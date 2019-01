сегодня



Семплы новых песен WITHIN TEMPTATION



Аудиосмеплы всех песен из нового альбома WITHIN TEMPTATION, "Resist", релиз которого намечен на первое февраля, доступны ниже.



Трек-лист:



01. The Reckoning (feat. Jacoby Shaddix)



02. Endless War



03. Raise Your Banner (feat. Anders Fridén)



04. Supernova



05. Holy Ground



06. In Vain



07. Firelight (feat. Jasper Steverlinck)



08. Mad World



09. Mercy Mirror



10. Trophy Hunter



















