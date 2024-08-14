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все новости группы
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Германия
14 авг 2024 :
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MICHAEL SCHENKER о сотрудничестве с лидером GUNS N' ROSES
24 июл 2024 :
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Фрагмент нового релиза MICHAEL SCHENKER
19 июн 2024 :
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Фрагмент нового релиза MICHAEL SCHENKER
18 июн 2024 :
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AXL ROSE, STEPHEN PEARCY, DEE SNIDER и другие на новом альбоме MICHAEL SCHENKER
15 апр 2024 :
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RUDOLF SCHENKER о MICHAEL'е: «Он часто впадает в крайности»
7 авг 2022 :
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MICHAEL SCHENKER: «Я — личность с миссией дарить радость от музыки через подлинное самовыражение»
28 май 2022 :
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MICHAEL SCHENKER: «Книга — это не про меня»
24 май 2022 :
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MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?»
16 апр 2022 :
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MICHAEL SCHENKER — о сотрудичестве с RATT: «Я не мог дождаться, когда всё закончится»
15 апр 2022 :
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RUDOLF SCHENKER — о MICHAEL'e SCHENKER'e: «Он может говорить всё, что хочет»
8 апр 2022 :
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MICHAEL SCHENKER заявил, что гитарист JUDAS PRIEST копировал его имидж
26 янв 2021 :
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MICHAEL SCHENKER — о своём брате RUDOLF'е: «Он гопник, а я с ними не связываюсь»
25 янв 2021 :
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MICHAEL SCHENKER — о возвращении в UFO и SCORPIONS: «Я не хочу открывать ящик Пандоры»
18 янв 2021 :
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MICHAEL SCHENKER: «Без таких людей, как я, рок-н-ролльный тренд умер бы уже давно»
15 май 2020 :
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Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST
3 фев 2020 :
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MICHAEL SCHENKER: «David Coverdale хотел меня, а я не очень»
15 янв 2020 :
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Вокалист MICHAEL SCHENKER FEST о состоянии здоровья
25 ноя 2019 :
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MICHAEL SCHENKER: «Мой герой — JEFF BECK»
14 окт 2019 :
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MICHAEL SCHENKER: «Я влюбился в хэви-металл, когда услышал LED ZEPPELIN и BLACK SABBATH»
21 сен 2019 :
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Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST
20 сен 2019 :
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Как MICHAEL SCHENKER нашел Gary Barden'a
19 сен 2019 :
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MICHAEL SCHENKER о том, как не попал к OZZY OSBOURNE
18 сен 2019 :
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Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
17 сен 2019 :
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MICHAEL SCHENKER заявил, что он «получил достаточно славы» в UFO и SCORPIONS
29 авг 2019 :
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Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
28 авг 2019 :
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MICHAEL SCHENKER: «GRAHAM BONNET был оскорблён новой обложкой»
24 авг 2019 :
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Трейлер к новому альбому MICHAEL SCHENKER FEST
10 авг 2019 :
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Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST
16 июн 2019 :
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Новый сингл MICHAEL SCHENKER FEST
4 июн 2019 :
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Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
28 май 2019 :
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Видео с выступления MICHAEL SCHENKER FEST
17 апр 2019 :
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Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST
12 апр 2019 :
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MICHAEL SCHENKER: «Чем старше я становлюсь, тем больше я работаю»
28 мар 2019 :
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AKIRA TAKASAKI и RONNIE ROMERO на новом альбоме MICHAEL SCHENKER FEST
20 янв 2019 :
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Умер барабанщик RORY GALLAGHER и MICHAEL SCHENKER
11 янв 2019 :
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Второй альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в августе
14 сен 2018 :
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MICHAEL SCHENKER: «UFO и SCORPIONS просто дурачат народ объявлениями о прощальных турах»
17 авг 2018 :
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Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST
24 мар 2018 :
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Позиции в чартах MICHAEL SCHENKER FEST
28 фев 2018 :
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Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
14 фев 2018 :
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MICHAEL SCHENKER об участии гитариста METALLICA на новом альбоме
9 фев 2018 :
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Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST
4 фев 2018 :
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Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
24 янв 2018 :
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Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
23 янв 2018 :
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MICHAEL SCHENKER о появлении на альбоме гитариста METALLICA
1 дек 2017 :
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Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST
1 ноя 2017 :
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Альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в 2018 году
27 окт 2017 :
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Гитарист METALLICA на новом альбоме MICHAEL SCHENKER FEST
28 июн 2017 :
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MICHAEL SCHENKER FEST на NUCLEAR BLAST
10 янв 2017 :
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Концертный релиз MICHAEL SCHENKER выйдет весной
30 авг 2016 :
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MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY
25 июл 2016 :
