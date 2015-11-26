сегодня



AKIRA TAKASAKI и RONNIE ROMERO на новом альбоме MICHAEL SCHENKER FEST



В недавнем интервью у лидера проекта MICHAEL SCHENKER FEST спросили, кого стоит ждать из гостей на новом диске:



«О, я даже не знаю, насколько много могу сказать на этот счет, но 23 августа вас ждет классный сюрприз. Michael Voss написал четыре песни, на которых планировалось использовать всех вокалистов, однако по факту в дело пошли только три. Затем ему пришла в голову идея пригласить Ronnie Romero для записи вокала для четвертого трека; он с ним работал ранее и все по итогу превратилась в фантастическую тему, просто невероятную. Песня называется ‘We Are The Voice.' Кроме того, мне хотелось использовать японского гитариста для записи бонуса для Японии, поэтому я решил остановить свой выбор на Akira Takasaki из LOUDNESS».















+0 -0









просмотров: 131

