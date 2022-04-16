все новости группы
Германия
16 апр 2022 :
MICHAEL SCHENKER — о сотрудичестве с RATT: «Я не мог дождаться, когда всё закончится» 15 апр 2022 :
RUDOLF SCHENKER — о MICHAEL'e SCHENKER'e: «Он может говорить всё, что хочет» 8 апр 2022 :
MICHAEL SCHENKER заявил, что гитарист JUDAS PRIEST копировал его имидж 26 янв 2021 :
MICHAEL SCHENKER — о своём брате RUDOLF'е: «Он гопник, а я с ними не связываюсь» 25 янв 2021 :
MICHAEL SCHENKER — о возвращении в UFO и SCORPIONS: «Я не хочу открывать ящик Пандоры» 18 янв 2021 :
MICHAEL SCHENKER: «Без таких людей, как я, рок-н-ролльный тренд умер бы уже давно» 15 май 2020 :
Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST 3 фев 2020 :
MICHAEL SCHENKER: «David Coverdale хотел меня, а я не очень» 15 янв 2020 :
Вокалист MICHAEL SCHENKER FEST о состоянии здоровья 25 ноя 2019 :
MICHAEL SCHENKER: «Мой герой — JEFF BECK» 14 окт 2019 :
MICHAEL SCHENKER: «Я влюбился в хэви-металл, когда услышал LED ZEPPELIN и BLACK SABBATH» 21 сен 2019 :
Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST 20 сен 2019 :
Как MICHAEL SCHENKER нашел Gary Barden'a 19 сен 2019 :
MICHAEL SCHENKER о том, как не попал к OZZY OSBOURNE 18 сен 2019 :
Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST 17 сен 2019 :
MICHAEL SCHENKER заявил, что он «получил достаточно славы» в UFO и SCORPIONS 29 авг 2019 :
Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST 28 авг 2019 :
MICHAEL SCHENKER: «GRAHAM BONNET был оскорблён новой обложкой» 24 авг 2019 :
Трейлер к новому альбому MICHAEL SCHENKER FEST 10 авг 2019 :
Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST 16 июн 2019 :
Новый сингл MICHAEL SCHENKER FEST 4 июн 2019 :
Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST 28 май 2019 :
Видео с выступления MICHAEL SCHENKER FEST 17 апр 2019 :
Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST 12 апр 2019 :
MICHAEL SCHENKER: «Чем старше я становлюсь, тем больше я работаю» 28 мар 2019 :
AKIRA TAKASAKI и RONNIE ROMERO на новом альбоме MICHAEL SCHENKER FEST
20 янв 2019 :
Умер барабанщик RORY GALLAGHER и MICHAEL SCHENKER 11 янв 2019 :
Второй альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в августе 14 сен 2018 :
MICHAEL SCHENKER: «UFO и SCORPIONS просто дурачат народ объявлениями о прощальных турах» 17 авг 2018 :
Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST 24 мар 2018 :
Позиции в чартах MICHAEL SCHENKER FEST 28 фев 2018 :
Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST 14 фев 2018 :
MICHAEL SCHENKER об участии гитариста METALLICA на новом альбоме 9 фев 2018 :
Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST 4 фев 2018 :
Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST 24 янв 2018 :
Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST 23 янв 2018 :
MICHAEL SCHENKER о появлении на альбоме гитариста METALLICA 1 дек 2017 :
Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST 1 ноя 2017 :
Альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в 2018 году 27 окт 2017 :
Гитарист METALLICA на новом альбоме MICHAEL SCHENKER FEST 28 июн 2017 :
MICHAEL SCHENKER FEST на NUCLEAR BLAST 10 янв 2017 :
Концертный релиз MICHAEL SCHENKER выйдет весной 30 авг 2016 :
MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY 25 июл 2016 :
RUDOLF SCHENKER любит своего брата 15 июн 2016 :
MICHAEL SCHENKER: «За 23 года SCORPIONS не сделали ничего путного» 14 июн 2016 :
MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY 19 май 2016 :
MICHAEL SCHENKER: «Мой брат — артист-мазурик, укравший всё, что я создал» 16 май 2016 :
MICHAEL SCHENKER про брата RUDOLF'a: «Я больше не могу ему верить» 7 апр 2016 :
Трейлер нового концертника MICHAEL SCHENKER 6 апр 2016 :
MICHAEL SCHENKER выпустит новый CD/DVD в мае 24 мар 2016 :
GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY выступят с MICHAEL SCHENKER 26 янв 2016 :
MICHAEL SCHENKER о том, как отказался играть в MOTÖRHEAD 22 янв 2016 :
MICHAEL SCHENKER очень разочарован в SCORPIONS 6 янв 2016 :
MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK выпустит сингл 22 дек 2015 :
Новое видео MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK 30 ноя 2015 :
Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK 24 окт 2015 :
Новое видео MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK 1 окт 2015 :
MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK планируют выпуск DVD 27 май 2015 :
Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK 5 май 2015 :
