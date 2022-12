сегодня



Mike Portnoy исполняет новый трек THE WINERY DOGS



В видео, опубликованном ниже, барабанщик THE WINERY DOGS демонстрирует исполнение нового трека “Xanadu”. Эта песня взята из альбома "III", выходящего третьего февраля на Three Dog Music (via Burnside Distribution/The Orchard). За сведение материала вновь отвечал Jay Ruston.



Трек-лист:



01. Xanadu

02. Mad World

03. Breakthrough

04. Rise

05. Stars

06. The Vengeance

07. Pharaoh

08. Gaslight

09. Lorelei

10. The Red Wine







+0 -0



просмотров: 214