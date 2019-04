сегодня



Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST



Группа MICHAEL SCHENKER FEST опубликовала видео с текстом на композицию “The Girl With The Stars In Her Eyes” из своего дебютного альбома "Resurrection".



Коллектив начал свой североамериканский тур с выступления в знаменитом Whisky A Go Go. К Michael'ю Schenker'у на сцене в ходе тура присоединятся вокалисты M.S.G. Gary Barden, Graham Bonnet и Robin McAuley, а также Doogie White из Schenker’s Temple Of Rock, Chris Glen (бас) и Steve Mann (гитара/клавишные).















