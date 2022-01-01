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WITHIN TEMPTATION надеются выдать альбом в 2023 году



Участники WITHIN TEMPTATION Sharon Den Adel и Stefan Helleblad в рамках недавнего интервью обсудили процесс работы над новым материалом:



Stefan: «Мы постоянно работаем над новым материалом, и есть ещё новые песни, которые были записаны. Но никогда не знаешь, чем всё закончится, — войдут они в альбом или нет. Но сейчас точно много сочиняется и записывается. И я надеюсь, в следующем году будет альбом. Посмотрим».



Sharon: «Дело в том, что мы существуем уже так давно, что стараемся вдохновляться новыми группами, которые мы слышим, и привносить их в наше собственное звучание, а также стараемся оставаться в курсе того, что сейчас звучит более современно и что сейчас "в моде". Не для того, чтобы идти в ногу с новым звучанием, а для того, что освежает и вдохновляет нас. И это заставляет нас двигаться вперёд и приносит нам удовольствие от создания музыки. Мы существуем уже почти 25 лет, даже больше — теперь я реально ощущаю себя старой — но в любом случае это нужно, нужно развиваться. Так что формулы нет, но каждый раз нужно искать то, что тебя вдохновляет. А это может быть что угодно».







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