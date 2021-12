2 дек 2021



Фрагмент выступления WITHIN TEMPTATION



WITHIN TEMPTATION опубликовали фрагмент из онлайн-шоу The Aftermath, проходившего 15 и 16 июня. Композиция "Forsaken" доступна для прослушивания ниже.







