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Within Temptation

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1 фев 2019 : 		 Объявлен первый хедлайнер фестиваля «Герои мирового рока» в Кемерово!

29 янв 2019 : 		 Рассказ об издании альбома WITHIN TEMPTATION

24 янв 2019 : 		 Семплы новых песен WITHIN TEMPTATION

11 янв 2019 : 		 Видео с текстом от WITHIN TEMPTATION

27 дек 2018 : 		 Концертное видео WITHIN TEMPTATION

25 дек 2018 : 		 Концертное видео WITHIN TEMPTATION

22 дек 2018 : 		 Концертное видео WITHIN TEMPTATION

21 дек 2018 : 		 Концертное видео WITHIN TEMPTATION

19 дек 2018 : 		 WITHIN TEMPTATION исполняют BLACK SABBATH

30 ноя 2018 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

23 ноя 2018 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

18 ноя 2018 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

25 окт 2018 : 		 Видео с концерта WITHIN TEMPTATION в Москве

25 сен 2018 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

14 сен 2018 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

13 сен 2018 : 		 Новый альбом WITHIN TEMPTATION выйдет в декабре

24 дек 2017 : 		 Видео с выступления WITHIN TEMPTATION

22 авг 2016 : 		 TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION

28 июн 2016 : 		 WITHIN TEMPTATION планируют сюрпризы на новом альбоме

23 июн 2016 : 		 TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION

20 июн 2016 : 		 TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION

3 май 2016 : 		 WITHIN TEMPTATION открыли фестивальный сезон

7 мар 2016 : 		 WITHIN TEMPTATION на арфах

7 окт 2015 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION приглашает за кулисы

9 авг 2015 : 		 Гитарист WITHIN TEMPTATION: "Нам важно развиваться!"

14 апр 2015 : 		 WITHIN TEMPTATION в "Surprise Surprise"
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Объявлен первый хедлайнер фестиваля «Герои мирового рока» в Кемерово!



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С гордостью сообщаем имя первого хедлайнера одного из крупнейших международных фестивалей в России «Герои мирового рока» — это всемирно известная группа Within Temptation! Рок-фестиваль состоится 27 июля 2019 года в Кемерово в честь 25-летия компании ЗАО «Стройсервис» — генерального партнера проекта, и станет мощным подарком для жителей всей Сибири.

Within Temptation — коллектив с мировым именем, который больше 20 лет занимает лидирующие позиции в рок-музыке. Неповторимое звучание и стиль делают группу желанным гостем на самых масштабных мировых фестивалях, включая Wacken Open Air, Rock am Ring, Hellfest, Nova Rock, Graspop Metal Meeting, Download Festival.

1 февраля лидеры мирового симфоник-метала выпускают новый альбом Resist, услышать который можно будет вживую в России 27 июля на фестивале «Герои мирового рока»! Группа Within Temptation порадует гостей рок-фестиваля не только новыми композициями, но и проверенными временем хитами, а величественный образ вокалистки Шарон ден Адель и ее уникальный тембр голоса не оставят равнодушным даже самого искушенного поклонника рока. Within Temptation давно вошли в историю рок-музыки, и скоро их песни зазвучат в Кемерово!

Within Temptation — это первый участник фестиваля «Герои мирового рока». Полный список музыкантов, которые выступят в этот день, по-настоящему впечатляет. Вы скоро узнаете их имена — поверьте, такое нельзя будет пропустить. Кузбасс ждет невероятный праздник рок-музыки, организацией которого занимается известная концертная компания России — NCA. Зрители увидят высококачественное шоу со спецэффектами и потрясающей свето-пиротехнической постановкой!

Ведущим фестиваля станет неподражаемый Николай Фоменко, который будет задавать праздничное настроение и украшать своими шутками этот день.

Увидимся 27 июля на грандиозном международном рок-фестивале. Никто не устоит перед «Героями мирового рока»!

Следите за новостями в группе фестиваля «Герои мирового рока», Инстаграмм-аккаунте и на официальном сайте. Участвуйте в конкурсах и розыгрышах. Вас ждут отличные призы и много всего интересного.

Место проведения фестиваля будет сообщено дополнительно. Вход свободный.



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