TONY HARNELL опять в TNT



TNT опубликовали следующее сообщение:



«TNT возвращаются! Более чем через 40 лет после того, как всё это началось, мы очень рады объявить, что 2023 год будет очень насыщенным, поскольку братья по року Tony Harnell, Diesel Dahl и Ronni LeTekrø снова соберутся на одной сцене. Мы ещё более рады сообщить всем, что нашим первым шоу на следующий год станет фестиваль Tons of Rock Festival в Осло, который пройдёт в выходные 22–25 июня. Билеты поступят в продажу в пятницу на этой неделе.



Больше новостей — позже, ну а пока нам не терпится дождаться встречи с вами в туре в следующем году!»





