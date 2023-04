сегодня



Видео полного выступления THE WINERY DOGS



Видео полного выступления THE WINERY DOGS, которое состоялось 31 марта в The Beacon Theatre, Hopewell, Virginia, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Gaslight

02. Xanadu

03. Captain Love

04. Hot Streak

05. Desire

06. Breakthrough

07. Time Machine

08. Stars

09. Damaged

10. Mad World

11. The Other Side

12. Bass Solo (Billy Sheehan)

13. The Red Wine

14. I'm No Angel

15. Oblivion



Encore:



16. Regret

17. Elevate







