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Michael Schenker

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11 янв 2019 : 		 Второй альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в августе

14 сен 2018 : 		 MICHAEL SCHENKER: «UFO и SCORPIONS просто дурачат народ объявлениями о прощальных турах»

17 авг 2018 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST

24 мар 2018 : 		 Позиции в чартах MICHAEL SCHENKER FEST

28 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST

14 фев 2018 : 		 MICHAEL SCHENKER об участии гитариста METALLICA на новом альбоме

9 фев 2018 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST

4 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST

24 янв 2018 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST

23 янв 2018 : 		 MICHAEL SCHENKER о появлении на альбоме гитариста METALLICA

1 дек 2017 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST

1 ноя 2017 : 		 Альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в 2018 году

27 окт 2017 : 		 Гитарист METALLICA на новом альбоме MICHAEL SCHENKER FEST

28 июн 2017 : 		 MICHAEL SCHENKER FEST на NUCLEAR BLAST

10 янв 2017 : 		 Концертный релиз MICHAEL SCHENKER выйдет весной

30 авг 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY

25 июл 2016 : 		 RUDOLF SCHENKER любит своего брата

15 июн 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER: «За 23 года SCORPIONS не сделали ничего путного»

14 июн 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY

19 май 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER: «Мой брат — артист-мазурик, укравший всё, что я создал»

16 май 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER про брата RUDOLF'a: «Я больше не могу ему верить»

7 апр 2016 : 		 Трейлер нового концертника MICHAEL SCHENKER

6 апр 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER выпустит новый CD/DVD в мае

24 мар 2016 : 		 GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY выступят с MICHAEL SCHENKER

26 янв 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER о том, как отказался играть в MOTÖRHEAD

22 янв 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER очень разочарован в SCORPIONS
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Второй альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в августе



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Проект MICHAEL SCHENKER FEST в августе выпустит свой второй альбом на Nuclear Blast Records.

В свой 64-й день рождения, который он отметил на этой неделе, Michael Schenker анонсировал выпуск нового студийного альбома:

«Спасибо всем моим поклонникам со всего мира за сообщения с поздравлениями, которые я получил сегодня. Я хотел бы воспользоваться возможностью и отплатить за ваши пожелания, сообщив, что в данный момент я нахожусь в студии вместе с Michael'ом Voss'ом, где записываю второй альбом MICHAEL SCHENKER FEST. С большим удовольствием объявляю, что со мной снова Gary Barden, Graham Bonnet, Robin McAuley и Doogie White на вокале, Chris Glen (бас), Ted McKenna (барабаны) и Steve Mann (клавишные/гитара).

Здорово собрать семью вместе для следующего студийного альбома, и он уже звучит отлично».



MICHAEL SCHENKER FEST To Release Second Album In August




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