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MICHAEL SCHENKER : «Без таких людей, как я, рок-н-ролльный тренд умер бы уже давно»



В новом интервью для Bloodstream Radio легендарного немецкого гитариста Michael'я Schenker'a спросили, что его мотивирует сочинять и играть музыку после 50 лет работы в этом бизнесе, на что он ответил:



«Я никогда не отталкиваюсь от трендов; если что, я создал тренд. В 1980-е годы люди копировали мой гитарный стиль, и на самом деле они перестарались, когда я играл в своём гитарном стиле, его можно было услышать много раз.



Очень рано в моей жизни я открыл для себя бесконечную внутреннюю весну творчества — быть самим собой, быть Michael'ем Schenker'ом. Все могут это делать, но это только вопрос выбора. Вы хотите [следовать] коммерческому тренду, который будет гарантировать вам коммерческий успех, зарабатывать деньги, обрести славу и оказаться в центр внимания, и так далее, или вы хотите самовыразиться?



Когда я вспоминаю себя, даже в пятилетнем возрасте, это всегда было в моем выражении. Я нашёл или мог всегда иметь связь с внутренней бесконечной весной творчества. И вот к чему я веду. Я не вижу смысла брать за основу тенденции или черпать вдохновение у других людей. Они уже это делают. Зачем мне этим заниматься?



Обращаясь к внутренней весне и привнося свежесть в тренд, который, по сути, в 80-е был разбавленными 70-ми, это стало коммерцией, и всех сделало всех богатыми, и я не вижу никакого смысла делать что-то, что кто-то уже делал. Он уже делает это; зачем мне это делать? Так что меня всегда привлекало чистое самовыражение и привнесение чего-то свежего в мир и тенденции.



Без таких людей, как я, — я уверен, что есть и другие как я, — тренд, как мы его знаем, рок-н-ролльный тренд, умер бы давным-давно. Я имею в виду, Маркус Штайгер, босс [звукозаписывающего лейбла Шенкера] Nuclear Blast в Германии, сказал мне однажды: "Михаэль, если бы тебя не было, Nuclear Blast не существовало бы", и он бы никогда не стал заниматься трэш-металлом. Я сказал: "Что?"



Я никогда не знал ни о чём из этого. Потому что я никогда не искал ожиданий от такого влияния. Я был просто рад заниматься музыкой.

Была пара [австралийских интервьюеров], они сказали: "Михаэль, если бы тебя не было, то не было бы ни трэша, ни дэт-металла, ни любого другого металла". Я сказал: "Что?"



Это невероятно. Такого не ожидаешь. Я никогда не смотрю на критиков, на записи или что-то в этом роде. Я просто рад быть музыкантом, сосредоточиться на музыке и просто наслаждаться этим».































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