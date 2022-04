сегодня



MICHAEL SCHENKER заявил, что гитарист JUDAS PRIEST копировал его имидж



Michael Schenker, немецкий гитарист-виртуоз, дебютировавший в 16 лет на альбоме SCORPIONS "Lonesome Crow" и добившийся славы как гитарист английской хард-рок-группы UFO, рассказал канадскому изданию The Metal Voice о том, как он смог повлиять на целое поколение гитаристов, сформировавших хэви-металл 1980-х годов. Когда интервьюер Джимми Кей заговорил о том, что несколько участников IRON MAIDEN публично признали, что черпали вдохновение из его ранних записей, Schenker ответил:



«Да, это всё правда. Басист [MAIDEN] Steve Harris — большой фанат Pete'a Way'я [басиста UFO]. Он даже одевается как Pete. Как и K. K. Downing из JUDAS PRIEST — он подражает моему имиджу. Я пошёл в Whisky A Go Go [в Западном Голливуде, Калифорния], когда мне было 18 лет, тогда мы были в своём первом американском турне, и там играли JUDAS PRIEST. Мы с моей девушкой захотели посмотреть на них, потому что узнали об этом. И там был K. K. Downing, гитарист из JUDAS PRIEST, с завивкой как у меня, играющий на гитаре Flying V в почти идентичном прикиде. Мы с моей девушкой переглянулись. Это было похоже на дежа вю из серии: "Что это?" Это была моя копия. Я не мог в это поверить. Это было невероятно».



После того, как Кей заявил, что «удивительно», как «все копировали» внешность Schenker'a и его игру на гитаре, Michael сказал:



«Да, по крайней мере, так было в 80-х. Вот так всё обстояло. Они копировали либо меня, либо Эдди Ван Халена, либо копировали друг друга на сцене 80-х, просто чтобы быть частью тренда».













