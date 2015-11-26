Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH и David всё 128
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 48
*MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров... 46
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 39
*Новая песня DARKTHRONE 33
[= ||| все новости группы



*

Within Temptation

*



7 июн 2021 : 		 WITHIN TEMPTATION выпустят сингл с ANNISOKAY

21 мар 2021 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION — о выпуске синглов вместо альбома

19 фев 2021 : 		 WITHIN TEMPTATION думают о новом сингле

10 дек 2020 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION — о турах после пандемии

3 дек 2020 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

20 ноя 2020 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

13 ноя 2020 : 		 Новый сингл WITHIN TEMPTATION выйдет осенью

21 сен 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления WITHIN TEMPTATION в Кемерове

17 июн 2020 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION: «Я не особо слежу за металлом»

30 май 2020 : 		 WITHIN TEMPTATION могут выпустить новую музыку в этом году

27 май 2020 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION: «Не знаю, будет ли осенний тур с EVANESCENCE»

27 май 2020 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

19 май 2020 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION: «Рано по синглу судить об альбоме»

8 май 2020 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

2 май 2020 : 		 WITHIN TEMPTATION выпустят сингл

26 мар 2020 : 		 Акустика от WITHIN TEMPTATION

23 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления WITHIN TEMPTATION

16 июл 2019 : 		 TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION

16 апр 2019 : 		 Видео с текстом от WITHIN TEMPTATION

6 фев 2019 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

1 фев 2019 : 		 Объявлен первый хедлайнер фестиваля «Герои мирового рока» в Кемерово!

29 янв 2019 : 		 Рассказ об издании альбома WITHIN TEMPTATION

24 янв 2019 : 		 Семплы новых песен WITHIN TEMPTATION

11 янв 2019 : 		 Видео с текстом от WITHIN TEMPTATION

27 дек 2018 : 		 Концертное видео WITHIN TEMPTATION

25 дек 2018 : 		 Концертное видео WITHIN TEMPTATION
Показать далее
| - |

|||| сегодня

WITHIN TEMPTATION выпустят сингл с ANNISOKAY



*
zoom
*
* *
WITHIN TEMPTATION объявили о проведении "The Aftermath - A Show In A Virtual Reality", виртуального концерта небывалого размаха.

Sharon: «Во время пандемии мы не стремились проводить онлайн-трансляции. Волшебство видеть и слышать живое выступление группы в сочетании с энергией толпы — это то, что невозможно воссоздать с помощью живых трансляций. Поэтому долгое время мы находились в замешательстве. Одно мы знали точно: мы не пойдём на компромисс со стримом, только если не сможем предложить что-то необычное, что-то поражающее воображение, интригующее, захватывающее и мифическое! И мы нашли это: мир, который мы могли бы создать в соответствии с нашими самыми смелыми фантазиями, и в котором мы как группа могли бы выступать, сохраняя при этом динамику и магию нашего традиционного живого шоу.

Мы невероятно рады пригласить вас на "Within Temptation: The Aftermath — шоу в виртуальной реальности". Шоу, происходящее в различных сценах постапокалиптического мира, в котором мы становимся свидетелями последствий уничтожения человечества. Мир, в котором неизвестно, выжил ли кто-нибудь из человеческой расы. Это поиск ответов — как о своём становлении, так и о своём наследии».

"The Aftermath" — это шоу с использованием новейших технологий, которые позволяют группе устроить представление, выходящее за рамки этого мира, — в буквальном смысле! В ходе этого часового шоу WITHIN TEMPTATION исполнят множество новых и старых песен в четырёх различных мирах, которые взаимодействуют как с группой, так и с музыкой. Ожидается, что приглашённые музыканты со всего мира присоединятся к группе на сцене для поразительных дуэтов в ещё более невероятной обстановке.

Этим шоу WITHIN TEMPTATION строит мост между настоящим и тем, когда группа сможет выступить в следующий раз.

«Мы очень расстроены тем, что турне "Worlds Collide" снова перенесли, и мы не можем выступить вживую в том же зале, где будут наши поклонники. Благодаря этому цифровому шоу мы надеемся, что фанаты всё ещё смогут почувствовать нашу энергию, нашу любовь и, прежде всего, нашу страсть к музыке. Берегите себя, и мы надеемся увидеть вас 8 или 9 июля!»

Стоимость билетов: €24,99 (за 1 человека) или €29,99 (два или более человека в одной комнате).

Кроме того, за две недели до концерта группа выпустит новый сингл "Shed My Skin", записанный совместно с ANNISOKAY.

WITHIN TEMPTATION Announces





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Oloir


7 июн 2021, 12:24		Стоимость билетов: €24,99 (за 1 человека) или €29,99 (два или более человека в одной комнате)
а как проверять будут?

xandr2100


7 июн 2021, 16:21		C Annisokay? Шо, симфо-металкор замутят?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 449

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом