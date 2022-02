17 фев 2022



Новый альбом THE WINERY DOGS выйдет в 2023 году



Richie Kotzen в рамках недавнего разговора в "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о том, в какой стадии работа над новым материалом THE WINERY DOGS:



«Все мои вокальные партии готовы. Все мои гитары готовы. Единственное, что я не сделал, это некоторые вещи, связанные с записью, — например, иногда нужно удвоить определённую гитарную партию или Mike должен сделать перкуссию. А потом ещё Billy и Mike должны вставить туда свои вокальные партии. Но в остальном мой вокал готов, гитары готовы, так что я вроде как закончил с этим. [Смеётся]».



По словам Richie, поклонникам не стоит ожидать выхода ещё не названного полноформатника THE WINERY DOGS в 2022 году:



«Я думаю, что более реалистичный срок выпуска — в начале следующего года. Дело в том, что мы хотим иметь возможность поехать в тур с этой пластинкой, так что просто выпустить её и не гастролировать нам не очень хочется. Так что, я полагаю, чтобы сделать всё как надо, а менеджмент хочет сделать всё правильно, выход нового альбома надо отложить до следующего года».







