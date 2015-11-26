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The Winery Dogs

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10 июл 2021 : 		 THE WINERY DOGS работают над новым альбомом

27 июн 2021 : 		 RITCHIE KOTZEN — о будущем THE WINERY DOGS

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4 май 2019 : 		 THE WINERY DOGS открыли новый тур

10 дек 2018 : 		 RICHIE KOTZEN о THE WINERY DOGS: «Новый альбом будет. Когда-нибудь»

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18 окт 2017 : 		 Винил от THE WINERY DOGS выйдет осенью

3 авг 2017 : 		 Видео с выступления THE WINERY DOGS

29 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD THE WINERY DOGS

3 июн 2017 : 		 Концертный релиз THE WINERY DOGS увидит свет в августе

12 апр 2017 : 		 В новый DVD THE WINERY DOGS войдет ЕР с нереализованным материалом

7 апр 2017 : 		 RICHIE KOTZEN о будущем THE WINERY DOGS

3 апр 2017 : 		 RICHIE KOTZEN о будущем THE WINERY DOGS

9 окт 2016 : 		 THE WINERY DOGS в Мексике

29 июн 2016 : 		 THE WINERY DOGS запишут новый альбом

26 май 2016 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

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21 апр 2016 : 		 THE WINERY DOGS сыграли для японского радио
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|||| 17 фев 2022

Новый альбом THE WINERY DOGS выйдет в 2023 году



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Richie Kotzen в рамках недавнего разговора в "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о том, в какой стадии работа над новым материалом THE WINERY DOGS:

«Все мои вокальные партии готовы. Все мои гитары готовы. Единственное, что я не сделал, это некоторые вещи, связанные с записью, — например, иногда нужно удвоить определённую гитарную партию или Mike должен сделать перкуссию. А потом ещё Billy и Mike должны вставить туда свои вокальные партии. Но в остальном мой вокал готов, гитары готовы, так что я вроде как закончил с этим. [Смеётся]».

По словам Richie, поклонникам не стоит ожидать выхода ещё не названного полноформатника THE WINERY DOGS в 2022 году:

«Я думаю, что более реалистичный срок выпуска — в начале следующего года. Дело в том, что мы хотим иметь возможность поехать в тур с этой пластинкой, так что просто выпустить её и не гастролировать нам не очень хочется. Так что, я полагаю, чтобы сделать всё как надо, а менеджмент хочет сделать всё правильно, выход нового альбома надо отложить до следующего года».

THE WINERY DOGS



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