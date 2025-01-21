21 янв 2025



MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я хочу, а не те, которые хочет выбрать менеджер»



MICHAEL SCHENKER в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли у него какая-то площадка, на которой он очень любит играть и куда он возвращается с удовольствием:



«Я даже не знаю. Я играю в самых разных местах — в залах вместимостью от 12 человек до 80 000. Нет никакой разницы. Да, конечно, здорово играть перед 500 000 или 100 000 человек, но мне также нравится играть перед 20 или 30 слушателями. Я всегда так делал. Меня это никогда не волновало. Иногда я задавался вопросом, почему в зале только 30 человек, но я много гастролировал без менеджмента и без чьей-либо поддержки. Поэтому я сосредоточился на музыке и был счастлив.



Я не получал зарплату до 1991-го года. Прошло много времени после UFO и MICHAEL SCHENKER GROUP. Так что я никогда не скучал по этому времени, потому что я счастлив и в бедности. Я могу быть таким. И поэтому я не особо слежу за деньгами, трачу ли я слишком много или слишком мало, но я слежу за тем, чтобы мне не приходилось брать в долг. Я делаю так, чтобы мне было удобно».



Он также отметил, что размер площадки, на которой он играет, не является для него главным:



«Выступление в Будокане [в Токио, Япония] было очень важным. Но это никогда не было моим приоритетом. До этого я не знал о Будокане, но я сыграл там, и он стал для меня знакомым местом. У меня остались потрясающие воспоминания о том, что произошло, как я прибыл на шоу. Словно я был участником группы THE BEATLES. Это было потрясающе.



Я хочу свободы. Я хочу покоя. И я не хочу, чтобы мне мешали вещи, которые не имеют смысла. Так что чистое самовыражение — вот в чём для меня награда, вот благодаря чему я счастлив. А ещё я не хочу быть пойманным в ловушку хитрым менеджером. Поэтому я был очень осторожен. Я очень осторожен в последние 20–25 лет. Раньше я не был таким, потому что ничего не понимал, но я попал в серьёзную ловушку, и меня, по сути, обманом заставили взять в долг ещё денег на [третий альбом MICHAEL SCHENKER GROUP] "Assault Attack" у менеджера, который обманул меня. Я получил перекрёстный залог между долгами UFO и долгами MICHAEL SCHENKER GROUP. А он исчез с деньгами, и больше я его не видел. Это было в 1980 году. Вероятно, он построил себе дом где-нибудь на Филиппинах и больше никогда не появлялся, потому что я его больше не видел. Это было тревожно, но я довольно быстро об этом забыл... Конечно, я становился всё более и более осторожным, но недостаточно осторожным... В каком-то смысле это уловка-22, но я смог держаться подальше от крупных менеджеров, которые хотели подписать со мной контракт. И в последний момент я говорил: "Нет. Я не могу этого сделать". И это было благословением, потому что это дало мне свободу. Меня никогда ни к чему не принуждали. Всё, что я делаю, — это чистая радость, потому мне нравится выбирать те ноты, которые я хочу, а не те, которые хочет выбрать менеджер. Я играю свои ноты так, как мне нравится, потому что я — артист».







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