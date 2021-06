сегодня



WITHIN TEMPTATION выпустят сингл с ANNISOKAY



WITHIN TEMPTATION объявили о проведении "The Aftermath - A Show In A Virtual Reality", виртуального концерта небывалого размаха.



Sharon: «Во время пандемии мы не стремились проводить онлайн-трансляции. Волшебство видеть и слышать живое выступление группы в сочетании с энергией толпы — это то, что невозможно воссоздать с помощью живых трансляций. Поэтому долгое время мы находились в замешательстве. Одно мы знали точно: мы не пойдём на компромисс со стримом, только если не сможем предложить что-то необычное, что-то поражающее воображение, интригующее, захватывающее и мифическое! И мы нашли это: мир, который мы могли бы создать в соответствии с нашими самыми смелыми фантазиями, и в котором мы как группа могли бы выступать, сохраняя при этом динамику и магию нашего традиционного живого шоу.



Мы невероятно рады пригласить вас на "Within Temptation: The Aftermath — шоу в виртуальной реальности". Шоу, происходящее в различных сценах постапокалиптического мира, в котором мы становимся свидетелями последствий уничтожения человечества. Мир, в котором неизвестно, выжил ли кто-нибудь из человеческой расы. Это поиск ответов — как о своём становлении, так и о своём наследии».



"The Aftermath" — это шоу с использованием новейших технологий, которые позволяют группе устроить представление, выходящее за рамки этого мира, — в буквальном смысле! В ходе этого часового шоу WITHIN TEMPTATION исполнят множество новых и старых песен в четырёх различных мирах, которые взаимодействуют как с группой, так и с музыкой. Ожидается, что приглашённые музыканты со всего мира присоединятся к группе на сцене для поразительных дуэтов в ещё более невероятной обстановке.



Этим шоу WITHIN TEMPTATION строит мост между настоящим и тем, когда группа сможет выступить в следующий раз.



«Мы очень расстроены тем, что турне "Worlds Collide" снова перенесли, и мы не можем выступить вживую в том же зале, где будут наши поклонники. Благодаря этому цифровому шоу мы надеемся, что фанаты всё ещё смогут почувствовать нашу энергию, нашу любовь и, прежде всего, нашу страсть к музыке. Берегите себя, и мы надеемся увидеть вас 8 или 9 июля!»



Стоимость билетов: €24,99 (за 1 человека) или €29,99 (два или более человека в одной комнате).



Кроме того, за две недели до концерта группа выпустит новый сингл "Shed My Skin", записанный совместно с ANNISOKAY.













