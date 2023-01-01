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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 22
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
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The Winery Dogs

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19 янв 2023 : 		 Барабанщик THE WINERY DOGS: «Мы втроём определяем звучание группы»

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22 ноя 2022 : 		 Новый альбом THE WINERY DOGS выйдет зимой

23 сен 2022 : 		 Басист THE WINERY DOGS — о новом альбоме

16 авг 2022 : 		 THE WINERY DOGS завершили работу над альбомом

17 фев 2022 : 		 Новый альбом THE WINERY DOGS выйдет в 2023 году

16 янв 2022 : 		 Новый альбом THE WINERY DOGS готов на 85 процентов

30 сен 2021 : 		 Mike Portnoy — о новом альбоме THE WINERY DOGS

27 авг 2021 : 		 THE WINERY DOGS работают над новым альбомом - 2

9 авг 2021 : 		 У THE WINERY DOGS есть 8—10 песен

10 июл 2021 : 		 THE WINERY DOGS работают над новым альбомом

27 июн 2021 : 		 RITCHIE KOTZEN — о будущем THE WINERY DOGS

30 сен 2020 : 		 THE WINERY DOGS хотят третий альбом

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29 янв 2020 : 		 THE WINERY DOGS планируют запись нового альбома

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4 май 2019 : 		 THE WINERY DOGS открыли новый тур

10 дек 2018 : 		 RICHIE KOTZEN о THE WINERY DOGS: «Новый альбом будет. Когда-нибудь»

1 фев 2018 : 		 RICHIE KOTZEN о THE WINERY DOGS

18 окт 2017 : 		 Винил от THE WINERY DOGS выйдет осенью

3 авг 2017 : 		 Видео с выступления THE WINERY DOGS

29 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD THE WINERY DOGS

3 июн 2017 : 		 Концертный релиз THE WINERY DOGS увидит свет в августе

12 апр 2017 : 		 В новый DVD THE WINERY DOGS войдет ЕР с нереализованным материалом
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Барабанщик THE WINERY DOGS: «Мы втроём определяем звучание группы»



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В рамках недавней беседы с Myglobalmind барабанщик THE WINERY DOGS Mike Portnoy объяснил, почему группа получилась именно такой, какая она есть:

«Поэтому это и трио. Я считаю, что если у вас группа из четырёх или пяти человек, вы можете заменить кого-то, если кто-то заболел, или кто-то не может участвовать в туре, или что-то ещё. Но когда в группе всего три человека, это, как правило, три неповторимые личности. Посмотрите на RUSH, посмотрите на ZZ TOP, посмотрите на THE POLICE, посмотрите на KING'S X — я считаю, что это мощные трио... CREAM... Должно быть три личности, чтобы создать этот звук и стиль. И то же самое с THE WINERY DOGS. Я не думаю, что мы можем заменить кого-то из нас на шоу или в туре. Это должны быть только Mike, Billy и Richie, иначе это не THE WINERY DOGS».




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