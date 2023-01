сегодня



Барабанщик THE WINERY DOGS: «Мы втроём определяем звучание группы»



В рамках недавней беседы с Myglobalmind барабанщик THE WINERY DOGS Mike Portnoy объяснил, почему группа получилась именно такой, какая она есть:



«Поэтому это и трио. Я считаю, что если у вас группа из четырёх или пяти человек, вы можете заменить кого-то, если кто-то заболел, или кто-то не может участвовать в туре, или что-то ещё. Но когда в группе всего три человека, это, как правило, три неповторимые личности. Посмотрите на RUSH, посмотрите на ZZ TOP, посмотрите на THE POLICE, посмотрите на KING'S X — я считаю, что это мощные трио... CREAM... Должно быть три личности, чтобы создать этот звук и стиль. И то же самое с THE WINERY DOGS. Я не думаю, что мы можем заменить кого-то из нас на шоу или в туре. Это должны быть только Mike, Billy и Richie, иначе это не THE WINERY DOGS».







