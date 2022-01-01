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*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
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The Winery Dogs

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Басист THE WINERY DOGS — о новом альбоме



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В новом интервью Джеффу Гаудиози с MisplacedStraws.com легендарный басист Billy Sheehan (MR. BIG, TALAS, DAVID LEE ROTH) рассказал о ходе сессий по записи третьего альбома трио THE WINERY DOGS, в состав которого входят гитарист/вокалист Richie Kotzen и барабанщик Mike Portnoy (DREAM THEATER, AVENGED SEVENFOLD):

«Новая пластинка готова. Я даже видел обложку для неё. Всё идёт своим чередом. Нужно время, чтобы всё свести и провести мастеринг. Все обложки уже готовы. У нас ещё нет даты релиза, но она скоро появится.

Вчера вечером я ужинал с Richie, сегодня он здесь, в Нэшвилле. Я собираюсь сходить посмотреть, как он играет сегодня вечером. Он большой талант и замечательный парень. Мы много тусовались вместе — я, Richie и Пэт Торпи [покойный барабанщик MR. BIG] много джемовали. Мы с Пэтом играли на нескольких его песнях. И я играл с ним на некоторых его сольных работах. Однажды мы поехали в Японию и дали пять концертов перед THE ROLLING STONES — я, Richie и ещё один барабанщик. Было большое приключение несколько лет назад. И он недолго играл в MR. BIG — когда Paul [Gilbert] покинул группу, мы взяли его. Он проделал потрясающую работу, это было действительно здорово. Mike Portnoy, опять же, — это парень с невероятной историей, с большим послужным списком. И мне очень нравится играть с ним. Бас и барабаны — это то, что нужно. Так что играть с Mike'ом — одно сплошное удовольствие.

Так что сейчас мы в предвкушении. В данный момент планируются концерты на следующий год. Обычно это делается примерно за год, если не больше. Поэтому наш менеджер постоянно занимается этим, собирая всё воедино. Так что в следующем году мы будем выступать как сумасшедшие, чему я очень сильно рад, и у нас будет новая пластинка. Мы все очень рады этому».




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