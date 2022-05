MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?»

сегодня



В новом интервью классическому рок-шоу "Rock Of Nations With Dave Kinchen & Shane McEachern" легендарный немецкий гитарист Михаэль Шенкер прокомментировал утверждение экс-гитариста JUDAS PRIEST К. К. Даунинга, что тот «был первым музыкантом, использовавшим гитару Flying V в хэви-металле»:



«Подобные люди отчаянно жаждут признания и того, чтобы быть первыми и присвоить себе все эти чёртовы заслуги, как и мой брат. Это невероятно. У меня нет никаких ожиданий, и из-за этого люди думают, что они могут пройтись по мне, заниматься плагиатом и присвоить себе все заслуги. Я слышал, как гитаристы METALLICA говорили, что они изобрели галоп [ритм]. У меня был галоп на песне [UFO] "Rock Bottom" — задолго до [METALLICA]. Эти люди сошли с ума. Они отчаянно жаждут славы».



Возвращаясь к утверждению Downing'a, Schenker сказал:



«Во-первых, JUDAS PRIEST и UFO записывались в одной студии. И гитаристы JUDAS PRIEST — фанаты Michael'я Schenker'a. Это первое. Так что если они фанаты Michael'я Schenker'a, то, скорее всего, K. K. Downing украл у меня идею, а не наоборот.



Потом, когда я пошёл в Whisky A Go Go во время своего первого американского тура со своей девушкой, когда мне было 19 лет, — а это было где-то в 74-м или около того — мы увидели JUDAS PRIEST в Whisky A Go Go. Когда они вышли на сцену, я посмотрел на свою девушку, а она посмотрела на меня. Он был моим двойником — абсолютным двойником. У него были кудрявые волосы, у него была Flying V, у него был мой сценический костюм, настолько похожий, насколько это вообще возможно. Это было невероятно. И все знают, что он фанат Michael'я Schenker'a, так зачем ему вообще врать об этом? Это просто безумие».



На вопрос о том, когда он в последний раз разговаривал с Downing'ом, Schenker ответил:



«Мы играли на его площадке [KK's Steel Mill в Вулверхэмптоне, Англия], и в моей гримёрке лежал подарок от Даунинга в виде конверта с приятным приветствием, шоколадных конфет и целой корзиной, полной лакомств и тому подобного, с благодарственной запиской. Очевидно, он был очень рад, что я играю вместо него».



Когда интервьюер Дэйв Кинчен спросил Schenker'a, удивлён ли он тем фактом, что Даунинг ставит себе в заслугу то, что он первый музыкант, который использовал гитару Flying V в хэви-металле, Michael сказал:



«Я шокирован, если честно, что люди настолько отчаялись, что лгут даже об этом. И это несмотря на то, что люди могут проследить свои интервью из прошлого, когда они говорили, что являются поклонниками Михаэля Шенкера. Это невероятно. Но вот что я вам скажу: я много чего слышал и видел. Меня уже ничто не удивляет».







