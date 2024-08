сегодня



MICHAEL SCHENKER о сотрудничестве с лидером GUNS N' ROSES



MICHAEL SCHENKER в недавнем интервью обсудил будущую пластинку "My Years With UFO":



«В 1972-м году я присоединился к UFO. Мне тогда было 17 лет. В 1973-м мы записали альбом "Phenomenon", а в 1974-м он был выпущен. Так что прошло 50 лет — это большой срок. И, конечно, это натолкнуло меня на мысль отпраздновать 50-летие. А ещё я заметил, что в последние несколько лет на переизданиях не было никакой информации — только название UFO и названия песен, но никакой информации, никаких подробностей.



Поэтому я решил воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать людей, просветить новичков, которые, возможно, поют эти песни, но понятия не имеют, что это такое. И ещё [концертный альбом UFO 1978 года] "Strangers In The Night" — это, по сути, лучший материал UFO. Когда мы гастролировали после "Phenomenon", мы выбирали пару песен для исполнения в туре, а затем и после "Force It" мы коллективно решали, какие песни мы будем представлять вживую. А когда мы записали "Strangers In The Night", мы собрали всё вместе, и, по сути, он стал лучшим материалом UFO. И ещё так получилось, что бо́льшая часть песен, музыки, были написаны мной. И поэтому я хотел об этом проинформировать. А потом, конечно, пригласить известных музыкантов и певцов, на которых повлияли UFO и я сам, и отпраздновать всё это вместе с ними. Они сами были подростками или даже детьми, и на них это оказало влияние. И теперь они сотрудничают со мной. И мне очень приятно, что эти ребята присоединились ко мне на этом альбоме».



По поводу того, как он привлёк к работе над альбомом участников GUNS N' ROSES, он ответил:



«Когда мы с Michael Voss'ом, моим сопродюсером, начали настраивать гитары, у нас не было ни малейшего представления о том, что мы будем делать... Перед этим мы ничего не обсуждали. И когда мы записывали музыку, мы думали: "А что насчёт этого? Как насчёт того?" У каждого были свои идеи. Так что на самом деле все, кто участвовал в работе над этим альбомом, присоединились к нам в разное время. SLASH всегда был заинтересован в том, чтобы записать что-то со мной, но, думаю, когда Michael Voss впервые обратился к нему с предложением, что мы записываем лучшие песни UFO, и прочитал ему названия песен, он согласился. И когда мы встретились в студии звукозаписи во Франкфурте, мы оба решили сыграть "Mother Mary". Со мной были мой техник и мой усилитель, а SLASH привёл своих ребят и принёс свой усилитель, и в итоге SLASH играл с моим усилителем. Мы должны были сыграть вместе, но потом я сказал: "Michael Voss, я уже положил все свои гитары. Зачем нам тратить время дополнительно? Мне уже нравится то, что я сделал". Так что я больше сосредоточился на SLASH'е, чтобы получить отличные дубли и добавить их к тому, что я уже сделал. И ему эта идея понравилась. Он сказал: "Michael, я только что сказал Axl'y, что собираюсь сделать, и что я уже приступил к работе. И он заявил: "Я тоже хочу спеть песню". Я ответилSLASH'y: "Это было бы здорово. Спроси у него, какую песню он хотел бы исполнить". И в итоге Axl спел "Too Hot To Handle", "Only You Can Rock Me" и "Love To Love". Но в то время они были в туре, поэтому Axl был недоволен своим вокалом на "Only You Can Rock Me" и "Too Hot To Handle". Думаю, песен было слишком много для него, потому что они были в середине тура, и он предпочёл сосредоточиться только на "Love To Love". Я заметил, что он перфекционист, поэтому мы ждали, пока он всё сделает, и наконец он сказал: "Хорошо, я одобряю эту версию "Love To Love". Вы можете выпускать её". И на этом всё закончилось».







