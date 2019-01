сегодня



Концертный релиз TNT выйдет весной



22 марта на Frontiers Music на CD, DVD и Blu-ray состоится выход концертного релиза TNT, "Encore - Live In Milano", записанного в апреле 2017 года:



01. Give Me A Sign



02. As Far As The Eye Can See



03. She Needs Me



04. Desperate Nights



05. Invisible Noise



06. Child's Play



07. Ironnic (Ronni solo)



08. Forever Shine On



09. Northern Lights



10. Tonight I'm Falling



11. Intuition



12. Seven Seas



13. Listen To Your Heart



14. 10000 Lovers



15. Everyone's A Star















+0 -0









просмотров: 100