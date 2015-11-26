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Умер барабанщик RORY GALLAGHER и MICHAEL SCHENKER



Шотландский ударник Эдвард "Тед" Маккена, игравший с THE SENSATIONAL ALEX HARVEY BAND, Rory Gallagher, MICHAEL SCHENKER GROUP и Ian Gillan, скончался в возрасте 68 лет. Это известие подтвердил один из его друзей:



«Всем тем, кто его любил его, Тед умер от кровоизлияния во время плановой операции. Трагическая случайность, огромная бригада хирургов боролась за его жизнь десять часов, но...



К сожалению, не было никакого решения, чтобы остановить кровотечение, и он ушел будучи без сознания. Мне будет его очень не хватать»



Michael Schenker: «Мы опустошены известиями о смерти Теда Маккенне, нашего удивительного барабанщика и дорогого друга. Это невероятный шок и огромная потеря, так внезапно лишиться Теда.



Улыбка постоянно красовалась на его лице и он был одним из самых искренних и прекрасных людей, с которыми вы имели удовольствие когда-либо встретиться. Один из великих рок-барабанщиков, он всегда играл от души и сердцем его была музыка.



Покойся с миром, Тед. Нам будет тебя очень не хватать»



Бывший басист MSG Chris Glen также отреагировал на это известие:



«Проснулся сегодня утром от ужасной новости, что наш любимый брат Тед покинул нас. По-видимому, он скончался во время осложнений операции на грыже. Самые искренние соболезнования всем его друзьям и семье... Просто не могу в это поверить»



Бывший фронтмен MARILLION и легенда прог-рока FSIH оплакивает смерть своего друга:



«Я только что услышал трагическую новость о том, что мой дорогой друг Тед Маккенна скончался утром. Сказочный музыкант и один из величайших людей всех времен, вдохновлявший стольких рок-барабанщиков из поколения в поколение, он был поистине легендарным мастером, который украсил так много всемирно известных групп своей игрой. Я имел огромное удовольствие не только работать с ним в студии, но и делить сцены в разных формациях на протяжении многих лет. Он был убойным барабанщиком с бесконечной энергией, который играл с такой душой и страстью и наполнял песни с силой и грацией, как не мог никто другой.



Но не только его игра сделала его легендой. Он был замечательным человеком, который мог легко переходить от смешного к серьезному, обладал огромными запасами историй и анекдотов, постоянно улыбался несмотря на все трудности, с которыми он сталкивался и терпел на протяжении многих лет, никогда не говоря плохого слова о ком-либо. Мне нравились его медвежьи объятия и его энтузиазм. Всегда положительный и всегда рядом с вами, если вы в нем нуждались. Он был настоящим мужиком и для меня большая честь называть его настоящим другом.



Я искренне сочувствую его семье и друзьям, которых у него великое множество, а также всем людям, которых он за долгие годы своей карьеры затронул своей музыкой. Его будет очень не хватать и никто никогда его не заменит.



Люблю тебя, Тед. Покойся с миром, брат».



Бывший барабанщик Status QUO John Coghlan:



«Очень печально получать такую новость о нашем дорогом друге, Теде Маккенне. Потрясающий барабанщик и отличный парень. Нам будет тебя не хватать»



Басист Neil Murray, известный своими работами в WHITESNAKE, BLACK SABBATH и Gary Moore:



«Совершенно потрясен печальной новостью о внезапной смерти барабанщика Теда Маккенны (SAHB, Michael Schenker, Rory Gallagher и многих других), с которым я провел время всего три недели назад на уютной вечеринке в честь Дня Рождения Пауэлла. Прекрасный парень и отличный барабанщик, которого будет очень не хватать».



Хотя в первую очередь известен как рок-музыкант, Тед также работал с джазовым маэстро John'ом Etheridge'ом, лауретом Juno, канадским блюзовым гитаристом Amos'ом Garrett'ом и американским соул дуэтом WOMACK & WOMACK. Совсем недавно он гастролировал и записывался с Gerry McAvoy, Marcel'ом Scherpenzeel'ом и Davy Knowles'ом из BAND OF FRIENDS, чествовал музыку Rory Gallagher'a, и сотрудничал с MICHAEL SCHENKER FEST.











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