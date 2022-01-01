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TNT

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Новый альбом гитариста TNT выйдет весной



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Ronni Le Tekrø выпустит новую студийную работу, получившую название Bigfoot TV, 18 марта на TBC Records via Cargo Records. Первый сингл из этого релиза, "Moving Like A Cat", доступен ниже.

Трек-лист:

"Life On Long Island"
"Demons"
"Moving Like A Cat"
"The Black Rose"
"A Handful Of Time"
"A New Day In The Morning"
"U.F.O."
"Not Today"
"Eyes Of The Woods"
"Come On Go On"

TNT Guitarist RONNI LE TEKRГ Says New Solo Album Is вЂњVery PersonalвЂќ




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