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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 26
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 19
*Видео с текстом от IMMORTAL 18
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The Winery Dogs

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Басист THE WINERY DOGS: «Я против подкладок»



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В рамках недавней беседы с басистом THE WINERY DOGS Billy Sheehan'ом, у него спросили, как он относится к музыкантам, использующим подкладки:

«Мои последние дни с David Lee Roth'ом я провел в студии. Мы записали все фоновые вокалы для тура "Skyscraper", чтобы они могли использовать их вживую, что изначально шло вразрез с моими принципами. И позже в тот же день у меня состоялась встреча, которая положила конец моим отношениям с ним. К счастью, я не поехал в тот тур с поддельным вокалом. Я пел в том туре, но в цифровом формате.

Я категорически против фальши. Richie [Kotzen, вокалист/гитарист THE WINERY DOGS] реально поет. На нашей пластинке нет ни одной ноты питч-коррекции. В какой-то момент это становится профессиональным рестлингом. Мне неприятно это видеть, потому что для этого нужно всего лишь работать.

У меня никогда не было таланта. Я просто работал над собой, разбирался в нотах, понимал, как это делается, выходил на сцену и выступал вживую. Но как только у тебя получается, ты добиваешься своего, ты получаешь удовлетворение, и это всё по-настоящему, и для меня это предпочтительнее всего остального.

С THE WINERY DOGS мы много импровизируем. Мы много джемуем, и мы не знаем, что будет дальше. Кто-то свернет налево или направо, и мы выбираем путь за ним. Благодаря этому получается весело и живо, и люди наслаждаются спонтанным моментом, когда произошло что-то, что никогда больше не повторится».




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