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RUDOLF SCHENKER любит своего брата
15 июн 2016 :
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MICHAEL SCHENKER: «За 23 года SCORPIONS не сделали ничего путного»
14 июн 2016 :
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MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY
19 май 2016 :
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MICHAEL SCHENKER: «Мой брат — артист-мазурик, укравший всё, что я создал»
16 май 2016 :
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MICHAEL SCHENKER про брата RUDOLF'a: «Я больше не могу ему верить»
7 апр 2016 :
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Трейлер нового концертника MICHAEL SCHENKER
6 апр 2016 :
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MICHAEL SCHENKER выпустит новый CD/DVD в мае
24 мар 2016 :
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GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY выступят с MICHAEL SCHENKER
26 янв 2016 :
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MICHAEL SCHENKER о том, как отказался играть в MOTÖRHEAD
22 янв 2016 :
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MICHAEL SCHENKER очень разочарован в SCORPIONS
6 янв 2016 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK выпустит сингл
22 дек 2015 :
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Новое видео MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
30 ноя 2015 :
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Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
24 окт 2015 :
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Новое видео MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK
1 окт 2015 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK планируют выпуск DVD
27 май 2015 :
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Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
5 май 2015 :
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Гитарист METALLICA присоединился на сцене к MICHAEL SCHENKER
30 апр 2015 :
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Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
20 апр 2015 :
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KIRK HAMMETT джемует с MICHAEL SCHENKER
10 апр 2015 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполняет UFO
2 мар 2015 :
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Новое видео MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
13 янв 2015 :
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Детали нового альбома MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
1 янв 2015 :
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Сын MICHAEL'a SCHENKER'a присоединился к отцу на сцене
26 ноя 2014 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню
23 ноя 2014 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили 'Lord Of The Lost And Lonely'
22 ноя 2014 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню
9 ноя 2014 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню
2 сен 2014 :
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У MICHAEL'я SCHENKER'a украли гитары
13 авг 2014 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK записывают новый альбом
13 ноя 2013 :
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Семплы новых песен MICHAEL SCHENKER
9 ноя 2013 :
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Новая песня MICHAEL SCHENKER
10 окт 2013 :
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Новая песня MICHAEL SCHENKER
22 июн 2013 :
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MICHAEL SCHENKER, ULI JON ROTH исполняют SCORPIONS
30 май 2013 :
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MICHAEL SCHENKER исполнил новую песню
28 май 2013 :
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HERMAN RAREBELL о MICHAEL'e SCHENKER'e: «Он трезв, как стёклышко»
4 апр 2013 :
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MICHAEL SCHENKER на первом канале
16 мар 2013 :
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MICHAEL SCHENKER записывает новый альбом
22 янв 2013 :
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MICHAEL SCHENKER назвал имя нового альбома
4 дек 2012 :
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Гитарист MACHINE HEAD исполнил классику UFO с MICHAEL SCHENKER
13 ноя 2012 :
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Специальный сайт к новому релизу MICHAEL SCHENKER GROUP
10 ноя 2012 :
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Трейлер нового DVD MICHAEL SCHENKER GROUP
3 ноя 2012 :
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Концертный релиз MICHAEL SCHENKER выйдет в декабре
29 окт 2012 :
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MICHAEL SCHENKER: видео с выступления
12 окт 2012 :
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MICHAEL SCHENKER: видео с выступления
14 май 2012 :
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MICHAEL SCHENKER сняли концерт для DVD
5 май 2012 :
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SCHENKER, RAREBELL, BUCHHOLZ исполнили классику MSG, UFO, SCORPIONS
26 авг 2011 :
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Детали нового альбома MICHAEL'я SCHENKER'a “Temple of Rock”
24 авг 2011 :
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MICHAEL SCHENKER: Новый трек
19 июл 2011 :
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Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER
23 июн 2011 :
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SLASH Не будет участвовать в записи нового альбома MICHAEL SCHENKER
26 май 2011 :
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MICHAEL SCHENKER выпустит новый альбом в июле
4 янв 2010 :
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Инстирументальный диск от MICHAEL'a SCHENKER'a
18 ноя 2009 :
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Новый DVD Michael'я Schenker'a
20 ноя 2003 :
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MICHAEL SCHENKER записал demo
10 июн 2003 :
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Новый проект MICHAEL`а SCHENKER`а
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сегодня
MICHAEL SCHENKER о сотрудничестве с лидером GUNS N' ROSES
MICHAEL SCHENKER в недавнем интервью обсудил будущую пластинку "My Years With UFO":
«В 1972-м году я присоединился к UFO. Мне тогда было 17 лет. В 1973-м мы записали альбом "Phenomenon", а в 1974-м он был выпущен. Так что прошло 50 лет — это большой срок. И, конечно, это натолкнуло меня на мысль отпраздновать 50-летие. А ещё я заметил, что в последние несколько лет на переизданиях не было никакой информации — только название UFO и названия песен, но никакой информации, никаких подробностей.
