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все новости группы
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Германия
21 янв 2025 :
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MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я хочу, а не те, которые хочет выбрать менеджер»
29 дек 2024 :
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MICHAEL SCHENKER: «Зачем мне слушать современную музыку, что я там услышу?»
28 дек 2024 :
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MICHAEL SCHENKER: «Моя страсть — это музыка и самовыражение»
21 ноя 2024 :
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Новое видео MICHAEL SCHENKER
17 ноя 2024 :
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MICHAEL SCHENKER вновь наехал на брата
14 ноя 2024 :
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MICHAEL SCHENKER о новом релизе
20 сен 2024 :
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Фрагмент нового релиза MICHAEL SCHENKER
28 авг 2024 :
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Фрагмент нового релиза MICHAEL SCHENKER
14 авг 2024 :
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MICHAEL SCHENKER о сотрудничестве с лидером GUNS N' ROSES
24 июл 2024 :
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Фрагмент нового релиза MICHAEL SCHENKER
19 июн 2024 :
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Фрагмент нового релиза MICHAEL SCHENKER
18 июн 2024 :
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AXL ROSE, STEPHEN PEARCY, DEE SNIDER и другие на новом альбоме MICHAEL SCHENKER
15 апр 2024 :
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RUDOLF SCHENKER о MICHAEL'е: «Он часто впадает в крайности»
7 авг 2022 :
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MICHAEL SCHENKER: «Я — личность с миссией дарить радость от музыки через подлинное самовыражение»
28 май 2022 :
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MICHAEL SCHENKER: «Книга — это не про меня»
24 май 2022 :
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MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?»
16 апр 2022 :
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MICHAEL SCHENKER — о сотрудичестве с RATT: «Я не мог дождаться, когда всё закончится»
15 апр 2022 :
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RUDOLF SCHENKER — о MICHAEL'e SCHENKER'e: «Он может говорить всё, что хочет»
8 апр 2022 :
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MICHAEL SCHENKER заявил, что гитарист JUDAS PRIEST копировал его имидж
26 янв 2021 :
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MICHAEL SCHENKER — о своём брате RUDOLF'е: «Он гопник, а я с ними не связываюсь»
25 янв 2021 :
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MICHAEL SCHENKER — о возвращении в UFO и SCORPIONS: «Я не хочу открывать ящик Пандоры»
18 янв 2021 :
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MICHAEL SCHENKER: «Без таких людей, как я, рок-н-ролльный тренд умер бы уже давно»
15 май 2020 :
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Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST
3 фев 2020 :
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MICHAEL SCHENKER: «David Coverdale хотел меня, а я не очень»
15 янв 2020 :
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Вокалист MICHAEL SCHENKER FEST о состоянии здоровья
25 ноя 2019 :
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MICHAEL SCHENKER: «Мой герой — JEFF BECK»
14 окт 2019 :
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MICHAEL SCHENKER: «Я влюбился в хэви-металл, когда услышал LED ZEPPELIN и BLACK SABBATH»
21 сен 2019 :
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Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST
20 сен 2019 :
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Как MICHAEL SCHENKER нашел Gary Barden'a
19 сен 2019 :
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MICHAEL SCHENKER о том, как не попал к OZZY OSBOURNE
18 сен 2019 :
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Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
17 сен 2019 :
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MICHAEL SCHENKER заявил, что он «получил достаточно славы» в UFO и SCORPIONS
29 авг 2019 :
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Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
28 авг 2019 :
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MICHAEL SCHENKER: «GRAHAM BONNET был оскорблён новой обложкой»
24 авг 2019 :
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Трейлер к новому альбому MICHAEL SCHENKER FEST
10 авг 2019 :
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Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST
16 июн 2019 :
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Новый сингл MICHAEL SCHENKER FEST
4 июн 2019 :
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Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
28 май 2019 :
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Видео с выступления MICHAEL SCHENKER FEST
17 апр 2019 :
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Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST
12 апр 2019 :
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MICHAEL SCHENKER: «Чем старше я становлюсь, тем больше я работаю»
28 мар 2019 :
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AKIRA TAKASAKI и RONNIE ROMERO на новом альбоме MICHAEL SCHENKER FEST
20 янв 2019 :
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Умер барабанщик RORY GALLAGHER и MICHAEL SCHENKER
11 янв 2019 :
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Второй альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в августе
