22 дек 2018



Концертное видео WITHIN TEMPTATION



WITHIN TEMPTATION продолжают публикацию концертных треков со специального шоу Black X-mas, состоявшегося в 2016 году в зале 013 в Тилбурге. Видео на "Stairway To The Skies" доступно для просмотра ниже.



