Поэтому я решил воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать людей, просветить новичков, которые, возможно, поют эти песни, но понятия не имеют, что это такое. И ещё [концертный альбом UFO 1978 года] "Strangers In The Night" — это, по сути, лучший материал UFO. Когда мы гастролировали после "Phenomenon", мы выбирали пару песен для исполнения в туре, а затем и после "Force It" мы коллективно решали, какие песни мы будем представлять вживую. А когда мы записали "Strangers In The Night", мы собрали всё вместе, и, по сути, он стал лучшим материалом UFO. И ещё так получилось, что бо́льшая часть песен, музыки, были написаны мной. И поэтому я хотел об этом проинформировать. А потом, конечно, пригласить известных музыкантов и певцов, на которых повлияли UFO и я сам, и отпраздновать всё это вместе с ними. Они сами были подростками или даже детьми, и на них это оказало влияние. И теперь они сотрудничают со мной. И мне очень приятно, что эти ребята присоединились ко мне на этом альбоме».
По поводу того, как он привлёк к работе над альбомом участников GUNS N' ROSES, он ответил:
«Когда мы с Michael Voss'ом, моим сопродюсером, начали настраивать гитары, у нас не было ни малейшего представления о том, что мы будем делать... Перед этим мы ничего не обсуждали. И когда мы записывали музыку, мы думали: "А что насчёт этого? Как насчёт того?" У каждого были свои идеи. Так что на самом деле все, кто участвовал в работе над этим альбомом, присоединились к нам в разное время. SLASH всегда был заинтересован в том, чтобы записать что-то со мной, но, думаю, когда Michael Voss впервые обратился к нему с предложением, что мы записываем лучшие песни UFO, и прочитал ему названия песен, он согласился. И когда мы встретились в студии звукозаписи во Франкфурте, мы оба решили сыграть "Mother Mary". Со мной были мой техник и мой усилитель, а SLASH привёл своих ребят и принёс свой усилитель, и в итоге SLASH играл с моим усилителем. Мы должны были сыграть вместе, но потом я сказал: "Michael Voss, я уже положил все свои гитары. Зачем нам тратить время дополнительно? Мне уже нравится то, что я сделал". Так что я больше сосредоточился на SLASH'е, чтобы получить отличные дубли и добавить их к тому, что я уже сделал. И ему эта идея понравилась. Он сказал: "Michael, я только что сказал Axl'y, что собираюсь сделать, и что я уже приступил к работе. И он заявил: "Я тоже хочу спеть песню". Я ответилSLASH'y: "Это было бы здорово. Спроси у него, какую песню он хотел бы исполнить". И в итоге Axl спел "Too Hot To Handle", "Only You Can Rock Me" и "Love To Love". Но в то время они были в туре, поэтому Axl был недоволен своим вокалом на "Only You Can Rock Me" и "Too Hot To Handle". Думаю, песен было слишком много для него, потому что они были в середине тура, и он предпочёл сосредоточиться только на "Love To Love". Я заметил, что он перфекционист, поэтому мы ждали, пока он всё сделает, и наконец он сказал: "Хорошо, я одобряю эту версию "Love To Love". Вы можете выпускать её". И на этом всё закончилось».
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