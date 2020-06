17 июн 2020



Вокалистка WITHIN TEMPTATION : «Я не особо слежу за металлом»



В недавнем разговоре с вокалисткой WITHIN TEMPTATION Sharon Den Adel у нее спросили, не кажется ли ей, что в последние годы металл стал более жёстким и грубым и потерял налёт «поп-музыки и ощущение легкости музыки», на что она ответила следующее:



«Ну, может быть, но я не знаю. Знаю только то, что в металле происходит мало нового. Я думаю, что сцена была бы намного шире, если бы она развивалась немного больше. Я не жалуюсь или что-то в этом роде, просто это как раз то, что мы сами всегда пытаемся найти.



Когда ты пытаешься найти способ связаться с людьми, которые живут в настоящее время, а также с той же аудиторией, которая была у тебя в течение [всех этих] лет, то чтобы сделать это, ты должен [развиваться] также и по звучанию, и по всем остальным параметрам, следить за тем, что происходит в мире, — и в плане текстов и в плане музыки — ты должен идти в ногу с определённым видом развития.



Я считаю, что LINKIN PARK была последней группой, которая сделала что-то для сцены, — принесла что-то новое. И все говорили: "Ух ты! Потрясающе". И они вдохновили много других групп. А сейчас я не вижу ни одной команды, которая бы заметно отличалась от других. На данный момент не хватает какого-то развития. Я думаю, что оно приближается, но его ещё нет. И такие команды, как BRING ME THE HORIZON, ASKING ALEXANDRIA, — они много экспериментируют, есть и другие, но... Некоторые из них и правда пытаются [экспериментировать], а некоторые вполне довольны тем, что они делают и как они звучат, что тоже нормально, потому что для этого есть определённая аудитория. Но я думаю, что мы как группа, как и те, что я уже упоминала раньше, — мы всегда ищем... Так, хорошо, что мы можем сделать, чтобы это было интересно для нашей музыки, и особенно для нас самих, потому что мы хотим развивать себя и находить новые пути для воссоединения со всеми поколениями наших слушателей».













