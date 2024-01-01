Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 26
*Видео полного выступления W.A.S.P. 22
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 17
*BRUCE KULICK не понимает 14
*Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не быват... 12
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
*Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты 11
*Новое видео LACRIMOSA 11
*Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси» 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 26
*Видео полного выступления W.A.S.P. 22
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 17
*BRUCE KULICK не понимает 14
[= ||| все новости группы



*

Michael Schenker

*



14 ноя 2024 : 		 MICHAEL SCHENKER о новом релизе

20 сен 2024 : 		 Фрагмент нового релиза MICHAEL SCHENKER

28 авг 2024 : 		 Фрагмент нового релиза MICHAEL SCHENKER

14 авг 2024 : 		 MICHAEL SCHENKER о сотрудничестве с лидером GUNS N' ROSES

24 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза MICHAEL SCHENKER

19 июн 2024 : 		 Фрагмент нового релиза MICHAEL SCHENKER

18 июн 2024 : 		 AXL ROSE, STEPHEN PEARCY, DEE SNIDER и другие на новом альбоме MICHAEL SCHENKER

15 апр 2024 : 		 RUDOLF SCHENKER о MICHAEL'е: «Он часто впадает в крайности»

7 авг 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER: «Я — личность с миссией дарить радость от музыки через подлинное самовыражение»

28 май 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER: «Книга — это не про меня»

24 май 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?»

16 апр 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER — о сотрудичестве с RATT: «Я не мог дождаться, когда всё закончится»

15 апр 2022 : 		 RUDOLF SCHENKER — о MICHAEL'e SCHENKER'e: «Он может говорить всё, что хочет»

8 апр 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER заявил, что гитарист JUDAS PRIEST копировал его имидж

26 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — о своём брате RUDOLF'е: «Он гопник, а я с ними не связываюсь»

25 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — о возвращении в UFO и SCORPIONS: «Я не хочу открывать ящик Пандоры»

18 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER: «Без таких людей, как я, рок-н-ролльный тренд умер бы уже давно»

15 май 2020 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST

3 фев 2020 : 		 MICHAEL SCHENKER: «David Coverdale хотел меня, а я не очень»

15 янв 2020 : 		 Вокалист MICHAEL SCHENKER FEST о состоянии здоровья

25 ноя 2019 : 		 MICHAEL SCHENKER: «Мой герой — JEFF BECK»

14 окт 2019 : 		 MICHAEL SCHENKER: «Я влюбился в хэви-металл, когда услышал LED ZEPPELIN и BLACK SABBATH»

21 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST

20 сен 2019 : 		 Как MICHAEL SCHENKER нашел Gary Barden'a

19 сен 2019 : 		 MICHAEL SCHENKER о том, как не попал к OZZY OSBOURNE

18 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MICHAEL SCHENKER о новом релизе



zoom
MICHAEL SCHENKER в программе "Trunk Nation" обсудил новую пластинку "My Years With UFO". В частности он рассказал, почему решил её записать:

«Наверное, потому что прошло 50 лет — это и стало причиной. За все прошедшие с тех пор годы я не так уж много играл песни UFO. Так что исполняется 50 лет, и я думаю, что это также чествование песен, которые я написал для UFO в тот период времени, между 1972 и 1978 годами. В конце вышел концертник "Strangers In The Night", который стал лучшим альбомом UFO, и в общем-то большинство песен, которые мы тогда исполнили, сочинил я, и в итоге получился что-то вроде сборника лучших песен UFO. А ещё в прошлом я заметил, что мы выпускали альбомы без какой-либо информации — без информации о том, кто является автором песен. А авторах были указаны просто UFO. И вот люди слушают песню и даже не знают, откуда она взялась.

50 лет — это долгий срок. И поэтому я решил воспользоваться этой возможностью, я подумал, что было бы здорово дать людям знать, ну, например, новичкам, откуда взялись эти песни. Дать немного информации, немного дополнительных сведений. Я полагаю, что с годами много информации было утеряно. Например, я родился в пятьдесят пятом, и я понятия не имею что творилось в первые пятьдесят лет века до меня. Много времени прошло, и в общем и целом идея такова. А ещё я хотел отпраздновать это событие с музыкантами и певцами из групп, на которых повлияли UFO или вдохновил я, и которые добились успеха. А их много: Guns N' Roses, Dee Snider и так далее. Так что я получил от этого огромное удовольствие».

О теоритическом последнем концерте с UFO:

«Чему суждено быть, того не миновать — это всё, что я могу сказать. Я не сценарист, не хозяин вселенной. Поэтому что будет, то будет. Я ничего не говорю, я просто делаю то, что нужно делать в данный момент. Заглядывать в гипотетическое будущее, которое может случиться, а может и нет, — это не то, куда я хочу направить свою энергию. Так что если кто-то постучит меня по плечу и задаст вопрос, как сейчас, я отвечу. Но гипотетически, мне не очень интересно говорить о чем-то виртуальном, сейчас я занимаюсь «My Years With UFO». Так что всё, что остальные обдумывают или пытаются выяснить, что они могут сделать, и так далее, и тому подобное, это не ко мне, это похоже на фантазии. То, что происходит на самом деле, происходит в настоящем времени. И это то, что меня интересует, так что я говорю: «Что должно быть, то и будет»».

Для многих из нас "'Love To Love" — лучшая песня группы, так как в итоге на ней оказался Axl?

«Я снова повторю, это очередная забавная история. Вы знаете, что их так много, всё происходило разными путями, и на этом альбоме так много замечательных артистов и певцов. Поэтому я даже не дошел до Axl, понимаете, это совсем отдельная история. Однажды Slash приехал в студию во Франкфурте. Думаю, в то время они гастролировали по Германии, и Slash приехал, и первое, что он сказал, это подошел ко мне, обнял меня и сказал: «Эй, Michael, я сказал Axl'у, что собираюсь сегодня поработать здесь с тобой, и он ответил: „О, ну, я тоже хочу что-нибудь спеть“. Я ему сказал: «Это потрясающе. Спроси его, что именно он хочет спеть». Так всё и вышло. И вот на самом деле Axl решил спеть «Only You Can Rock Me», «Too Hot To Handle» и «Love To Love». И он записал все три песни. Он спел все три песни. Я получил все три записи, чтобы послушать, и все они звучали великолепно».

MICHAEL SCHENKER Says GUNS N' ROSES' AXL ROSE Recorded Three Songs For My Years With UFO Album -




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 81

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом