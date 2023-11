сегодня



Видео полного выступления THE WINERY DOGS



Видео полного выступления THE WINERY DOGS, состоявшегося 17 ноября в Ebisu Garden Hall, Tokyo, Japan, доступно для просмотра ниже:



"Gaslight"

"Xanadu"

"Captain Love"

"Hot Streak"

"Desire"

"Mad World"

"Stars"

"Damaged"

- drum solo -

"The Other Side"

- bass solo -

"The Red Wine"

"I'm No Angel"

"Oblivion"

"Lorelei" (intro)

"Regret"

"Elevate"







