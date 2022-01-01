Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 25
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
*Новое видео SLIPKNOT 12
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 11
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 11
*Гитарист HANOI ROCKS: «NIKKI SIXX просто лгун» 10
*MAX CAVALERA заявил, что его жена не виновата в развале клас... 10
*Вокалист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT 10
*Гитариста RAGE AGAINST THE MACHINE скинули со сцены 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 25
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
*Новое видео SLIPKNOT 12
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 11
[= ||| все новости группы



*

Within Temptation

*



27 июл 2022 : 		 WITHIN TEMPTATION продолжают работать над песнями

14 июл 2022 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

8 июл 2022 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

18 апр 2022 : 		 WITHIN TEMPTATION работают над новым материалом

2 дек 2021 : 		 Фрагмент выступления WITHIN TEMPTATION

14 июл 2021 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

25 июн 2021 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

7 июн 2021 : 		 WITHIN TEMPTATION выпустят сингл с ANNISOKAY

21 мар 2021 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION — о выпуске синглов вместо альбома

19 фев 2021 : 		 WITHIN TEMPTATION думают о новом сингле

10 дек 2020 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION — о турах после пандемии

3 дек 2020 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

20 ноя 2020 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

13 ноя 2020 : 		 Новый сингл WITHIN TEMPTATION выйдет осенью

21 сен 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления WITHIN TEMPTATION в Кемерове

17 июн 2020 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION: «Я не особо слежу за металлом»

30 май 2020 : 		 WITHIN TEMPTATION могут выпустить новую музыку в этом году

27 май 2020 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION: «Не знаю, будет ли осенний тур с EVANESCENCE»

27 май 2020 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

19 май 2020 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION: «Рано по синглу судить об альбоме»

8 май 2020 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

2 май 2020 : 		 WITHIN TEMPTATION выпустят сингл

26 мар 2020 : 		 Акустика от WITHIN TEMPTATION

23 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления WITHIN TEMPTATION

16 июл 2019 : 		 TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION

16 апр 2019 : 		 Видео с текстом от WITHIN TEMPTATION
Показать далее
| - |

|||| сегодня

WITHIN TEMPTATION продолжают работать над песнями



zoom
Вокалистка WITHIN TEMPTATION Sharon Den Adel ответила на вопрос, планируется ли выпуск полноформатного альбома:

«У нас пока нет официальной даты [релиза], но мы работаем, как сейчас говорим, над завершением песен. И, конечно, мы выпустили много песен во время пандемии; эти песни тоже войдут в альбом. Так что я полагаю, что нам нужно закончить еще где-то треть, и мы собираемся сделать это в начале следующего года. И где-то в следующем году мы выпустим новый альбом — с теми песнями, которые мы уже выпустили, конечно».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 265

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом