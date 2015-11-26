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THE WINERY DOGS открыли новый тур



Проект THE WINERY DOGS, в состав которого входят Mike Portnoy (DREAM THEATER, AVENGED SEVENFOLD, ADRENALINE MOB), Billy Sheehan (MR. BIG, TALAS, DAVID LEE ROTH) и Richie Kotzen (MR. BIG, POISON), открыли свой первый за три года тур выступлением, состоявшимся 30 апреля в Tupelo Music Hall (Дерри, Нью-Гэмпшир). Видео доступно ниже.











































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