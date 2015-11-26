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Michael Schenker

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17 апр 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST

12 апр 2019 : 		 MICHAEL SCHENKER: «Чем старше я становлюсь, тем больше я работаю»

28 мар 2019 : 		 AKIRA TAKASAKI и RONNIE ROMERO на новом альбоме MICHAEL SCHENKER FEST

20 янв 2019 : 		 Умер барабанщик RORY GALLAGHER и MICHAEL SCHENKER

11 янв 2019 : 		 Второй альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в августе

14 сен 2018 : 		 MICHAEL SCHENKER: «UFO и SCORPIONS просто дурачат народ объявлениями о прощальных турах»

17 авг 2018 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST

24 мар 2018 : 		 Позиции в чартах MICHAEL SCHENKER FEST

28 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST

14 фев 2018 : 		 MICHAEL SCHENKER об участии гитариста METALLICA на новом альбоме

9 фев 2018 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST

4 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST

24 янв 2018 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST

23 янв 2018 : 		 MICHAEL SCHENKER о появлении на альбоме гитариста METALLICA

1 дек 2017 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST

1 ноя 2017 : 		 Альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в 2018 году

27 окт 2017 : 		 Гитарист METALLICA на новом альбоме MICHAEL SCHENKER FEST

28 июн 2017 : 		 MICHAEL SCHENKER FEST на NUCLEAR BLAST

10 янв 2017 : 		 Концертный релиз MICHAEL SCHENKER выйдет весной

30 авг 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY

25 июл 2016 : 		 RUDOLF SCHENKER любит своего брата

15 июн 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER: «За 23 года SCORPIONS не сделали ничего путного»

14 июн 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY

19 май 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER: «Мой брат — артист-мазурик, укравший всё, что я создал»

16 май 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER про брата RUDOLF'a: «Я больше не могу ему верить»

7 апр 2016 : 		 Трейлер нового концертника MICHAEL SCHENKER
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Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST



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Группа MICHAEL SCHENKER FEST опубликовала видео с текстом на композицию “The Girl With The Stars In Her Eyes” из своего дебютного альбома "Resurrection".

Коллектив начал свой североамериканский тур с выступления в знаменитом Whisky A Go Go. К Michael'ю Schenker'у на сцене в ходе тура присоединятся вокалисты M.S.G. Gary Barden, Graham Bonnet и Robin McAuley, а также Doogie White из Schenker’s Temple Of Rock, Chris Glen (бас) и Steve Mann (гитара/клавишные).

MICHAEL SCHENKER FEST Release Lyric Video For






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