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Michael Schenker

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|||| 16 апр 2022

MICHAEL SCHENKER — о сотрудичестве с RATT: «Я не мог дождаться, когда всё закончится»



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В новом интервью The Rock Experience With Mike Brunn легендарный немецкий гитарист Michael Schenker рассказал о том, как в конце 1990 года, во время одного из многочисленных перерывов в работе проекта MCAULEY SCHENKER GROUP, он согласился оказать услугу своему другу Warren'у DeMartini и временно заменил Robbin'a Crosby в лос-анджелесской глэм-рок-группе RATT:

«Это было невинно; это было абсолютно невинно. Уоррен ДеМартини — заядлый фанат Михаэля Шенкера, и он стал его другом. Итак, Мы с Робином МакОли сотрудничали с одной управляющей компанией — Left Bank. И я сделал две вещи. У нас с Робином был шестимесячный перерыв перед тем, как мы собирались начать запись следующего альбома, и в эти шесть месяцев ко мне обратились менеджмент Left Bank и звукозаписывающая компания, и они спросили, не хочу ли я сделать кое-что с CONTRABAND, звёздным проектом [в котором участвовали участники SHARK ISLAND, VIXEN, L.A. GUNS и RATT]. И я согласился и внёс свой вклад в CONTRABAND — это был интересный проект. А потом случилось вот что: RATT как раз собирались в турне, и они потеряли своего второго гитариста — Роббина Кросби. И Уоррен ДеМартини сразу же пришёл ко мне и попросил меня, и я сделал это в дружбу. Я подумал: "Я больше ничем не занимаюсь. Почему бы не сделать это? В этом нет ничего такого". И когда я закончил с этим проектом, я продолжил с Робином».

Когда его спросили, пытались ли RATT убедить его остаться и записать альбом с группой, Михаэль ответил:

«Я не помню, потому что они были хаотичными. Было очень неловко находиться среди них, потому что они были разобщены. Я не помню — по-моему, во мнениях разошлись басист и барабанщик, а потом гитарист и вокалист. И они постоянно боролись друг с другом, а я был самом эпицентре. Мне это было не по нраву. Я не мог дождаться, когда всё закончится и я уйду».

MICHAEL SCHENKER Looks Back On His Brief Stint As Guitarist Of RATT:








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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16 апр 2022
g
gravitgroove
Почитаешь интервью с этим персонажем, так и начинаешь понимать, что игру на гитаре придумал именно он, а то, что у Мартини главным ориентиром был Эдвард ВанХален - это вообще ни о чем. И так, что мы имеем: Михаель Шанкер - создал игру на гитаре и все именитые музыканты его фанаты, которые копируют его стиль и имидж; Джим Симмонс - все остальные ниши.
16 апр 2022
o
ody9000
gravitgroove, это точно. плюс всё ему не так всё ему не этак. видимо гнилой персонаж сам по себе
17 апр 2022
f
father
gravitgroove, надо ещё понять, как в эту схему запихать гений Даунинга 




















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