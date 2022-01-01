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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 47
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 24
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
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Within Temptation

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23 авг 2022 : 		 WITHIN TEMPTATION надеются выдать альбом в 2023 году

27 июл 2022 : 		 WITHIN TEMPTATION продолжают работать над песнями

14 июл 2022 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

8 июл 2022 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

18 апр 2022 : 		 WITHIN TEMPTATION работают над новым материалом

2 дек 2021 : 		 Фрагмент выступления WITHIN TEMPTATION

14 июл 2021 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

25 июн 2021 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

7 июн 2021 : 		 WITHIN TEMPTATION выпустят сингл с ANNISOKAY

21 мар 2021 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION — о выпуске синглов вместо альбома

19 фев 2021 : 		 WITHIN TEMPTATION думают о новом сингле

10 дек 2020 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION — о турах после пандемии

3 дек 2020 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

20 ноя 2020 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

13 ноя 2020 : 		 Новый сингл WITHIN TEMPTATION выйдет осенью

21 сен 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления WITHIN TEMPTATION в Кемерове

17 июн 2020 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION: «Я не особо слежу за металлом»

30 май 2020 : 		 WITHIN TEMPTATION могут выпустить новую музыку в этом году

27 май 2020 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION: «Не знаю, будет ли осенний тур с EVANESCENCE»

27 май 2020 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

19 май 2020 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION: «Рано по синглу судить об альбоме»

8 май 2020 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

2 май 2020 : 		 WITHIN TEMPTATION выпустят сингл

26 мар 2020 : 		 Акустика от WITHIN TEMPTATION

23 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления WITHIN TEMPTATION

16 июл 2019 : 		 TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION
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WITHIN TEMPTATION надеются выдать альбом в 2023 году



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Участники WITHIN TEMPTATION Sharon Den Adel и Stefan Helleblad в рамках недавнего интервью обсудили процесс работы над новым материалом:

Stefan: «Мы постоянно работаем над новым материалом, и есть ещё новые песни, которые были записаны. Но никогда не знаешь, чем всё закончится, — войдут они в альбом или нет. Но сейчас точно много сочиняется и записывается. И я надеюсь, в следующем году будет альбом. Посмотрим».

Sharon: «Дело в том, что мы существуем уже так давно, что стараемся вдохновляться новыми группами, которые мы слышим, и привносить их в наше собственное звучание, а также стараемся оставаться в курсе того, что сейчас звучит более современно и что сейчас "в моде". Не для того, чтобы идти в ногу с новым звучанием, а для того, что освежает и вдохновляет нас. И это заставляет нас двигаться вперёд и приносит нам удовольствие от создания музыки. Мы существуем уже почти 25 лет, даже больше — теперь я реально ощущаю себя старой — но в любом случае это нужно, нужно развиваться. Так что формулы нет, но каждый раз нужно искать то, что тебя вдохновляет. А это может быть что угодно».




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