Профессиональное видео полного выступления WITHIN TEMPTATION



Профессиональное видео полного выступления WITHIN TEMPTATION, которое состоялось в рамках Summer Breeze 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"The Reckoning"

"Paradise (What About Us?)"

"In The Middle Of The Night"

"Stand My Ground"

"The Purge"

"Faster"

"Raise Your Banner"

"And We Run"

"Don't Pray For Me"

"Shed My Skin"

"Angels"

"Entertain You"

"What Have You Done"

"Ice Queen"

"Our Solemn Hour"

"Supernova"

"Stairway to the Skies"

"Mother Earth"







