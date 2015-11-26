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MICHAEL SCHENKER : «Чем старше я становлюсь, тем больше я работаю»



Легендарный немецкий гитарист Michael Schenker дал интервью радиошоу "The Five Count" в Манкато, штат Миннесота.



Рассказывая о своем нынешнем туре с MICHAEL SCHENKER FEST, в котором он объединился с четырьмя разными вокалистами — Gary Barden'ом, Graham'ом Bonnet'ом, Robin'ом McAuley и Doogie White'ом, — Schenker сказал:



«Забавно: чем старше я становлюсь, тем больше я работаю. Это невероятно. 50 лет назад всё было наоборот. Люди получали бы пенсию и т. п. Но сегодня все по-другому. Что касается меня, я не занимался коммерцией и не был в этой машине в зрелые годы, так что, как мне кажется, я сейчас навёрстываю упущенное и праздную.



Как говорится, если вы верны себе, всё остальное приложится, и даже больше, и это именно то, что происходит со мной. Так что, думаю, именно поэтому пришло время отпраздновать это со всеми четырьмя вокалистами.



Всю свою энергию, которую я потратил на разные эпохи или разделы моей жизни, я объединил на одной сцене. Это как одна группа, но вместо одного вокалиста — четыре. И это все люди из прошлого. Это просто фантастика. С каждым вокалистом я возвращаюсь в то время, когда это произошло: с Gary — в начало 1980-х и т. д., а затем с Robin'ом McAuley — в 85-й, 86-й и 87-й, а потом с Graham'ом, конечно, в промежуток между 82-м и 81-м. И теперь все они на сцене вместе — на одной сцене за один вечер в одном шоу. Я смотрю на зрителей, вижу их глаза и их реакцию — это и называется «праздник».















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