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Michael Schenker

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|||| 26 янв 2021

MICHAEL SCHENKER — о своём брате RUDOLF'е: «Он гопник, а я с ними не связываюсь»



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В новом интервью испанскому Metal Journal легендарного немецкого гитариста Michael'я Shenker'а спросили, не думал ли он обратиться к своему бывшему коллеге по группе SCORPIONS Klaus'у Meine с просьбой записать вокал для переработанной версии песни SCORPIONS "In Search Of The Peace Of Mind", которая появится на "Immortal" — предстоящем альбоме от MSG (MICHAEL SCHENKER GROUP), на что Michael ответил:

«Так как мы с Klaus'ом основали COPERNICUS до того, как присоединились к SCORPIONS, я всегда допускал мысль сделать что-нибудь с Klaus'ом снова. Но с годами мой брат Rudolf [Schenker, гитарист SCORPIONS] стал просто гопником.

Мне 66 лет, Rudolf на семь лет старше. Он не включил меня в список авторов "In Search Of The Peace Of Mind", а затем прокатил меня с альбомом "Lovedrive", благодаря которому я помог им открыть двери в Америку... В 2015 году, когда они обратились ко мне насчёт бокс-сета SCORPIONS, и я узнал столько лжи, я очень разочаровался в Rudolf'e. Я всегда поддерживал Rudolf'a и был за то, чтобы дать ему больше власти, — я была так рад, что он добился успеха. И я был счастлив, что обрёл успех как артист. Так что мы все получили то, что хотели.

Я люблю Rudolf'a как брата, но мне нужна социальная дистанция, чтобы не попасть в неудобную ситуацию. Rudolf — гопник, а я не связываюсь с гопниками. Он создаёт турбулентность, и это недопустимо... Я не хочу открывать ещё один ящик Пандоры. Если бы я объединил усилия с Klaus'ом, в тот же момент мы с Rudolf'ом автоматически так или иначе были бы вынуждены общаться.

Я не хочу, чтобы они меня контролировали. Я решил для себя, что не хочу быть обманутым в подобных недопустимых ситуациях. В тот момент, когда я связываюсь с Рудольфом, — а вы должны это понять — он будет продолжать в том же духе, как это было, когда мне было 15 лет, и это никогда не прекратится. Он обманщик. И Klaus, и Rudolf, конечно, очень, очень близки. Так что во всём этом нет никакого смысла. Вообще-то в конце концов я больше ничего не могу делать ни с Phil'ом Mogg'ом [вокалистом UFO], ни с Klaus'ом Meine, потому что это просто открывает ещё один ящик Пандоры.

Я не хочу, чтобы меня контролировали фрики, которые гоняются за славой только ради славы, теряя уважение [фэнов], и так далее, и так далее, делая последний альбом, а потом ещё один последний альбом, и ещё один последний альбом, а затем ещё один последний альбом. Это никогда не прекратится. Я имею в виду, что у этих людей нет восприимчивости и уважения к своим фэнам. И поэтому я не хочу вмешиваться. Я не такой. Я верен в себе, и мне нравится быть чистым артистом.

Мы с Rudolf'ом разошлись 50 лет назад. На самом деле мы никогда не проводили время вместе, кроме тура по альбому [SCORPIONS] "Lonesome Crow", но это всё. Так что мы всё равно привыкли к этому.

Я надеюсь, что Rudolf вернётся к пониманию того, что такое настоящая жизнь". [Он] гонится за тем, что даст тебе нечто, что в конце концов не сделает тебя счастливым, а это слава и деньги, и так далее, и тому подобное. Это редко делает кого-то счастливым. Я имею в виду, что иногда это убивает людей — слишком много славы убивает людей; они просто умирают. И поэтому я не хочу быть вовлечённым в этот мир. И я знаю, что если свяжусь с Филом или Клаусом и Рудольфом, это может произойти. Они всегда гонятся за одним и тем же, и они пристрастились к этому. И когда ты зависим, ты не знаешь, как остановиться».

MICHAEL SCHENKER On His Brother RUDOLF: He





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КомментарииСкрыть/показать 8 )

HELLECTOR


27 янв 2021, 00:23		Оооо! Миша! Я тебя обожаю!
Гопник!
Гопник, гопник, гопник!
Гопник!
ГОПНИК!
И это про Скорпов)
Гопники!

evilmarx


27 янв 2021, 00:51		Нихрена не понял, но очень интересно!

Nord61


27 янв 2021, 01:14		Чёт Михаэль прям фонтанирует обидками. Вроде, когда тебе под 70 уже можно приобрести некое философское восприятие всего этого, особенно понимая, что эти желчные слова могут стать последними твоими словами по отношению к кому-либо. Можно запросто скопытиться самому (тем более, с таким-то наркоманским бэкграундом), либо произойдёт наоборот - и потом ничего уже не исправить. Яркий пример - Вивиан Кэмпбелл, много лет увлечённо занимавшийся взаимным говнометанием с Дио. А когда последнего не стало - смущённый Вив начал пилить трибьют-проект памяти Ронни.
Но, похоже, Михаэль столь "молод душой" (т.е. незрел), что просто не в состоянии подняться надо всем этим дерьмом.

Sw0Rn


27 янв 2021, 02:01		Интересно сколько еще окажется гопников в мире хард-рока

Sw0Rn


27 янв 2021, 02:09		И что за COPERNICUS, впервые слышу

Svarg_1349


27 янв 2021, 02:10		Старый пропитой маразматик.

HELLECTOR


27 янв 2021, 03:04		>>>Интересно сколько еще окажется гопников в мире хард-рок

Ооо, это нескончаемая карусель.
Я тебе подскажу все эти рожи.

Номер один - Стивен ГОПНИК Уилсон.
Номер два - группа Скорпионз

А дальше целый золотой дождь (Роб Хэлфорд оценит)

Санчез


27 янв 2021, 03:50		нытик как то старый, пердун


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