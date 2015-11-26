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Michael Schenker

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MICHAEL SCHENKER: «Без таких людей, как я, рок-н-ролльный тренд умер бы уже давно»



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В новом интервью для Bloodstream Radio легендарного немецкого гитариста Michael'я Schenker'a спросили, что его мотивирует сочинять и играть музыку после 50 лет работы в этом бизнесе, на что он ответил:

«Я никогда не отталкиваюсь от трендов; если что, я создал тренд. В 1980-е годы люди копировали мой гитарный стиль, и на самом деле они перестарались, когда я играл в своём гитарном стиле, его можно было услышать много раз.

Очень рано в моей жизни я открыл для себя бесконечную внутреннюю весну творчества — быть самим собой, быть Michael'ем Schenker'ом. Все могут это делать, но это только вопрос выбора. Вы хотите [следовать] коммерческому тренду, который будет гарантировать вам коммерческий успех, зарабатывать деньги, обрести славу и оказаться в центр внимания, и так далее, или вы хотите самовыразиться?

Когда я вспоминаю себя, даже в пятилетнем возрасте, это всегда было в моем выражении. Я нашёл или мог всегда иметь связь с внутренней бесконечной весной творчества. И вот к чему я веду. Я не вижу смысла брать за основу тенденции или черпать вдохновение у других людей. Они уже это делают. Зачем мне этим заниматься?

Обращаясь к внутренней весне и привнося свежесть в тренд, который, по сути, в 80-е был разбавленными 70-ми, это стало коммерцией, и всех сделало всех богатыми, и я не вижу никакого смысла делать что-то, что кто-то уже делал. Он уже делает это; зачем мне это делать? Так что меня всегда привлекало чистое самовыражение и привнесение чего-то свежего в мир и тенденции.

Без таких людей, как я, — я уверен, что есть и другие как я, — тренд, как мы его знаем, рок-н-ролльный тренд, умер бы давным-давно. Я имею в виду, Маркус Штайгер, босс [звукозаписывающего лейбла Шенкера] Nuclear Blast в Германии, сказал мне однажды: "Михаэль, если бы тебя не было, Nuclear Blast не существовало бы", и он бы никогда не стал заниматься трэш-металлом. Я сказал: "Что?"

Я никогда не знал ни о чём из этого. Потому что я никогда не искал ожиданий от такого влияния. Я был просто рад заниматься музыкой.
Была пара [австралийских интервьюеров], они сказали: "Михаэль, если бы тебя не было, то не было бы ни трэша, ни дэт-металла, ни любого другого металла". Я сказал: "Что?"

Это невероятно. Такого не ожидаешь. Я никогда не смотрю на критиков, на записи или что-то в этом роде. Я просто рад быть музыкантом, сосредоточиться на музыке и просто наслаждаться этим».

MICHAEL SCHENKER:














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КомментарииСкрыть/показать 11 )

ody9000


18 янв 2021, 11:40		кукухой явно поехал

Reflection


18 янв 2021, 11:40		Пойду свечку за него поставлю.

olly71


18 янв 2021, 11:52		Без фриков и шизофреников в мире было бы скучно . Дети не кушайте наркотики иначе у вас с головой будет такая же вава как у этого дяди.

Dem0niac


18 янв 2021, 11:56		‘Бесконечная внутренняя весна творчества’(с)
рукалицо

Санчез


18 янв 2021, 12:03		Сколько лет увлекаюсь роком, об этом челе узнал только месяц назад, что он вообще существует)

Evil3062


18 янв 2021, 12:11		ох санчез жирно.....

Jack of Diamonds


18 янв 2021, 12:13		Санчез, тогда ты им и не увлекаешся толком

Benji Marshall


18 янв 2021, 12:43		"Была пара [австралийских интервьюеров], они сказали: "Михаэль, если бы тебя не было, то не было бы ни трэша, ни дэт-металла, ни любого другого металла".

вопрос об адекватности "интервьюеров" возникает сам собой

НELLECTOR


18 янв 2021, 12:52		Мишаня снова запил, узнаю манеру)

Санчез


18 янв 2021, 13:00		>вопрос об адекватности "интервьюеров" возникает сам собой
А что ты ожидал от таких людей? Своими подобными" вопросами" они докапывают каждого, Горшка аж доконали. что откинулся

Family Ghost


18 янв 2021, 13:34		Может в плане солирования он и правда был одним из вдохновителей в свое время для тех, кто начал играть на гитаре в начале 80x, но сами его приятные (но не более того) простенькие песни и базовые риффы вряд ли реально толкали вперед жанр.


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