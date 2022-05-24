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все новости группы
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Германия
24 май 2022 :
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MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?»
16 апр 2022 :
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MICHAEL SCHENKER — о сотрудичестве с RATT: «Я не мог дождаться, когда всё закончится»
15 апр 2022 :
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RUDOLF SCHENKER — о MICHAEL'e SCHENKER'e: «Он может говорить всё, что хочет»
8 апр 2022 :
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MICHAEL SCHENKER заявил, что гитарист JUDAS PRIEST копировал его имидж
26 янв 2021 :
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MICHAEL SCHENKER — о своём брате RUDOLF'е: «Он гопник, а я с ними не связываюсь»
25 янв 2021 :
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MICHAEL SCHENKER — о возвращении в UFO и SCORPIONS: «Я не хочу открывать ящик Пандоры»
18 янв 2021 :
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MICHAEL SCHENKER: «Без таких людей, как я, рок-н-ролльный тренд умер бы уже давно»
15 май 2020 :
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Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST
3 фев 2020 :
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MICHAEL SCHENKER: «David Coverdale хотел меня, а я не очень»
15 янв 2020 :
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Вокалист MICHAEL SCHENKER FEST о состоянии здоровья
25 ноя 2019 :
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MICHAEL SCHENKER: «Мой герой — JEFF BECK»
14 окт 2019 :
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MICHAEL SCHENKER: «Я влюбился в хэви-металл, когда услышал LED ZEPPELIN и BLACK SABBATH»
21 сен 2019 :
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Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST
20 сен 2019 :
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Как MICHAEL SCHENKER нашел Gary Barden'a
19 сен 2019 :
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MICHAEL SCHENKER о том, как не попал к OZZY OSBOURNE
18 сен 2019 :
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Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
17 сен 2019 :
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MICHAEL SCHENKER заявил, что он «получил достаточно славы» в UFO и SCORPIONS
29 авг 2019 :
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Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
28 авг 2019 :
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MICHAEL SCHENKER: «GRAHAM BONNET был оскорблён новой обложкой»
24 авг 2019 :
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Трейлер к новому альбому MICHAEL SCHENKER FEST
10 авг 2019 :
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Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST
16 июн 2019 :
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Новый сингл MICHAEL SCHENKER FEST
4 июн 2019 :
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Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
28 май 2019 :
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Видео с выступления MICHAEL SCHENKER FEST
17 апр 2019 :
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Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST
12 апр 2019 :
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MICHAEL SCHENKER: «Чем старше я становлюсь, тем больше я работаю»
28 мар 2019 :
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AKIRA TAKASAKI и RONNIE ROMERO на новом альбоме MICHAEL SCHENKER FEST
20 янв 2019 :
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Умер барабанщик RORY GALLAGHER и MICHAEL SCHENKER
11 янв 2019 :
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Второй альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в августе
14 сен 2018 :
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MICHAEL SCHENKER: «UFO и SCORPIONS просто дурачат народ объявлениями о прощальных турах»
17 авг 2018 :
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Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST
24 мар 2018 :
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Позиции в чартах MICHAEL SCHENKER FEST
28 фев 2018 :
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Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
14 фев 2018 :
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MICHAEL SCHENKER об участии гитариста METALLICA на новом альбоме
9 фев 2018 :
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Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST
4 фев 2018 :
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Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
24 янв 2018 :
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Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
23 янв 2018 :
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MICHAEL SCHENKER о появлении на альбоме гитариста METALLICA
1 дек 2017 :
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Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST
1 ноя 2017 :
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Альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в 2018 году
27 окт 2017 :
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Гитарист METALLICA на новом альбоме MICHAEL SCHENKER FEST
28 июн 2017 :
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MICHAEL SCHENKER FEST на NUCLEAR BLAST
10 янв 2017 :
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Концертный релиз MICHAEL SCHENKER выйдет весной
30 авг 2016 :
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MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY
25 июл 2016 :
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RUDOLF SCHENKER любит своего брата
15 июн 2016 :
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MICHAEL SCHENKER: «За 23 года SCORPIONS не сделали ничего путного»
14 июн 2016 :
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MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY
19 май 2016 :
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MICHAEL SCHENKER: «Мой брат — артист-мазурик, укравший всё, что я создал»
16 май 2016 :
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MICHAEL SCHENKER про брата RUDOLF'a: «Я больше не могу ему верить»
7 апр 2016 :
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Трейлер нового концертника MICHAEL SCHENKER
6 апр 2016 :
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MICHAEL SCHENKER выпустит новый CD/DVD в мае
24 мар 2016 :
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GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY выступят с MICHAEL SCHENKER
26 янв 2016 :
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MICHAEL SCHENKER о том, как отказался играть в MOTÖRHEAD
22 янв 2016 :
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MICHAEL SCHENKER очень разочарован в SCORPIONS
6 янв 2016 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK выпустит сингл
22 дек 2015 :
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Новое видео MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
30 ноя 2015 :
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Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
