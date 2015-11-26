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Michael Schenker

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20 янв 2019 : 		 Умер барабанщик RORY GALLAGHER и MICHAEL SCHENKER

11 янв 2019 : 		 Второй альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в августе

14 сен 2018 : 		 MICHAEL SCHENKER: «UFO и SCORPIONS просто дурачат народ объявлениями о прощальных турах»

17 авг 2018 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST

24 мар 2018 : 		 Позиции в чартах MICHAEL SCHENKER FEST

28 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST

14 фев 2018 : 		 MICHAEL SCHENKER об участии гитариста METALLICA на новом альбоме

9 фев 2018 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST

4 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST

24 янв 2018 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST

23 янв 2018 : 		 MICHAEL SCHENKER о появлении на альбоме гитариста METALLICA

1 дек 2017 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST

1 ноя 2017 : 		 Альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в 2018 году

27 окт 2017 : 		 Гитарист METALLICA на новом альбоме MICHAEL SCHENKER FEST

28 июн 2017 : 		 MICHAEL SCHENKER FEST на NUCLEAR BLAST

10 янв 2017 : 		 Концертный релиз MICHAEL SCHENKER выйдет весной

30 авг 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY

25 июл 2016 : 		 RUDOLF SCHENKER любит своего брата

15 июн 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER: «За 23 года SCORPIONS не сделали ничего путного»

14 июн 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY

19 май 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER: «Мой брат — артист-мазурик, укравший всё, что я создал»

16 май 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER про брата RUDOLF'a: «Я больше не могу ему верить»

7 апр 2016 : 		 Трейлер нового концертника MICHAEL SCHENKER

6 апр 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER выпустит новый CD/DVD в мае

24 мар 2016 : 		 GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY выступят с MICHAEL SCHENKER

26 янв 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER о том, как отказался играть в MOTÖRHEAD
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Умер барабанщик RORY GALLAGHER и MICHAEL SCHENKER



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Шотландский ударник Эдвард "Тед" Маккена, игравший с THE SENSATIONAL ALEX HARVEY BAND, Rory Gallagher, MICHAEL SCHENKER GROUP и Ian Gillan, скончался в возрасте 68 лет. Это известие подтвердил один из его друзей:

«Всем тем, кто его любил его, Тед умер от кровоизлияния во время плановой операции. Трагическая случайность, огромная бригада хирургов боролась за его жизнь десять часов, но...

К сожалению, не было никакого решения, чтобы остановить кровотечение, и он ушел будучи без сознания. Мне будет его очень не хватать»

Michael Schenker: «Мы опустошены известиями о смерти Теда Маккенне, нашего удивительного барабанщика и дорогого друга. Это невероятный шок и огромная потеря, так внезапно лишиться Теда.

Улыбка постоянно красовалась на его лице и он был одним из самых искренних и прекрасных людей, с которыми вы имели удовольствие когда-либо встретиться. Один из великих рок-барабанщиков, он всегда играл от души и сердцем его была музыка.

Покойся с миром, Тед. Нам будет тебя очень не хватать»

Бывший басист MSG Chris Glen также отреагировал на это известие:

«Проснулся сегодня утром от ужасной новости, что наш любимый брат Тед покинул нас. По-видимому, он скончался во время осложнений операции на грыже. Самые искренние соболезнования всем его друзьям и семье... Просто не могу в это поверить»

Бывший фронтмен MARILLION и легенда прог-рока FSIH оплакивает смерть своего друга:

«Я только что услышал трагическую новость о том, что мой дорогой друг Тед Маккенна скончался утром. Сказочный музыкант и один из величайших людей всех времен, вдохновлявший стольких рок-барабанщиков из поколения в поколение, он был поистине легендарным мастером, который украсил так много всемирно известных групп своей игрой. Я имел огромное удовольствие не только работать с ним в студии, но и делить сцены в разных формациях на протяжении многих лет. Он был убойным барабанщиком с бесконечной энергией, который играл с такой душой и страстью и наполнял песни с силой и грацией, как не мог никто другой.

Но не только его игра сделала его легендой. Он был замечательным человеком, который мог легко переходить от смешного к серьезному, обладал огромными запасами историй и анекдотов, постоянно улыбался несмотря на все трудности, с которыми он сталкивался и терпел на протяжении многих лет, никогда не говоря плохого слова о ком-либо. Мне нравились его медвежьи объятия и его энтузиазм. Всегда положительный и всегда рядом с вами, если вы в нем нуждались. Он был настоящим мужиком и для меня большая честь называть его настоящим другом.

Я искренне сочувствую его семье и друзьям, которых у него великое множество, а также всем людям, которых он за долгие годы своей карьеры затронул своей музыкой. Его будет очень не хватать и никто никогда его не заменит.

Люблю тебя, Тед. Покойся с миром, брат».

Бывший барабанщик Status QUO John Coghlan:

«Очень печально получать такую новость о нашем дорогом друге, Теде Маккенне. Потрясающий барабанщик и отличный парень. Нам будет тебя не хватать»

Басист Neil Murray, известный своими работами в WHITESNAKE, BLACK SABBATH и Gary Moore:

«Совершенно потрясен печальной новостью о внезапной смерти барабанщика Теда Маккенны (SAHB, Michael Schenker, Rory Gallagher и многих других), с которым я провел время всего три недели назад на уютной вечеринке в честь Дня Рождения Пауэлла. Прекрасный парень и отличный барабанщик, которого будет очень не хватать».

Хотя в первую очередь известен как рок-музыкант, Тед также работал с джазовым маэстро John'ом Etheridge'ом, лауретом Juno, канадским блюзовым гитаристом Amos'ом Garrett'ом и американским соул дуэтом WOMACK & WOMACK. Совсем недавно он гастролировал и записывался с Gerry McAvoy, Marcel'ом Scherpenzeel'ом и Davy Knowles'ом из BAND OF FRIENDS, чествовал музыку Rory Gallagher'a, и сотрудничал с MICHAEL SCHENKER FEST.



Drummer TED MCKENNA, Who Has Played With RORY GALLAGHER And MICHAEL SCHENKER, Dead At 68



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