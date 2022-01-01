Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 52
*CORONER начнут запись зимой 32
*Умер Дэн Маккаферти 28
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
*DAVE LOMBARDO сыграл бы с гитаристом SLAYER? 9
*Новая песня AMORPHIS 9
*JUDAS PRIEST ввели в ЗСРнР 8
*JASON McMASTER о выступлении с ACCEPT 7
*Умер барабанщик DEAD KENNEDYS 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 52
*CORONER начнут запись зимой 32
*Умер Дэн Маккаферти 28
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
[= ||| все новости группы



*

TNT

*



9 ноя 2022 : 		 TONY HARNELL опять в TNT

12 апр 2022 : 		 Гитарист TNT: «Нам стоит записать ещё один альбом»

16 мар 2022 : 		 Гитарист TNT: «Я обсуждал с TONY юбилейные концерты»

15 мар 2022 : 		 Новый альбом гитариста TNT выйдет весной

6 май 2021 : 		 TONY HARNELL не исключает возвращения в TNT

24 фев 2021 : 		 TONY HARNELL не исключает еще альбомов с TNT

1 сен 2020 : 		 Гитарист TNT и LEDFOOT записали совместную работу

26 дек 2019 : 		 Гитарист TNT: «Хочу сделать проект с Tony по типу Page/Plant»

2 окт 2019 : 		 Бывший вокалист TNT почтил память вокалиста TNT

2 окт 2019 : 		 Гитарист TNT почтил память бывшего вокалиста TNT

19 сен 2019 : 		 Умер бывший вокалист TNT

28 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TNT

6 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TNT

24 янв 2019 : 		 Бывший вокалист TNT: «Гранж не убивал хэйр-металл»

19 янв 2019 : 		 TONY HARNELL: «Я ненавидел название TNT»

15 янв 2019 : 		 Концертный релиз TNT выйдет весной

12 окт 2018 : 		 Новое видео TNT

11 май 2018 : 		 Видео с текстом от TNT

17 апр 2018 : 		 Новый сингл TNT

4 апр 2018 : 		 Новая песня TNT

29 мар 2018 : 		 Новый альбом TNT выйдет летом

5 фев 2018 : 		 Видео с выступления TNT

24 янв 2018 : 		 TONY HARNELL: «Я отлично провёл время в SKID ROW, и я не уходил из TNT»

26 ноя 2017 : 		 У TNT новый вокалист

12 окт 2017 : 		 TNT опять без вокалиста

3 май 2017 : 		 Видео с выступления TNT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TONY HARNELL опять в TNT



zoom
TNT опубликовали следующее сообщение:

«TNT возвращаются! Более чем через 40 лет после того, как всё это началось, мы очень рады объявить, что 2023 год будет очень насыщенным, поскольку братья по року Tony Harnell, Diesel Dahl и Ronni LeTekrø снова соберутся на одной сцене. Мы ещё более рады сообщить всем, что нашим первым шоу на следующий год станет фестиваль Tons of Rock Festival в Осло, который пройдёт в выходные 22–25 июня. Билеты поступят в продажу в пятницу на этой неделе.

Больше новостей — позже, ну а пока нам не терпится дождаться встречи с вами в туре в следующем году!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 131

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом