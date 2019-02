сегодня



Объявлен первый хедлайнер фестиваля «Герои мирового рока» в Кемерово!



С гордостью сообщаем имя первого хедлайнера одного из крупнейших международных фестивалей в России «Герои мирового рока» — это всемирно известная группа Within Temptation! Рок-фестиваль состоится 27 июля 2019 года в Кемерово в честь 25-летия компании ЗАО «Стройсервис» — генерального партнера проекта, и станет мощным подарком для жителей всей Сибири.



Within Temptation — коллектив с мировым именем, который больше 20 лет занимает лидирующие позиции в рок-музыке. Неповторимое звучание и стиль делают группу желанным гостем на самых масштабных мировых фестивалях, включая Wacken Open Air, Rock am Ring, Hellfest, Nova Rock, Graspop Metal Meeting, Download Festival.



1 февраля лидеры мирового симфоник-метала выпускают новый альбом Resist, услышать который можно будет вживую в России 27 июля на фестивале «Герои мирового рока»! Группа Within Temptation порадует гостей рок-фестиваля не только новыми композициями, но и проверенными временем хитами, а величественный образ вокалистки Шарон ден Адель и ее уникальный тембр голоса не оставят равнодушным даже самого искушенного поклонника рока. Within Temptation давно вошли в историю рок-музыки, и скоро их песни зазвучат в Кемерово!



Within Temptation — это первый участник фестиваля «Герои мирового рока». Полный список музыкантов, которые выступят в этот день, по-настоящему впечатляет. Вы скоро узнаете их имена — поверьте, такое нельзя будет пропустить. Кузбасс ждет невероятный праздник рок-музыки, организацией которого занимается известная концертная компания России — NCA. Зрители увидят высококачественное шоу со спецэффектами и потрясающей свето-пиротехнической постановкой!



Ведущим фестиваля станет неподражаемый Николай Фоменко, который будет задавать праздничное настроение и украшать своими шутками этот день.



Увидимся 27 июля на грандиозном международном рок-фестивале. Никто не устоит перед «Героями мирового рока»!



Следите за новостями в группе фестиваля «Герои мирового рока», Инстаграмм-аккаунте и на официальном сайте. Участвуйте в конкурсах и розыгрышах. Вас ждут отличные призы и много всего интересного.



Место проведения фестиваля будет сообщено дополнительно. Вход свободный. http://www.within-temptation.com





+0 -0









просмотров: 70