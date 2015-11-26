27 июн 2021



RITCHIE KOTZEN — о будущем THE WINERY DOGS



RITCHIE KOTZEN в рамках одного из интервью коснулся темы будущего THE WINERY DOGS:



«Мы провели тур в 2019 году, и это было хорошее время. Мы хорошо провели время в дороге, и мы говорили об идее сделать что-то снова в студии, третью пластинку. Но тут разразилась пандемия, так что теперь я просто не знаю.



Я имею в виду, что все спрашивают, и я очень положительно отношусь к идее записать пластинку, но я просто не знаю, что будет дальше. Знаете, у нас такая ситуация, что мы до сих пор не знаем, когда сможем отправиться в турне, а Winery Dogs — это вообще интересный проект; мы не можем просто так собраться. Мы должны быть в одной комнате и сочинять вместе, а сейчас, когда Mike в Пенсильвании, а я живу в Калифорнии, а Billy — в Теннесси, это не самая простая вещь с точки зрения логистики, чтобы собрать всех вместе. Мы не хотим пересылать файлы туда-сюда, потому что это не подходит для такой группы, как мы, понимаете? Нам нужно быть в одной комнате.



Единственное, что я могу сказать, это то, что когда мы окажемся в таком положении, когда втроём сможем собраться в одном помещении и обменяться идеями, тогда и будет путь к третьему альбому. Сейчас я сосредоточен на Smith / Kotzen, так что, знаете, всё по порядку. Посмотрим!»

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