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Within Temptation

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11 янв 2019 : 		 Видео с текстом от WITHIN TEMPTATION

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23 ноя 2018 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

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25 окт 2018 : 		 Видео с концерта WITHIN TEMPTATION в Москве

25 сен 2018 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION
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|||| 17 июн 2020

Вокалистка WITHIN TEMPTATION: «Я не особо слежу за металлом»



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В недавнем разговоре с вокалисткой WITHIN TEMPTATION Sharon Den Adel у нее спросили, не кажется ли ей, что в последние годы металл стал более жёстким и грубым и потерял налёт «поп-музыки и ощущение легкости музыки», на что она ответила следующее:

«Ну, может быть, но я не знаю. Знаю только то, что в металле происходит мало нового. Я думаю, что сцена была бы намного шире, если бы она развивалась немного больше. Я не жалуюсь или что-то в этом роде, просто это как раз то, что мы сами всегда пытаемся найти.

Когда ты пытаешься найти способ связаться с людьми, которые живут в настоящее время, а также с той же аудиторией, которая была у тебя в течение [всех этих] лет, то чтобы сделать это, ты должен [развиваться] также и по звучанию, и по всем остальным параметрам, следить за тем, что происходит в мире, — и в плане текстов и в плане музыки — ты должен идти в ногу с определённым видом развития.

Я считаю, что LINKIN PARK была последней группой, которая сделала что-то для сцены, — принесла что-то новое. И все говорили: "Ух ты! Потрясающе". И они вдохновили много других групп. А сейчас я не вижу ни одной команды, которая бы заметно отличалась от других. На данный момент не хватает какого-то развития. Я думаю, что оно приближается, но его ещё нет. И такие команды, как BRING ME THE HORIZON, ASKING ALEXANDRIA, — они много экспериментируют, есть и другие, но... Некоторые из них и правда пытаются [экспериментировать], а некоторые вполне довольны тем, что они делают и как они звучат, что тоже нормально, потому что для этого есть определённая аудитория. Но я думаю, что мы как группа, как и те, что я уже упоминала раньше, — мы всегда ищем... Так, хорошо, что мы можем сделать, чтобы это было интересно для нашей музыки, и особенно для нас самих, потому что мы хотим развивать себя и находить новые пути для воссоединения со всеми поколениями наших слушателей».

WITHIN TEMPTATION





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Ekzaton


17 июн 2020, 20:51		Зато много следит за мазафакой

Alisher


17 июн 2020, 21:04		Точно, поп певичка рассуждает о металле и не называет ни одной металлической группы среди перечисленных

Xander


17 июн 2020, 21:41		Она походу кроме мазафаки больше ничего не знает, судя по тому, что она привела в пример.
И о каких покалениях она говорит? Их музыку слушают в основном одни тинейджеры, вряд ли взрослого 40 летнего мужика это заинтересует.
Странная она короче какая-то.

Dark Medieval Times


17 июн 2020, 22:47		да пошла она, мнение какой то проститутки, не важно =/

Svarg_1349


17 июн 2020, 23:08		О Code Orange, Nails, Full Of Hell и Kvelertak эта баба конечно же ничего не слышала. Хотя откуда...


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