома



Вокалистка WITHIN TEMPTATION Sharon Den Adel в рамках недавнего интервью ответила на вопрос, является ли выпуск двух синглов в прошлом году показателем того, куда группа будет двигаться в будущем:



«Мы впервые выпускаем синглы без выпущенного альбома. Раньше мы завершали запись пластинки, выпускали пару синглов, а потом выходил альбом. Но сейчас у нас нет никакого альбома [смеётся], ничего не написано — у нас было два трека, и мы их выпустили. Так что пока сочиняем и сразу выпускаем — для нас такой подход в новинку.



Преимущество такого подхода в том, что когда ты чувствуешь определённую песню, потому что чувствуешь необходимость обратиться к определённым темам или у тебя есть песня, которая имеет определённый тип отклика, соответствующего моменту, — ты выпускаешь её сразу, она остаётся актуальной, вместо того, чтобы выпустить всё года через два, как это происходит обычно, и когда она уже может быть устаревшей. Так что соответствовать моменту и повысить актуальность очень приятно».



По словам Sharon, периодический выпуск синглов вместо того, чтобы молчать в течение трёх лет, а затем выпустить альбом — это способ для фэнов получить постоянный поток новой музыки, особенно во время продолжающейся коронавирусной пандемии:



«В других стилях музыки так делают уже достаточно давно — такое есть в танцевальной музыке и прочих жанрах, но для рока и металла это немного непривычно, потому что у нас всё ещё есть очень преданная фэн-база, которая обладает несколько иной преданностью. И фэн-база в металле и роке всё ещё покупает полноформатный альбомы, физические версии альбомов ещё очень популярны. И это совсем другое. Вот почему мы немного отстаём в этом способе выпуска песен. Но я думаю, что из-за потоковых платформ, а также из-за пандемии всё очень быстро поменяется. Многие люди на самом деле делают то же самое, что и мы сейчас: выпускают [синглы] без альбома. Потому что они застряли дома, они могут сочинять, у всех сейчас есть домашняя студия, так что этот способ становится немного проще, и сделать всё несколько легче».







</div>





+1 -0



просмотров: 392

