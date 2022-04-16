16 апр 2022



MICHAEL SCHENKER — о сотрудичестве с RATT: «Я не мог дождаться, когда всё закончится»



В новом интервью The Rock Experience With Mike Brunn легендарный немецкий гитарист Michael Schenker рассказал о том, как в конце 1990 года, во время одного из многочисленных перерывов в работе проекта MCAULEY SCHENKER GROUP, он согласился оказать услугу своему другу Warren'у DeMartini и временно заменил Robbin'a Crosby в лос-анджелесской глэм-рок-группе RATT:



«Это было невинно; это было абсолютно невинно. Уоррен ДеМартини — заядлый фанат Михаэля Шенкера, и он стал его другом. Итак, Мы с Робином МакОли сотрудничали с одной управляющей компанией — Left Bank. И я сделал две вещи. У нас с Робином был шестимесячный перерыв перед тем, как мы собирались начать запись следующего альбома, и в эти шесть месяцев ко мне обратились менеджмент Left Bank и звукозаписывающая компания, и они спросили, не хочу ли я сделать кое-что с CONTRABAND, звёздным проектом [в котором участвовали участники SHARK ISLAND, VIXEN, L.A. GUNS и RATT]. И я согласился и внёс свой вклад в CONTRABAND — это был интересный проект. А потом случилось вот что: RATT как раз собирались в турне, и они потеряли своего второго гитариста — Роббина Кросби. И Уоррен ДеМартини сразу же пришёл ко мне и попросил меня, и я сделал это в дружбу. Я подумал: "Я больше ничем не занимаюсь. Почему бы не сделать это? В этом нет ничего такого". И когда я закончил с этим проектом, я продолжил с Робином».



Когда его спросили, пытались ли RATT убедить его остаться и записать альбом с группой, Михаэль ответил:



«Я не помню, потому что они были хаотичными. Было очень неловко находиться среди них, потому что они были разобщены. Я не помню — по-моему, во мнениях разошлись басист и барабанщик, а потом гитарист и вокалист. И они постоянно боролись друг с другом, а я был самом эпицентре. Мне это было не по нраву. Я не мог дождаться, когда всё закончится и я уйду».



















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