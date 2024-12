сегодня



MICHAEL SCHENKER: «Моя страсть — это музыка и самовыражение»



MICHAEL SCHENKER в недавнем интервью рассказал, почему решил уйти из UFO:



«После выхода альбома 1977 года "Lights Out", поскольку он стал хитом, я почувствовал давление, что я больше не был свободен. Я чувствовал, что нас будут подстёгивать, заставлять зарабатывать деньги для менеджмента и так далее, пока мы не умрём. Поэтому мне не нравилось чувствовать себя в центре внимания и быть обязанным делать что-то. Я люблю получать удовольствие от того, что делаю, а не от того, что приходится делать. Музыка для меня — это веселье, а не обязанность. Поэтому я продал всё и покончил с этим. Я не хотел быть участником крысиных бегов, продолжая гоняться за тем, кто станет самым известным. Мне это было неинтересно. Моя страсть — это музыка и самовыражение. Так что через два месяца [тогдашний басист UFO] Пит Уэй уговорил меня вернуться, и я вернулся. Я записал "Obsession", а после "Stranger In The Night" пошёл своим путём и реализовал собственное видение».



Почему записал "Walk On Water":



«Phil приехал в Америку со своим менеджером и умолял меня: "Michael, пожалуйста. UFO в упадке. Можешь ли ты помочь мне восстановить UFO?" И я сказал: "Хорошо. У меня есть три условия. Первое — я получаю половину. Второе — мы сделаем это со всеми шестью оригинальными участниками, включая [продюсера] Рона Невисона. И третье — мы будем продавать пластинки в туре". И он согласился. Мы записали потрясающий альбом... Позже Phil нарушил соглашение и не захотел соблюдать условия, и я посчитал это несправедливым, так что мы на некоторое время разошлись».



На вопрос о том, как сейчас складываются его отношения с другими участниками UFO, он ответил так:



«Остались только Andy и Phil. С Andy я не общаюсь. А вот Phil'a я вижу время от времени, потому что он живёт в соседней с моей деревне. Мы машем друг другу рукой. Вот и всё».







+0 -1



просмотров: 92