Новый альбом THE WINERY DOGS готов на 85 процентов



Во время появления на SiriusXM в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" гитарист/вокалист Richie Kotzen рассказал о ходе сессий записи третьего альбома THE WINERY DOGS — трио, в которое также входят басист Billy Sheehan (MR. BIG, TALAS, DAVID LEE ROTH) и барабанщик Mike Portnoy (DREAM THEATER, AVENGED SEVENFOLD):



«Запись альбома THE WINERY DOGS, я бы сказал, закончена, наверное, на 85 процентов. Я записал все гитары, все вокальные партии и пару гармоний. А сейчас мы хотим, чтобы Майк занялся ударными, и мы хотим, чтобы Billy и Mike записали свои вокальные гармонии, чтобы их голоса тоже были на записи. А потом, когда они запишут свои гармонии и перкуссию, которую захочет сделать Mike, я вернусь и, возможно, подправлю несколько вещей, и, может быть, сделаю пару эпизодических наложений. И всё будет готово — не успеешь оглянуться. Я думаю, что всё будет готово довольно быстро».



На вопрос о том, выйдет ли новый альбом WINERY DOGS в 2022 году, Richie сказал:



«Этого я не знаю. Мы не обсуждали, когда именно его выпустим. Дело в том, что, как и многие другие группы, THE WINERY DOGS — это такой гастрольный проект, и я думаю, что большая часть магии этой группы происходит на сцене, поэтому мы хотим быть уверенными, что когда мы всё подготовим, то сможем выйти на сцену и сыграть для людей. А сейчас довольно сложно пытаться организовать всё это. Я думаю, что когда всё будет готово, мы сможем сесть и послушать материал, и когда он будет смикширован, когда мы сможем сказать: "Хорошо, всё готово", тогда мы и разработаем план, как и когда его выпустить. Но если прикинуть, то самое ближайшее время, я думаю, в конце этого года — начале следующего. Я думаю, вполне реально подготовить всё как следует и убедиться, что у нас есть варианты его выпуска».



Что касается музыкального направления нового материала WINERY DOGS и того, как он соотносится с первыми двумя альбомами группы, Richie сказал:



«Знаете, мы никогда не обсуждаем направление; мы просто берём и сочиняем, и смотрим, что из этого выйдет. Но когда я сижу и слушаю этот альбом в его нынешнем состоянии, он мне больше напоминает первый альбом, чем второй, только потому, что на втором альбоме, я думаю, в плане продюсирования мы пошли в несколько разных направлениях. Я думаю, что на втором альбоме мы исследовали некоторые территории, которых не было на первом. И этот материал, на мой взгляд, звучит немного более сыро, я думаю, может быть, более похоже на то, как группа звучит вживую, как трио. Возможно, это потому, что я не делал много наложений — это просто гитара, бас и барабаны. Как я уже сказал, я не знаю, чем всё это закончится, потому что у меня ещё много возможностей всё испортить. Я думаю, что получится здорово; я думаю, что людям это понравится. Я включаю эту музыку в своей машине время от времени, и она мне нравится. Как я уже сказал, дело осталось за записью их голосов — немного гармонии — и немного перкуссии. Может быть, пару маленьких гитарных партий — может быть, я удвою пару строк кое-где, и всё в таком духе. Но я стараюсь, чтобы это было довольно сыро, похоже на пауэр-трио».







