сегодня



Второй альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в августе



Проект MICHAEL SCHENKER FEST в августе выпустит свой второй альбом на Nuclear Blast Records.



В свой 64-й день рождения, который он отметил на этой неделе, Michael Schenker анонсировал выпуск нового студийного альбома:



«Спасибо всем моим поклонникам со всего мира за сообщения с поздравлениями, которые я получил сегодня. Я хотел бы воспользоваться возможностью и отплатить за ваши пожелания, сообщив, что в данный момент я нахожусь в студии вместе с Michael'ом Voss'ом, где записываю второй альбом MICHAEL SCHENKER FEST. С большим удовольствием объявляю, что со мной снова Gary Barden, Graham Bonnet, Robin McAuley и Doogie White на вокале, Chris Glen (бас), Ted McKenna (барабаны) и Steve Mann (клавишные/гитара).



Здорово собрать семью вместе для следующего студийного альбома, и он уже звучит отлично».















+3 -0









просмотров: 452

