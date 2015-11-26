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Michael Schenker

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28 мар 2019 : 		 AKIRA TAKASAKI и RONNIE ROMERO на новом альбоме MICHAEL SCHENKER FEST

20 янв 2019 : 		 Умер барабанщик RORY GALLAGHER и MICHAEL SCHENKER

11 янв 2019 : 		 Второй альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в августе

14 сен 2018 : 		 MICHAEL SCHENKER: «UFO и SCORPIONS просто дурачат народ объявлениями о прощальных турах»

17 авг 2018 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST

24 мар 2018 : 		 Позиции в чартах MICHAEL SCHENKER FEST

28 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST

14 фев 2018 : 		 MICHAEL SCHENKER об участии гитариста METALLICA на новом альбоме

9 фев 2018 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST

4 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST

24 янв 2018 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST

23 янв 2018 : 		 MICHAEL SCHENKER о появлении на альбоме гитариста METALLICA

1 дек 2017 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST

1 ноя 2017 : 		 Альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в 2018 году

27 окт 2017 : 		 Гитарист METALLICA на новом альбоме MICHAEL SCHENKER FEST

28 июн 2017 : 		 MICHAEL SCHENKER FEST на NUCLEAR BLAST

10 янв 2017 : 		 Концертный релиз MICHAEL SCHENKER выйдет весной

30 авг 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY

25 июл 2016 : 		 RUDOLF SCHENKER любит своего брата

15 июн 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER: «За 23 года SCORPIONS не сделали ничего путного»

14 июн 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY

19 май 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER: «Мой брат — артист-мазурик, укравший всё, что я создал»

16 май 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER про брата RUDOLF'a: «Я больше не могу ему верить»

7 апр 2016 : 		 Трейлер нового концертника MICHAEL SCHENKER

6 апр 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER выпустит новый CD/DVD в мае

24 мар 2016 : 		 GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY выступят с MICHAEL SCHENKER
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AKIRA TAKASAKI и RONNIE ROMERO на новом альбоме MICHAEL SCHENKER FEST



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В недавнем интервью у лидера проекта MICHAEL SCHENKER FEST спросили, кого стоит ждать из гостей на новом диске:

«О, я даже не знаю, насколько много могу сказать на этот счет, но 23 августа вас ждет классный сюрприз. Michael Voss написал четыре песни, на которых планировалось использовать всех вокалистов, однако по факту в дело пошли только три. Затем ему пришла в голову идея пригласить Ronnie Romero для записи вокала для четвертого трека; он с ним работал ранее и все по итогу превратилась в фантастическую тему, просто невероятную. Песня называется ‘We Are The Voice.' Кроме того, мне хотелось использовать японского гитариста для записи бонуса для Японии, поэтому я решил остановить свой выбор на Akira Takasaki из LOUDNESS».

LOUDNESSвЂ™ AKIRA TAKASAKI And RONNIE ROMERO To Guest On New MICHAEL SCHENKER FEST Album






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