THE WINERY DOGS хотят третий альбом



Гитарист/вокалист Richie Kotzen в очередной раз заявил, что он абсолютно уверен, что хочет записать третий студийный альбом с проектом THE WINERY DOGS, в который также входят барабанщик Mike Portnoy (DREAM THEATER, AVENGED SEVENFOLD) и басист Billy Sheehan (MR. BIG, TALAS, DAVID LEE ROTH).



О том, что можно ожидать свежий материал от THE WINERY DOGS, недвусмысленно свидетельствует последнее сольное видео Kotzen'а — "Raise The Cain", в котором Portnoy принял участие в качестве гостя.



Отвечая на вопрос поклонника в Instagram, почему он не записывает ещё один альбом с THE WINERY DOGS, Kotzen ответил:



«Поверьте мне, это то, что мы все трое обсуждали, и точно хотим сделать. Реальность такова, что THE WINERY DOGS — это реальная группа, и, чтобы писать новые песни, мы должны собираться вместе на продолжительное время и обмениваться идеями. Учитывая, что [Mike Portnoy] в [Пенсильвании], [Billy Sheehan] в [Теннесси] и я в [Калифорнии], а вокруг бушует жуткий и злой Covid-19, пока не получается. Будьте уверены: DOGS живы, просто отдыхают и набираются сил, для того, чтобы рвануть, когда ворота снова отворятся!»











