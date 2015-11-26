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The Winery Dogs

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27 июн 2021 : 		 RITCHIE KOTZEN — о будущем THE WINERY DOGS

30 сен 2020 : 		 THE WINERY DOGS хотят третий альбом

11 фев 2020 : 		 RICHIE KOTZEN: «THE WINERY DOGS могут что-то выпустить в 2021 году»

29 янв 2020 : 		 THE WINERY DOGS планируют запись нового альбома

27 май 2019 : 		 Видео с выступления THE WINERY DOGS

4 май 2019 : 		 THE WINERY DOGS открыли новый тур

10 дек 2018 : 		 RICHIE KOTZEN о THE WINERY DOGS: «Новый альбом будет. Когда-нибудь»

1 фев 2018 : 		 RICHIE KOTZEN о THE WINERY DOGS

18 окт 2017 : 		 Винил от THE WINERY DOGS выйдет осенью

3 авг 2017 : 		 Видео с выступления THE WINERY DOGS

29 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD THE WINERY DOGS

3 июн 2017 : 		 Концертный релиз THE WINERY DOGS увидит свет в августе

12 апр 2017 : 		 В новый DVD THE WINERY DOGS войдет ЕР с нереализованным материалом

7 апр 2017 : 		 RICHIE KOTZEN о будущем THE WINERY DOGS

3 апр 2017 : 		 RICHIE KOTZEN о будущем THE WINERY DOGS

9 окт 2016 : 		 THE WINERY DOGS в Мексике

29 июн 2016 : 		 THE WINERY DOGS запишут новый альбом

26 май 2016 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

13 май 2016 : 		 THE WINERY DOGS запишут концерт в Чили

21 апр 2016 : 		 THE WINERY DOGS сыграли для японского радио

5 фев 2016 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

3 фев 2016 : 		 THE WINERY DOGS почтили память Дэвида Боуи

15 янв 2016 : 		 Кавер-версия Дэвида Боуи от THE WINERY DOGS

16 дек 2015 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

12 ноя 2015 : 		 Акустика от THE WINERY DOGS

6 ноя 2015 : 		 Видео с выступления THE WINERY DOGS
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|||| 27 июн 2021

RITCHIE KOTZEN — о будущем THE WINERY DOGS



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RITCHIE KOTZEN в рамках одного из интервью коснулся темы будущего THE WINERY DOGS:

«Мы провели тур в 2019 году, и это было хорошее время. Мы хорошо провели время в дороге, и мы говорили об идее сделать что-то снова в студии, третью пластинку. Но тут разразилась пандемия, так что теперь я просто не знаю.

Я имею в виду, что все спрашивают, и я очень положительно отношусь к идее записать пластинку, но я просто не знаю, что будет дальше. Знаете, у нас такая ситуация, что мы до сих пор не знаем, когда сможем отправиться в турне, а Winery Dogs — это вообще интересный проект; мы не можем просто так собраться. Мы должны быть в одной комнате и сочинять вместе, а сейчас, когда Mike в Пенсильвании, а я живу в Калифорнии, а Billy — в Теннесси, это не самая простая вещь с точки зрения логистики, чтобы собрать всех вместе. Мы не хотим пересылать файлы туда-сюда, потому что это не подходит для такой группы, как мы, понимаете? Нам нужно быть в одной комнате.

Единственное, что я могу сказать, это то, что когда мы окажемся в таком положении, когда втроём сможем собраться в одном помещении и обменяться идеями, тогда и будет путь к третьему альбому. Сейчас я сосредоточен на Smith / Kotzen, так что, знаете, всё по порядку. Посмотрим!»

RITCHIE KOTZEN On The Future Of THE WINERY DOGS -



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

grgr


27 июн 2021, 23:27		..если коротко, будущего у них нет. Да и хер с ними.

Xander


28 июн 2021, 02:01		Не, Винери Дог мне нравятся, было бы прикольно если бы грянули ещё один альбомчик


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