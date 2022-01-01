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WITHIN TEMPTATION продолжают работать над песнями



Вокалистка WITHIN TEMPTATION Sharon Den Adel ответила на вопрос, планируется ли выпуск полноформатного альбома:



«У нас пока нет официальной даты [релиза], но мы работаем, как сейчас говорим, над завершением песен. И, конечно, мы выпустили много песен во время пандемии; эти песни тоже войдут в альбом. Так что я полагаю, что нам нужно закончить еще где-то треть, и мы собираемся сделать это в начале следующего года. И где-то в следующем году мы выпустим новый альбом — с теми песнями, которые мы уже выпустили, конечно».







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