Новый альбом THE WINERY DOGS выйдет зимой



THE WINERY DOGS выпустят новую работу, получившую название "III" третьего февраля на Three Dog Music (via Burnside Distribution/The Orchard). За сведение материала вновь отвечал Jay Ruston:



01. Xanadu

02. Mad World

03. Breakthrough

04. Rise

05. Stars

06. The Vengeance

07. Pharaoh

08. Gaslight

09. Lorelei

10. The Red Wine







