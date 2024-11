сегодня



MICHAEL SCHENKER о новом релизе



MICHAEL SCHENKER в программе "Trunk Nation" обсудил новую пластинку "My Years With UFO". В частности он рассказал, почему решил её записать:



«Наверное, потому что прошло 50 лет — это и стало причиной. За все прошедшие с тех пор годы я не так уж много играл песни UFO. Так что исполняется 50 лет, и я думаю, что это также чествование песен, которые я написал для UFO в тот период времени, между 1972 и 1978 годами. В конце вышел концертник "Strangers In The Night", который стал лучшим альбомом UFO, и в общем-то большинство песен, которые мы тогда исполнили, сочинил я, и в итоге получился что-то вроде сборника лучших песен UFO. А ещё в прошлом я заметил, что мы выпускали альбомы без какой-либо информации — без информации о том, кто является автором песен. А авторах были указаны просто UFO. И вот люди слушают песню и даже не знают, откуда она взялась.



50 лет — это долгий срок. И поэтому я решил воспользоваться этой возможностью, я подумал, что было бы здорово дать людям знать, ну, например, новичкам, откуда взялись эти песни. Дать немного информации, немного дополнительных сведений. Я полагаю, что с годами много информации было утеряно. Например, я родился в пятьдесят пятом, и я понятия не имею что творилось в первые пятьдесят лет века до меня. Много времени прошло, и в общем и целом идея такова. А ещё я хотел отпраздновать это событие с музыкантами и певцами из групп, на которых повлияли UFO или вдохновил я, и которые добились успеха. А их много: Guns N' Roses, Dee Snider и так далее. Так что я получил от этого огромное удовольствие».



О теоритическом последнем концерте с UFO:



«Чему суждено быть, того не миновать — это всё, что я могу сказать. Я не сценарист, не хозяин вселенной. Поэтому что будет, то будет. Я ничего не говорю, я просто делаю то, что нужно делать в данный момент. Заглядывать в гипотетическое будущее, которое может случиться, а может и нет, — это не то, куда я хочу направить свою энергию. Так что если кто-то постучит меня по плечу и задаст вопрос, как сейчас, я отвечу. Но гипотетически, мне не очень интересно говорить о чем-то виртуальном, сейчас я занимаюсь «My Years With UFO». Так что всё, что остальные обдумывают или пытаются выяснить, что они могут сделать, и так далее, и тому подобное, это не ко мне, это похоже на фантазии. То, что происходит на самом деле, происходит в настоящем времени. И это то, что меня интересует, так что я говорю: «Что должно быть, то и будет»».



Для многих из нас "'Love To Love" — лучшая песня группы, так как в итоге на ней оказался Axl?



«Я снова повторю, это очередная забавная история. Вы знаете, что их так много, всё происходило разными путями, и на этом альбоме так много замечательных артистов и певцов. Поэтому я даже не дошел до Axl, понимаете, это совсем отдельная история. Однажды Slash приехал в студию во Франкфурте. Думаю, в то время они гастролировали по Германии, и Slash приехал, и первое, что он сказал, это подошел ко мне, обнял меня и сказал: «Эй, Michael, я сказал Axl'у, что собираюсь сегодня поработать здесь с тобой, и он ответил: „О, ну, я тоже хочу что-нибудь спеть“. Я ему сказал: «Это потрясающе. Спроси его, что именно он хочет спеть». Так всё и вышло. И вот на самом деле Axl решил спеть «Only You Can Rock Me», «Too Hot To Handle» и «Love To Love». И он записал все три песни. Он спел все три песни. Я получил все три записи, чтобы послушать, и все они звучали великолепно».







