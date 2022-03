Новый альбом гитариста TNT выйдет весной

сегодн€



Ќовый альбом гитариста TNT выйдет весной



Ronni Le Tekrø выпустит новую студийную работу, получившую название Bigfoot TV, 18 марта на TBC Records via Cargo Records. ѕервый сингл из этого релиза, "Moving Like A Cat", доступен ниже.



“рек-лист:



"Life On Long Island"

"Demons"

"Moving Like A Cat"

"The Black Rose"

"A Handful Of Time"

"A New Day In The Morning"

"U.F.O."

"Not Today"

"Eyes Of The Woods"

"Come On Go On"







+0 -0



просмотров: 200