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The Winery Dogs

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30 сен 2020 : 		 THE WINERY DOGS хотят третий альбом

11 фев 2020 : 		 RICHIE KOTZEN: «THE WINERY DOGS могут что-то выпустить в 2021 году»

29 янв 2020 : 		 THE WINERY DOGS планируют запись нового альбома

27 май 2019 : 		 Видео с выступления THE WINERY DOGS

4 май 2019 : 		 THE WINERY DOGS открыли новый тур

10 дек 2018 : 		 RICHIE KOTZEN о THE WINERY DOGS: «Новый альбом будет. Когда-нибудь»

1 фев 2018 : 		 RICHIE KOTZEN о THE WINERY DOGS

18 окт 2017 : 		 Винил от THE WINERY DOGS выйдет осенью

3 авг 2017 : 		 Видео с выступления THE WINERY DOGS

29 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD THE WINERY DOGS

3 июн 2017 : 		 Концертный релиз THE WINERY DOGS увидит свет в августе

12 апр 2017 : 		 В новый DVD THE WINERY DOGS войдет ЕР с нереализованным материалом

7 апр 2017 : 		 RICHIE KOTZEN о будущем THE WINERY DOGS

3 апр 2017 : 		 RICHIE KOTZEN о будущем THE WINERY DOGS

9 окт 2016 : 		 THE WINERY DOGS в Мексике

29 июн 2016 : 		 THE WINERY DOGS запишут новый альбом

26 май 2016 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

13 май 2016 : 		 THE WINERY DOGS запишут концерт в Чили

21 апр 2016 : 		 THE WINERY DOGS сыграли для японского радио

5 фев 2016 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

3 фев 2016 : 		 THE WINERY DOGS почтили память Дэвида Боуи

15 янв 2016 : 		 Кавер-версия Дэвида Боуи от THE WINERY DOGS

16 дек 2015 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

12 ноя 2015 : 		 Акустика от THE WINERY DOGS

6 ноя 2015 : 		 Видео с выступления THE WINERY DOGS

18 окт 2015 : 		 THE WINERY DOGS в акустике
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THE WINERY DOGS хотят третий альбом



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Гитарист/вокалист Richie Kotzen в очередной раз заявил, что он абсолютно уверен, что хочет записать третий студийный альбом с проектом THE WINERY DOGS, в который также входят барабанщик Mike Portnoy (DREAM THEATER, AVENGED SEVENFOLD) и басист Billy Sheehan (MR. BIG, TALAS, DAVID LEE ROTH).

О том, что можно ожидать свежий материал от THE WINERY DOGS, недвусмысленно свидетельствует последнее сольное видео Kotzen'а — "Raise The Cain", в котором Portnoy принял участие в качестве гостя.

Отвечая на вопрос поклонника в Instagram, почему он не записывает ещё один альбом с THE WINERY DOGS, Kotzen ответил:

«Поверьте мне, это то, что мы все трое обсуждали, и точно хотим сделать. Реальность такова, что THE WINERY DOGS — это реальная группа, и, чтобы писать новые песни, мы должны собираться вместе на продолжительное время и обмениваться идеями. Учитывая, что [Mike Portnoy] в [Пенсильвании], [Billy Sheehan] в [Теннесси] и я в [Калифорнии], а вокруг бушует жуткий и злой Covid-19, пока не получается. Будьте уверены: DOGS живы, просто отдыхают и набираются сил, для того, чтобы рвануть, когда ворота снова отворятся!»

THE WINERY DOGS




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