14 сен 2018 :
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MICHAEL SCHENKER: «UFO и SCORPIONS просто дурачат народ объявлениями о прощальных турах»
17 авг 2018 :
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Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST
24 мар 2018 :
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Позиции в чартах MICHAEL SCHENKER FEST
28 фев 2018 :
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Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
14 фев 2018 :
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MICHAEL SCHENKER об участии гитариста METALLICA на новом альбоме
9 фев 2018 :
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Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST
4 фев 2018 :
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Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
24 янв 2018 :
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Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
23 янв 2018 :
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MICHAEL SCHENKER о появлении на альбоме гитариста METALLICA
1 дек 2017 :
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Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST
1 ноя 2017 :
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Альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в 2018 году
27 окт 2017 :
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Гитарист METALLICA на новом альбоме MICHAEL SCHENKER FEST
28 июн 2017 :
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MICHAEL SCHENKER FEST на NUCLEAR BLAST
10 янв 2017 :
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Концертный релиз MICHAEL SCHENKER выйдет весной
30 авг 2016 :
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MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY
25 июл 2016 :
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RUDOLF SCHENKER любит своего брата
15 июн 2016 :
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MICHAEL SCHENKER: «За 23 года SCORPIONS не сделали ничего путного»
14 июн 2016 :
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MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY
19 май 2016 :
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MICHAEL SCHENKER: «Мой брат — артист-мазурик, укравший всё, что я создал»
16 май 2016 :
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MICHAEL SCHENKER про брата RUDOLF'a: «Я больше не могу ему верить»
7 апр 2016 :
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Трейлер нового концертника MICHAEL SCHENKER
6 апр 2016 :
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MICHAEL SCHENKER выпустит новый CD/DVD в мае
24 мар 2016 :
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GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY выступят с MICHAEL SCHENKER
26 янв 2016 :
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MICHAEL SCHENKER о том, как отказался играть в MOTÖRHEAD
22 янв 2016 :
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MICHAEL SCHENKER очень разочарован в SCORPIONS
6 янв 2016 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK выпустит сингл
22 дек 2015 :
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Новое видео MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
30 ноя 2015 :
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Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
24 окт 2015 :
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Новое видео MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK
1 окт 2015 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK планируют выпуск DVD
27 май 2015 :
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Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
5 май 2015 :
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Гитарист METALLICA присоединился на сцене к MICHAEL SCHENKER
30 апр 2015 :
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Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
20 апр 2015 :
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KIRK HAMMETT джемует с MICHAEL SCHENKER
10 апр 2015 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполняет UFO
2 мар 2015 :
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Новое видео MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
13 янв 2015 :
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Детали нового альбома MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
1 янв 2015 :
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Сын MICHAEL'a SCHENKER'a присоединился к отцу на сцене
26 ноя 2014 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню
23 ноя 2014 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили 'Lord Of The Lost And Lonely'
22 ноя 2014 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню
9 ноя 2014 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню
2 сен 2014 :
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У MICHAEL'я SCHENKER'a украли гитары
13 авг 2014 :
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MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK записывают новый альбом
13 ноя 2013 :
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Семплы новых песен MICHAEL SCHENKER
9 ноя 2013 :
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Новая песня MICHAEL SCHENKER
10 окт 2013 :
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Новая песня MICHAEL SCHENKER
22 июн 2013 :
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MICHAEL SCHENKER, ULI JON ROTH исполняют SCORPIONS
30 май 2013 :