Гитарист METALLICA присоединился на сцене к MICHAEL SCHENKER 30 апр 2015 :
Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK 20 апр 2015 :
KIRK HAMMETT джемует с MICHAEL SCHENKER 10 апр 2015 :
MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполняет UFO 2 мар 2015 :
Новое видео MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK 13 янв 2015 :
Детали нового альбома MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK 1 янв 2015 :
Сын MICHAEL'a SCHENKER'a присоединился к отцу на сцене 26 ноя 2014 :
MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню 23 ноя 2014 :
MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили 'Lord Of The Lost And Lonely' 22 ноя 2014 :
MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню 9 ноя 2014 :
MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню 2 сен 2014 :
У MICHAEL'я SCHENKER'a украли гитары 13 авг 2014 :
MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK записывают новый альбом 13 ноя 2013 :
Семплы новых песен MICHAEL SCHENKER 9 ноя 2013 :
Новая песня MICHAEL SCHENKER 10 окт 2013 :
Новая песня MICHAEL SCHENKER 22 июн 2013 :
MICHAEL SCHENKER, ULI JON ROTH исполняют SCORPIONS 30 май 2013 :
MICHAEL SCHENKER исполнил новую песню 28 май 2013 :
HERMAN RAREBELL о MICHAEL'e SCHENKER'e: «Он трезв, как стёклышко» 4 апр 2013 :
MICHAEL SCHENKER на первом канале 16 мар 2013 :
MICHAEL SCHENKER записывает новый альбом 22 янв 2013 :
MICHAEL SCHENKER назвал имя нового альбома 4 дек 2012 :
Гитарист MACHINE HEAD исполнил классику UFO с MICHAEL SCHENKER 13 ноя 2012 :
Специальный сайт к новому релизу MICHAEL SCHENKER GROUP 10 ноя 2012 :
Трейлер нового DVD MICHAEL SCHENKER GROUP 3 ноя 2012 :
Концертный релиз MICHAEL SCHENKER выйдет в декабре 29 окт 2012 :
MICHAEL SCHENKER: видео с выступления 12 окт 2012 :
MICHAEL SCHENKER: видео с выступления 14 май 2012 :
MICHAEL SCHENKER сняли концерт для DVD 5 май 2012 :
SCHENKER, RAREBELL, BUCHHOLZ исполнили классику MSG, UFO, SCORPIONS 26 авг 2011 :
Детали нового альбома MICHAEL'я SCHENKER'a “Temple of Rock” 24 авг 2011 :
MICHAEL SCHENKER: Новый трек 19 июл 2011 :
Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER 23 июн 2011 :
SLASH Не будет участвовать в записи нового альбома MICHAEL SCHENKER 26 май 2011 :
MICHAEL SCHENKER выпустит новый альбом в июле 4 янв 2010 :
Инстирументальный диск от MICHAEL'a SCHENKER'a 18 ноя 2009 :
Новый DVD Michael'я Schenker'a 20 ноя 2003 :
MICHAEL SCHENKER записал demo 10 июн 2003 :
Новый проект MICHAEL`а SCHENKER`а
16 апр 2022
MICHAEL SCHENKER — о сотрудичестве с RATT: «Я не мог дождаться, когда всё закончится»
В новом интервью The Rock Experience With Mike Brunn легендарный немецкий гитарист Michael Schenker рассказал о том, как в конце 1990 года, во время одного из многочисленных перерывов в работе проекта MCAULEY SCHENKER GROUP, он согласился оказать услугу своему другу Warren'у DeMartini и временно заменил Robbin'a Crosby в лос-анджелесской глэм-рок-группе RATT:
«Это было невинно; это было абсолютно невинно. Уоррен ДеМартини — заядлый фанат Михаэля Шенкера, и он стал его другом. Итак, Мы с Робином МакОли сотрудничали с одной управляющей компанией — Left Bank. И я сделал две вещи. У нас с Робином был шестимесячный перерыв перед тем, как мы собирались начать запись следующего альбома, и в эти шесть месяцев ко мне обратились менеджмент Left Bank и звукозаписывающая компания, и они спросили, не хочу ли я сделать кое-что с CONTRABAND, звёздным проектом [в котором участвовали участники SHARK ISLAND, VIXEN, L.A. GUNS и RATT]. И я согласился и внёс свой вклад в CONTRABAND — это был интересный проект. А потом случилось вот что: RATT как раз собирались в турне, и они потеряли своего второго гитариста — Роббина Кросби. И Уоррен ДеМартини сразу же пришёл ко мне и попросил меня, и я сделал это в дружбу. Я подумал: "Я больше ничем не занимаюсь. Почему бы не сделать это? В этом нет ничего такого". И когда я закончил с этим проектом, я продолжил с Робином».
Когда его спросили, пытались ли RATT убедить его остаться и записать альбом с группой, Михаэль ответил:
«Я не помню, потому что они были хаотичными. Было очень неловко находиться среди них, потому что они были разобщены. Я не помню — по-моему, во мнениях разошлись басист и барабанщик, а потом гитарист и вокалист. И они постоянно боролись друг с другом, а я был самом эпицентре. Мне это было не по нраву. Я не мог дождаться, когда всё закончится и я уйду». VIDEO VIDEO
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