MICHAEL SCHENKER — о своём брате RUDOLF'е: «Он гопник, а я с ними не связываюсь»



В новом интервью испанскому Metal Journal легендарного немецкого гитариста Michael'я Shenker'а спросили, не думал ли он обратиться к своему бывшему коллеге по группе SCORPIONS Klaus'у Meine с просьбой записать вокал для переработанной версии песни SCORPIONS "In Search Of The Peace Of Mind", которая появится на "Immortal" — предстоящем альбоме от MSG (MICHAEL SCHENKER GROUP), на что Michael ответил:



«Так как мы с Klaus'ом основали COPERNICUS до того, как присоединились к SCORPIONS, я всегда допускал мысль сделать что-нибудь с Klaus'ом снова. Но с годами мой брат Rudolf [Schenker, гитарист SCORPIONS] стал просто гопником.



Мне 66 лет, Rudolf на семь лет старше. Он не включил меня в список авторов "In Search Of The Peace Of Mind", а затем прокатил меня с альбомом "Lovedrive", благодаря которому я помог им открыть двери в Америку... В 2015 году, когда они обратились ко мне насчёт бокс-сета SCORPIONS, и я узнал столько лжи, я очень разочаровался в Rudolf'e. Я всегда поддерживал Rudolf'a и был за то, чтобы дать ему больше власти, — я была так рад, что он добился успеха. И я был счастлив, что обрёл успех как артист. Так что мы все получили то, что хотели.



Я люблю Rudolf'a как брата, но мне нужна социальная дистанция, чтобы не попасть в неудобную ситуацию. Rudolf — гопник, а я не связываюсь с гопниками. Он создаёт турбулентность, и это недопустимо... Я не хочу открывать ещё один ящик Пандоры. Если бы я объединил усилия с Klaus'ом, в тот же момент мы с Rudolf'ом автоматически так или иначе были бы вынуждены общаться.



Я не хочу, чтобы они меня контролировали. Я решил для себя, что не хочу быть обманутым в подобных недопустимых ситуациях. В тот момент, когда я связываюсь с Рудольфом, — а вы должны это понять — он будет продолжать в том же духе, как это было, когда мне было 15 лет, и это никогда не прекратится. Он обманщик. И Klaus, и Rudolf, конечно, очень, очень близки. Так что во всём этом нет никакого смысла. Вообще-то в конце концов я больше ничего не могу делать ни с Phil'ом Mogg'ом [вокалистом UFO], ни с Klaus'ом Meine, потому что это просто открывает ещё один ящик Пандоры.



Я не хочу, чтобы меня контролировали фрики, которые гоняются за славой только ради славы, теряя уважение [фэнов], и так далее, и так далее, делая последний альбом, а потом ещё один последний альбом, и ещё один последний альбом, а затем ещё один последний альбом. Это никогда не прекратится. Я имею в виду, что у этих людей нет восприимчивости и уважения к своим фэнам. И поэтому я не хочу вмешиваться. Я не такой. Я верен в себе, и мне нравится быть чистым артистом.



Мы с Rudolf'ом разошлись 50 лет назад. На самом деле мы никогда не проводили время вместе, кроме тура по альбому [SCORPIONS] "Lonesome Crow", но это всё. Так что мы всё равно привыкли к этому.



Я надеюсь, что Rudolf вернётся к пониманию того, что такое настоящая жизнь". [Он] гонится за тем, что даст тебе нечто, что в конце концов не сделает тебя счастливым, а это слава и деньги, и так далее, и тому подобное. Это редко делает кого-то счастливым. Я имею в виду, что иногда это убивает людей — слишком много славы убивает людей; они просто умирают. И поэтому я не хочу быть вовлечённым в этот мир. И я знаю, что если свяжусь с Филом или Клаусом и Рудольфом, это может произойти. Они всегда гонятся за одним и тем же, и они пристрастились к этому. И когда ты зависим, ты не знаешь, как остановиться».













