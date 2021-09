сегодня



Mike Portnoy — о новом альбоме THE WINERY DOGS



В рамках недавнего интервью Mike Portnoy (DREAM THEATER, AVENGED SEVENFOLD) рассказал о работе над новым альбомом THE WINERY DOGS:



«Всё звучит замечательно. Мы отлично проводим время, работая вместе. Мы дважды собирались вместе за лето — это были две 10-дневные сессии; один раз — в июле, а затем снова в прошлом месяце, в августе. Мы с Billy поехали в Лос-Анджелес и работали с Richie в его домашней студии, там мы сделали все записи и там же записали мои барабаны. Так что сочинение закончено, мои барабанные треки готовы. Мы придумали около 10 или 11 действительно классных песен. Материал потрясающий. Он великолепен. Мы в восторге от него. Но мы не торопимся. Сейчас так много неясностей, что мы просто делаем это безо всяких сроков.



Сроки — это криптонит Richie Kotzen — он чертовски ненавидит это. Я думаю, отчасти он хотел отдохнуть от THE WINERY DOGS, потому что он начал чувствовать давление: "Мы должны выпустить этот альбом. Мы должны провести этот гастрольный цикл". Richie — это свободный дух, и он не хочет быть связанным всем этим дерьмом. Поэтому я уверен, что тот факт, что сейчас мы можем записывать альбом без жёстких сроков выпуска или без жёстких сроков тура, потому что кто знает, сможем ли мы поехать в тур или нет, подходит Richie больше всего. Ему нравится возможность просто собираться вместе, сочинять и записывать музыку ради удовольствия. Когда альбом будет готов, он выйдет, а потом, когда появится возможность для безопасных гастролей, мы сделаем это снова. Можно с уверенностью сказать, что альбом, вероятно, выйдет в следующем году, но все детали на данный момент ещё очень и очень преждевременны. Но это отличная музыка, отличная группа, отличные ребята, отличное исполнение».



Что касается музыкального направления нового материала THE WINERY DOGS, Mike ответил:



«Я бы сказал, что где-то между первым и вторым альбомами. Мне трудно представить себе реальную перспективу, которая есть у любого слушателя, потому что когда ты сочиняешь и записываешь, всё для тебя становится важным. Трудно сказать; трудно иметь такое видение.



Первый альбом — это просто песня за песней, песня за песней — нет ни одного слабого элемента, в то время как на "Hot Streak", я считаю, мы делали более экспериментальные вещи, такие песни, как "Spiral" или "War Machine", песни второго плана, которые были более экспериментальными. Так что я бы сказал, если бы мне пришлось сравнивать, то, наверное, это больше похоже на первый альбом, потому что мы также сознательно решили остановиться на 10 или 11 песнях. Потому что и в первом альбоме, и в "Hot Streak" было 13 или 14 песен. Такие люди, как мы с вами, любят всё, мы любим музыку, мы в ней копаемся, но для многих, возможно, не хватит внимания на альбом из 14 песен. Поэтому, когда мы сочиняли этот альбом, мы решили, что пусть будет 10 или 11 по-настоящему сильных песен. Ничего слишком экспериментального, ничего слишком отклоняющегося от того, что люди ожидают от THE WINERY DOGS. Так что я думаю, что на этом альбоме все песни очень сильные от начала до конца».