24 окт 2015 :
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Новое видео MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK
1 окт 2015 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK планируют выпуск DVD
27 май 2015 :
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Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
5 май 2015 :
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Гитарист METALLICA присоединился на сцене к MICHAEL SCHENKER
30 апр 2015 :
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Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
20 апр 2015 :
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KIRK HAMMETT джемует с MICHAEL SCHENKER
10 апр 2015 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполняет UFO
2 мар 2015 :
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Новое видео MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
13 янв 2015 :
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Детали нового альбома MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
1 янв 2015 :
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Сын MICHAEL'a SCHENKER'a присоединился к отцу на сцене
26 ноя 2014 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню
23 ноя 2014 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили 'Lord Of The Lost And Lonely'
22 ноя 2014 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню
9 ноя 2014 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню
2 сен 2014 :
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У MICHAEL'я SCHENKER'a украли гитары
13 авг 2014 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK записывают новый альбом
13 ноя 2013 :
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Семплы новых песен MICHAEL SCHENKER
9 ноя 2013 :
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Новая песня MICHAEL SCHENKER
10 окт 2013 :
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Новая песня MICHAEL SCHENKER
22 июн 2013 :
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MICHAEL SCHENKER, ULI JON ROTH исполняют SCORPIONS
30 май 2013 :
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MICHAEL SCHENKER исполнил новую песню
28 май 2013 :
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HERMAN RAREBELL о MICHAEL'e SCHENKER'e: «Он трезв, как стёклышко»
4 апр 2013 :
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MICHAEL SCHENKER на первом канале
16 мар 2013 :
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MICHAEL SCHENKER записывает новый альбом
22 янв 2013 :
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MICHAEL SCHENKER назвал имя нового альбома
4 дек 2012 :
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Гитарист MACHINE HEAD исполнил классику UFO с MICHAEL SCHENKER
13 ноя 2012 :
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Специальный сайт к новому релизу MICHAEL SCHENKER GROUP
10 ноя 2012 :
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Трейлер нового DVD MICHAEL SCHENKER GROUP
3 ноя 2012 :
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Концертный релиз MICHAEL SCHENKER выйдет в декабре
29 окт 2012 :
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MICHAEL SCHENKER: видео с выступления
12 окт 2012 :
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MICHAEL SCHENKER: видео с выступления
14 май 2012 :
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MICHAEL SCHENKER сняли концерт для DVD
5 май 2012 :
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SCHENKER, RAREBELL, BUCHHOLZ исполнили классику MSG, UFO, SCORPIONS
26 авг 2011 :
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Детали нового альбома MICHAEL'я SCHENKER'a “Temple of Rock”
24 авг 2011 :
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MICHAEL SCHENKER: Новый трек
19 июл 2011 :
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Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER
23 июн 2011 :
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SLASH Не будет участвовать в записи нового альбома MICHAEL SCHENKER
26 май 2011 :
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MICHAEL SCHENKER выпустит новый альбом в июле
4 янв 2010 :
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Инстирументальный диск от MICHAEL'a SCHENKER'a
18 ноя 2009 :
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Новый DVD Michael'я Schenker'a
20 ноя 2003 :
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MICHAEL SCHENKER записал demo
10 июн 2003 :
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Новый проект MICHAEL`а SCHENKER`а
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MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?»
В новом интервью классическому рок-шоу "Rock Of Nations With Dave Kinchen & Shane McEachern" легендарный немецкий гитарист Михаэль Шенкер прокомментировал утверждение экс-гитариста JUDAS PRIEST К. К. Даунинга, что тот «был первым музыкантом, использовавшим гитару Flying V в хэви-металле»:
«Подобные люди отчаянно жаждут признания и того, чтобы быть первыми и присвоить себе все эти чёртовы заслуги, как и мой брат. Это невероятно. У меня нет никаких ожиданий, и из-за этого люди думают, что они могут пройтись по мне, заниматься плагиатом и присвоить себе все заслуги. Я слышал, как гитаристы METALLICA говорили, что они изобрели галоп [ритм]. У меня был галоп на песне [UFO] "Rock Bottom" — задолго до [METALLICA]. Эти люди сошли с ума. Они отчаянно жаждут славы».
Возвращаясь к утверждению Downing'a, Schenker сказал:
«Во-первых, JUDAS PRIEST и UFO записывались в одной студии. И гитаристы JUDAS PRIEST — фанаты Michael'я Schenker'a. Это первое. Так что если они фанаты Michael'я Schenker'a, то, скорее всего, K. K. Downing украл у меня идею, а не наоборот.
Потом, когда я пошёл в Whisky A Go Go во время своего первого американского тура со своей девушкой, когда мне было 19 лет, — а это было где-то в 74-м или около того — мы увидели JUDAS PRIEST в Whisky A Go Go. Когда они вышли на сцену, я посмотрел на свою девушку, а она посмотрела на меня. Он был моим двойником — абсолютным двойником. У него были кудрявые волосы, у него была Flying V, у него был мой сценический костюм, настолько похожий, насколько это вообще возможно. Это было невероятно. И все знают, что он фанат Michael'я Schenker'a, так зачем ему вообще врать об этом? Это просто безумие».
На вопрос о том, когда он в последний раз разговаривал с Downing'ом, Schenker ответил:
«Мы играли на его площадке [KK's Steel Mill в Вулверхэмптоне, Англия], и в моей гримёрке лежал подарок от Даунинга в виде конверта с приятным приветствием, шоколадных конфет и целой корзиной, полной лакомств и тому подобного, с благодарственной запиской. Очевидно, он был очень рад, что я играю вместо него».
Когда интервьюер Дэйв Кинчен спросил Schenker'a, удивлён ли он тем фактом, что Даунинг ставит себе в заслугу то, что он первый музыкант, который использовал гитару Flying V в хэви-металле, Michael сказал:
«Я шокирован, если честно, что люди настолько отчаялись, что лгут даже об этом. И это несмотря на то, что люди могут проследить свои интервью из прошлого, когда они говорили, что являются поклонниками Михаэля Шенкера. Это невероятно. Но вот что я вам скажу: я много чего слышал и видел. Меня уже ничто не удивляет».
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