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MICHAEL SCHENKER исполнил новую песню
28 май 2013 :
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HERMAN RAREBELL о MICHAEL'e SCHENKER'e: «Он трезв, как стёклышко»
4 апр 2013 :
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MICHAEL SCHENKER на первом канале
16 мар 2013 :
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MICHAEL SCHENKER записывает новый альбом
22 янв 2013 :
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MICHAEL SCHENKER назвал имя нового альбома
4 дек 2012 :
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Гитарист MACHINE HEAD исполнил классику UFO с MICHAEL SCHENKER
13 ноя 2012 :
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Специальный сайт к новому релизу MICHAEL SCHENKER GROUP
10 ноя 2012 :
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Трейлер нового DVD MICHAEL SCHENKER GROUP
3 ноя 2012 :
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Концертный релиз MICHAEL SCHENKER выйдет в декабре
29 окт 2012 :
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MICHAEL SCHENKER: видео с выступления
12 окт 2012 :
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MICHAEL SCHENKER: видео с выступления
14 май 2012 :
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MICHAEL SCHENKER сняли концерт для DVD
5 май 2012 :
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SCHENKER, RAREBELL, BUCHHOLZ исполнили классику MSG, UFO, SCORPIONS
26 авг 2011 :
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Детали нового альбома MICHAEL'я SCHENKER'a “Temple of Rock”
24 авг 2011 :
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MICHAEL SCHENKER: Новый трек
19 июл 2011 :
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Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER
23 июн 2011 :
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SLASH Не будет участвовать в записи нового альбома MICHAEL SCHENKER
26 май 2011 :
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MICHAEL SCHENKER выпустит новый альбом в июле
4 янв 2010 :
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Инстирументальный диск от MICHAEL'a SCHENKER'a
18 ноя 2009 :
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Новый DVD Michael'я Schenker'a
20 ноя 2003 :
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MICHAEL SCHENKER записал demo
10 июн 2003 :
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Новый проект MICHAEL`а SCHENKER`а
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21 янв 2025
MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я хочу, а не те, которые хочет выбрать менеджер»
MICHAEL SCHENKER в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли у него какая-то площадка, на которой он очень любит играть и куда он возвращается с удовольствием:
«Я даже не знаю. Я играю в самых разных местах — в залах вместимостью от 12 человек до 80 000. Нет никакой разницы. Да, конечно, здорово играть перед 500 000 или 100 000 человек, но мне также нравится играть перед 20 или 30 слушателями. Я всегда так делал. Меня это никогда не волновало. Иногда я задавался вопросом, почему в зале только 30 человек, но я много гастролировал без менеджмента и без чьей-либо поддержки. Поэтому я сосредоточился на музыке и был счастлив.
Я не получал зарплату до 1991-го года. Прошло много времени после UFO и MICHAEL SCHENKER GROUP. Так что я никогда не скучал по этому времени, потому что я счастлив и в бедности. Я могу быть таким. И поэтому я не особо слежу за деньгами, трачу ли я слишком много или слишком мало, но я слежу за тем, чтобы мне не приходилось брать в долг. Я делаю так, чтобы мне было удобно».
Он также отметил, что размер площадки, на которой он играет, не является для него главным:
«Выступление в Будокане [в Токио, Япония] было очень важным. Но это никогда не было моим приоритетом. До этого я не знал о Будокане, но я сыграл там, и он стал для меня знакомым местом. У меня остались потрясающие воспоминания о том, что произошло, как я прибыл на шоу. Словно я был участником группы THE BEATLES. Это было потрясающе.
Я хочу свободы. Я хочу покоя. И я не хочу, чтобы мне мешали вещи, которые не имеют смысла. Так что чистое самовыражение — вот в чём для меня награда, вот благодаря чему я счастлив. А ещё я не хочу быть пойманным в ловушку хитрым менеджером. Поэтому я был очень осторожен. Я очень осторожен в последние 20–25 лет. Раньше я не был таким, потому что ничего не понимал, но я попал в серьёзную ловушку, и меня, по сути, обманом заставили взять в долг ещё денег на [третий альбом MICHAEL SCHENKER GROUP] "Assault Attack" у менеджера, который обманул меня. Я получил перекрёстный залог между долгами UFO и долгами MICHAEL SCHENKER GROUP. А он исчез с деньгами, и больше я его не видел. Это было в 1980 году. Вероятно, он построил себе дом где-нибудь на Филиппинах и больше никогда не появлялся, потому что я его больше не видел. Это было тревожно, но я довольно быстро об этом забыл... Конечно, я становился всё более и более осторожным, но недостаточно осторожным... В каком-то смысле это уловка-22, но я смог держаться подальше от крупных менеджеров, которые хотели подписать со мной контракт. И в последний момент я говорил: "Нет. Я не могу этого сделать". И это было благословением, потому что это дало мне свободу. Меня никогда ни к чему не принуждали. Всё, что я делаю, — это чистая радость, потому мне нравится выбирать те ноты, которые я хочу, а не те, которые хочет выбрать менеджер. Я играю свои ноты так, как мне нравится, потому что я — артист».
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бируши потолще,а самое лучшее музон какой нибудь включить в наушниках,пока Маэстро развлекается :-)