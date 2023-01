9 янв 2023



Новое видео THE WINERY DOGS



"Mad World", новое видео группы THE WINERY DOGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "III", выходящего третьего февраля на Three Dog Music (via Burnside Distribution/The Orchard). За сведение материала вновь отвечал Jay Ruston.



Трек-лист:



01. Xanadu

02. Mad World

03. Breakthrough

04. Rise

05. Stars

06. The Vengeance

07. Pharaoh

08. Gaslight

09. Lorelei

10. The Red Wine







+3 -0



( 2 ) просмотров: 441