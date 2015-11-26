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The Winery Dogs

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4 май 2019 : 		 THE WINERY DOGS открыли новый тур

10 дек 2018 : 		 RICHIE KOTZEN о THE WINERY DOGS: «Новый альбом будет. Когда-нибудь»

1 фев 2018 : 		 RICHIE KOTZEN о THE WINERY DOGS

18 окт 2017 : 		 Винил от THE WINERY DOGS выйдет осенью

3 авг 2017 : 		 Видео с выступления THE WINERY DOGS

29 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD THE WINERY DOGS

3 июн 2017 : 		 Концертный релиз THE WINERY DOGS увидит свет в августе

12 апр 2017 : 		 В новый DVD THE WINERY DOGS войдет ЕР с нереализованным материалом

7 апр 2017 : 		 RICHIE KOTZEN о будущем THE WINERY DOGS

3 апр 2017 : 		 RICHIE KOTZEN о будущем THE WINERY DOGS

9 окт 2016 : 		 THE WINERY DOGS в Мексике

29 июн 2016 : 		 THE WINERY DOGS запишут новый альбом

26 май 2016 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

13 май 2016 : 		 THE WINERY DOGS запишут концерт в Чили

21 апр 2016 : 		 THE WINERY DOGS сыграли для японского радио

5 фев 2016 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

3 фев 2016 : 		 THE WINERY DOGS почтили память Дэвида Боуи

15 янв 2016 : 		 Кавер-версия Дэвида Боуи от THE WINERY DOGS

16 дек 2015 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

12 ноя 2015 : 		 Акустика от THE WINERY DOGS

6 ноя 2015 : 		 Видео с выступления THE WINERY DOGS

18 окт 2015 : 		 THE WINERY DOGS в акустике

14 окт 2015 : 		 THE WINERY DOGS в акустике

13 окт 2015 : 		 Успехи в чартах THE WINERY DOGS

6 окт 2015 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

25 авг 2015 : 		 Новая песня THE WINERY DOGS
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THE WINERY DOGS открыли новый тур



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Проект THE WINERY DOGS, в состав которого входят Mike Portnoy (DREAM THEATER, AVENGED SEVENFOLD, ADRENALINE MOB), Billy Sheehan (MR. BIG, TALAS, DAVID LEE ROTH) и Richie Kotzen (MR. BIG, POISON), открыли свой первый за три года тур выступлением, состоявшимся 30 апреля в Tupelo Music Hall (Дерри, Нью-Гэмпшир). Видео доступно ниже.



THE WINERY DOGS Kick Off First Tour In Nearly Three Years (Video)


















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