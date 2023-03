сегодня



Басист THE WINERY DOGS: «Я против подкладок»



В рамках недавней беседы с басистом THE WINERY DOGS Billy Sheehan'ом, у него спросили, как он относится к музыкантам, использующим подкладки:



«Мои последние дни с David Lee Roth'ом я провел в студии. Мы записали все фоновые вокалы для тура "Skyscraper", чтобы они могли использовать их вживую, что изначально шло вразрез с моими принципами. И позже в тот же день у меня состоялась встреча, которая положила конец моим отношениям с ним. К счастью, я не поехал в тот тур с поддельным вокалом. Я пел в том туре, но в цифровом формате.



Я категорически против фальши. Richie [Kotzen, вокалист/гитарист THE WINERY DOGS] реально поет. На нашей пластинке нет ни одной ноты питч-коррекции. В какой-то момент это становится профессиональным рестлингом. Мне неприятно это видеть, потому что для этого нужно всего лишь работать.



У меня никогда не было таланта. Я просто работал над собой, разбирался в нотах, понимал, как это делается, выходил на сцену и выступал вживую. Но как только у тебя получается, ты добиваешься своего, ты получаешь удовлетворение, и это всё по-настоящему, и для меня это предпочтительнее всего остального.



С THE WINERY DOGS мы много импровизируем. Мы много джемуем, и мы не знаем, что будет дальше. Кто-то свернет налево или направо, и мы выбираем путь за ним. Благодаря этому получается весело и живо, и люди наслаждаются спонтанным моментом, когда произошло что-то, что никогда больше не повторится».







+0 -0



просмотров: 167