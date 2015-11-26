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TNT

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Бывший вокалист TNT: «Гранж не убивал хэйр-металл»



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Бывший вокалист TNT Tony Harnell выразил мнение, что гранж не убивал популярный в 80-е хэйр-металл — стиль по сути изжил сам себя.

«Я помню, что как-то увидел NIRVANA на MTV, и сразу всё понял. Я с первого раза, как их только увидел, понял, что это для всех всё поменяет».

По словам Tony, у него другой взгляд на то влияние, которое оказали на рок-сцену группы типа NIRVANA, SOUNDGARDEN и ALICE IN CHAINS:

«Многие мои коллеги и многие фанаты считают что-то типа: "О. я просто ненавижу эту хрень. Гранж просто убил нашу музыку. Но я так не считаю. Я считаю, что лейблы стали подписывать контракты со слишком большим количеством одинаковых групп. И это уже не была та рок-эпоха, которая была ранее. Потому что если вы говорите о семидесятых, то сразу вспоминаете о множестве разных по звучанию групп. Там были LED ZEPPELIN, DEEP PURPLE — они совершенно отличались друг от друга. Были AEROSMITH — они были совсем другие. А ещё были KISS, JUDAS PRIEST, BLACK SABBATH. Были все эти группы, которые были разными, и которые совершенно не походили друг на друга, но все они были хард-роком. И внешне они выглядели по-разному, у каждой был свой имидж. И потом очень быстро в 1980-х все хотели носить одно и то же, с одной причёской, одни и те же парни, одни и те же продюсеры, одни и те же авторы песен.

И к моменту появления NIRVANA, SOUNDGARDEN и им подобных всё буквально кричало о том, насколько это было скучно и предсказуемо. Потому что уже брались раскрученные группы, которые были либо очень известны, либо известны средне, и их раскручивали на большую аудиторию вместо того, чтобы искать кого-то, кто звучал иначе.... И, как я уже говорил, все выглядели примерно одинаково, у всех были одни и те же авторы песен, одни продюсеры, и всё это начинало быть... Не поймите меня неправильно, было несколько тех, кто был интересным и отличался друг от друга, но большинство просто перепевали или слегка переделывали то, что уже было у других».



Ex-TNT Singer TONY HARNELL: Grunge Didn




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Hellg


24 янв 2019, 09:34		Молодец, высказал своё мнение. А то 80-е это уже набивший оскомину стереотип...

Alias


24 янв 2019, 09:36		"и их раскручивали на большую аудиторию вместо того, чтобы искать кого-то, кто звучал иначе.... И, как я уже говорил, все выглядели примерно одинаково, у всех были одни и те же авторы песен, одни продюсеры, и всё это начинало быть... Не поймите меня неправильно, было несколько тех, кто был интересным и отличался друг от друга, но большинство просто перепевали или слегка переделывали то, что уже было у других».

Отлично сказано, но это утверждение справедливо не только для глэма. Тот же гранж на 100% наступил на те же самые грабли. Дэт-метал и уж тем более блэк прошли тот же путь

Benante


24 янв 2019, 10:09		Такой путь проходит все, что становится очень популярным, зачем заморачиваться, если можно сделать то, что гарантированно принесет деньги, и это будут доить до тех пор, пока люди будут за это платить.


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