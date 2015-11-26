Второй альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в августе
Проект MICHAEL SCHENKER FEST в августе выпустит свой второй альбом на Nuclear Blast Records.
В свой 64-й день рождения, который он отметил на этой неделе, Michael Schenker анонсировал выпуск нового студийного альбома:
«Спасибо всем моим поклонникам со всего мира за сообщения с поздравлениями, которые я получил сегодня. Я хотел бы воспользоваться возможностью и отплатить за ваши пожелания, сообщив, что в данный момент я нахожусь в студии вместе с Michael'ом Voss'ом, где записываю второй альбом MICHAEL SCHENKER FEST. С большим удовольствием объявляю, что со мной снова Gary Barden, Graham Bonnet, Robin McAuley и Doogie White на вокале, Chris Glen (бас), Ted McKenna (барабаны) и Steve Mann (клавишные/гитара).
Здорово собрать семью вместе для следующего студийного альбома, и он уже звучит отлично».
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