сегодня



Видео с текстом от WITHIN TEMPTATION



Видео с текстом на песню WITHIN TEMPTATION "In Vain" можно увидеть ниже. Этот трек взят из предстоящего студийного альбома "Resist", который выйдет 1 февраля на Spinefarm Records. Гостями на альбоме будут участники PAPA ROACH, IN FLAMES и ARID.



















+0 -0









просмотров: 77