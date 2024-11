сегодня



Новое видео MICHAEL SCHENKER



"Love To Love" feat. Axl Rose, новое видео MICHAEL SCHENKER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "My Years With UFO":



01. Natural Thing (feat. Dee Snider, Joel Hoekstra)

02. Only You Can Rock Me (feat. Joey Tempest, Roger Glover)

03. Doctor, Doctor (feat. Joe Lynn Turner, Carmine Appice)

04. Mother Mary (feat. Slash, Erik Grönwall)

05. This Kids (feat. Biff Byford)

06. Love To Love (feat. Axl Rose)

07. Lights Out (feat. Jeff Scott Soto, John Norum)

08. Rock Bottom (feat. Kai Hansen)

09. Too Hot To Handle (feat. Joe Lynn Turner, Adrian Vandenberg, Carmine Appice)

10. Let It Roll (feat. Michael Voss)

11. Shoot, Shoot (feat. Stephen Pearcy)







