RICHIE KOTZEN о THE WINERY DOGS : «Новый альбом будет. Когда-нибудь»



RICHIE KOTZEN и MIKE PORTNOY в разговоре с "Trunk Nation LA Invasion: Live From The Rainbow Bar & Grill" обсудили текущие дела THE WINERY DOGS. Так, на вопрос о том, что их сподвигло вновь выступать вместе, Mike ответил:



«Все думали, что мы расстались. Мы все просто ушли, чтобы сделать наши... Каждый из нас занят другими проектами, поэтому мы просто решили сделать перерыв и заняться другими делами, но мы всегда знали, что будет время, когда мы соберёмся вместе. Это никогда не было одноразовым проектом».



На вопрос о том, как прошёл майский тур 2019 года, Mike ответил:



«Richie приезжал повидаться с SONS of APOLLO, когда мы играли в Лос-Анджелесе весной или около того, и я помню, как разговаривал с ним, говоря: "Эй, было бы весело просто играть вживую. Мы не обязаны делать новый альбом. Мы не должны придумывать больших планов, мировое турне и всё такое..." Для нас троих было здорово увидеться друг с другом, и это было типа: "Эй, было бы здорово отыграть несколько концертов в следующем году — когда мы все сможем. Не надо думать об альбоме, не надо планировать на целый год или что-то ещё в таком ключе". Вот так всё и случилось, всё настолько просто».



Richie: «Мы хотели собраться вместе и не забывать о том, что у нас есть. Есть много людей, которые любят группу, но мы тоже любим её, так что мы просто хотели найти окно, когда мы могли бы играть вместе. И то, что уже озвучил Mike, — идея посвятить себя тому или обязательно сделать это, с учётом недавно полученного мной опыта, — пустая трата времени, потому что просто не знаешь, что произойдёт дальше. Но мы хотели хотя бы собраться вместе и поиграть. И поэтому я бы мог предположить, что мы будем играть вместе, и я бы сказал: "Я действительно скучаю по тебе, Mike", а затем сказал бы Billy: "Я и правда скучаю по тебе, Billy". И "Кстати, Richie, у меня есть классный басовый рифф, над которым я работал". А потом — вдруг это всё звучит как песня. И затем она эволюционирует».



По словам Kotzen'a, каких-то конкретных обсуждений о том, чтобы THE WINERY DOGS сделали ещё один студийный альбом, не было:



«Вы знаете меня таким, какой я есть — я не строю много планов. И Mike знает — я как вода, и если вода течёт в правильном направлении, мы соберёмся в какой-то момент, чтобы сделать ещё один альбом. Но сначала, сейчас, мы просто хотим, чтобы у нас было ощущение, что мы играем вместе, запечатлевая ту магию, которая была в моём гараже, когда мы писали первый альбом».



Mike: «Это как если ты начинаешь новую группу. И ещё до того, как у вас появился первый контракт, вы делаете это ради удовольствия, потому что вам нравится играть вместе. Ты хочешь сочинять вместе, ты хочешь давать концерты вместе, и как только ты подпишешь контракт, у тебя внезапно появятся обязательства. "О, мы должны придерживаться этой временной линии. Давайте забукируем этот год. И бла-бла-бла". Сочинение записи занимает несколько месяцев, запись альбома занимает месяцы, и требуются месяцы, чтобы его выпустить. А потом ты должен ехать в тур. Мы просто хотим повеселиться. Мы просто хотим играть в своё удовольствие, а не заниматься новым альбомом, и просто наслаждаться возможностью джемовать и веселиться, без всяких заморочек, оставив всё как есть».



Richie подытожил: «Да, в какой-то момент времени новый альбом выйдет. Да ладно — конечно же, запись будет. Конечно, будет. Я не скажу когда, потому что хочу, чтобы это был сюрприз».















